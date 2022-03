Mujeres de la Marina Mercante avanzan y defienden su labor en embarcaciones del sur de Chile

Muchas veces pasan invisibilizadas, pero están allí, en la cubierta, en las salas de máquina y en la capitanía, o de pilotos de los barcos que surcan las aguas marinas sur australes.

Puerto Montt, 23 de marzo de 2022. (radiodelmar.cl)– La presencia de las mujeres en labores marítimas y portuarias es cada vez más potente y masiva. A pesar que no se conoce mucho, siempre han ocupado puestos de todo tipo en las naves de la marina mercante, y ahora especialmente en un rubro que se está expandiendo en el sur de la mano de las actividades de la industria salmonera y del turismo.

Fabiola Castillo Uribe es parte del Sindicato inter-empresas de mujeres de la Marina Mercante de Chile quien representa con orgullo las labores que realiza una mujer en un barco de estas industrias y defiende que las mujeres pueden ocupar todas estas plazas de trabajo en este sector marítimo portuario:

«Mi nombre es Fabiola Castillo Uribe y soy tripulante general de cubierta timonel y llevo 9 años trabajando en el mar. Pertenezco al Sindicato Inter-empresas de mujeres de la Marina Mercante, y como sindicato estamos integrados en una federación que se llama FENAGEMAR, que se fundó acá en Puerto Montt, para justamente defender nuestros derechos, labores e integración femenina en este mundo laboral».

– ¿Qué labores realizan las mujeres en estos trabajos?

– Las mujeres realizamos las mismas labores que los varones. Somos tripulantes, pilotos, capitanes, y también gente de cámara, en la cocina o en los barcos de pasajeros más grandes atendiendo pasajeros.

– ¿Cómo se forman las mujeres para entrar a trabajar en estas labores, hay institutos, u otra forma de aprender?

– Acá en la zona sur existen institutos, universidades y colegios que preparan personal femenino y masculino para realizar estas labores en los barcos.

– ¿Cómo es la situación de higiene, habitabilidad y seguridad laboral en las naves?

– Bueno, la higiene y la seguridad a bordo la llevan las empresas cada una con sus propias reglas y lo que es la habitabilidad ha sido el gran problema de las mujeres para lograr encontrar un puesto laboral porque dicen que no tienen habitabilidad para tener una mujer, pero esas cosas se pueden arreglar si son conversables y tampoco se necesita gran cantidad de espacio, es solamente tener la voluntad de integrar mujeres en el ambiente laboral en algunas navieras.

– Las empresas navieras señalan que hay falta de personal, ¿es posible que las mujeres puedan ocupar esas plazas laborales?

– Esto ha sido un problema creado talvez. Porque hay muchas mujeres que pueden realizar el mismo trabajo que los varones porque las capacidades son las mismas. Pero hay muchas empresas navieras que no desean tener mujeres o no las quieren integrar, no sé si es por machismo o cuál es su otro problema que no son claros en decirlo, pero la mujer tiene la capacidad de realizar los mismos trabajos y está preparada de la misma forma que se prepara un varón.

