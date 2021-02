Movimiento del Socialismo Allendista condena asesinato de Francisco Martínez y llama a movilización social y refundar carabineros.

Declaración Pública

Ante el asesinato de Francisco Martínez Romero



Frente a los hechos de violencia y muerte ocurridos en la ciudad de Panguipulli, donde una vez más Carabineros de Chile tuvo directa participación y responsabilidad en el asesinato del joven artista callejero Francisco Martínez Romero, el Movimiento del Socialismo Allendista declara :



1. No cabe duda alguna respecto de la culpabilidad del suboficial de Carabineros, Juan González Iturra en el asesinato del joven artista, el que se produjo a plena luz del día, en el centro de la ciudad y ante numerosos testigos. Los vídeos que circulan en redes sociales demuestran lo anterior, sin resquicio alguno que haga menguar el grado de culpabilidad del suboficial González Iturra, perteneciente a la dotación asignada a la Quinta Comisaría de Panguipulli.



2.El suboficial mencionado, así como todos los carabineros de esa comisaría, conocía a Francisco Martínez Romero, pues desde hacía tres o cuatro años le veía ejerciendo su oficio de malabarista en algunas esquinas céntricas de la ciudad, por lo que era consciente de que el joven artista utilizaba elementos de utilería en sus presentaciones ante automovilistas detenidos por las luces rojas de un semáforo, a quienes solicitaba colaboración por sus actuaciones. Aún mas, todos los carabineros de esa ciudad sabían que Francisco Martínez se encargaba de “dirigir el tránsito” cuando los semáforos se encontraban en mal estado y la ausencia policial era cosa cierta. Lo sabían y lo agradecían.



3.Pese a lo anterior, el suboficial de Carabineros decidió solicitar a Francisco Martínez su cédula de identidad, en un control absolutamente “legal”…pero innecesario dado que le conocía y sabía que no se trataba de un delincuente ni de una persona extraña o sospechosa. El artista callejero no portaba su cédula de identidad en ese momento, no obstante le dio a conocer su número de RUT, lo que no satisfizo al suboficial que insistió en contar con la cédula física.



4.El entrevero terminó cuando el suboficial le descerrajó cuatro balazos al artista callejero al ver que este salía a enfrentarlo cara a cara blandiendo sus artículos de utilería. Dos de ellos le dieron en las piernas a Francisco, y otros dos en el pecho. Uso desproporcionado de la fuerza; violencia inaudita; instinto asesino. Francisco Martínez Romero falleció minutos después, tendido en plena calle y ante la consternación de la gente que presenció el crimen. Hasta aquí los hechos.



5. Una vez más, Carabineros de Chile, institución convertida en guardaespaldas de quienes manejan la férula económica en el país, comete un alevoso crimen contra personas inocentes.

El asesinato de Francisco Martínez Romero certifica que esa institución policial viene actuando de manera clasista y brutal desde hace más de treinta años, respondiendo únicamente a los requerimientos e intereses de una minoría de chilenos que son, precisamente, quienes se han apoderado ’legalmente’ de los recursos del país y de las riendas de los tres poderes del estado. Carabineros ya no es una institución de todos los chilenos. Eso es innegable. Por tanto, no puede ni debe seguir siendo una institución del estado. Debe ser refundada desde sus bases.



6. Es un hecho indesmentible que la relación Estado-Ciudadanos se ha roto; y no es un asunto de ahora, sino que viene produciéndose desde hace a lo menos tres décadas. En esta situación, Carabineros ha servido como punta de lanza y acción directa para consolidar y proteger el sistema neoliberal salvaje impuesto en nuestro país por una asociación de patrones y ‘mayordomos’ que nació de los acuerdos protocolizados al día siguiente del histórico triunfo del NO en el plebiscito de 1988.



7. En consecuencia de lo expuesto, el Movimiento del Socialismo Allendista afirma que la primera y principal responsabilidad de los asesinatos que Carabineros ha cometido contra el pueblo chileno desde hace una década o más, recae directa e insanablemente en las autoridades políticas del llamado ‘duopolio’ que cohabita en La Moneda y cogobierna el país desde 1990 a la fecha. Han sido ellas, las que soltaron las manos de policías brutales, asesinos, ignorantes y corruptos en orden a defender a sangre y fuego los privilegios e intereses de los mandantes, e imponer en el país un escenario de terror, clasismo e indefensión muy propio de todo estado policial, cuestión que caracteriza a Chile hoy día.



8.Pero, ¡¡ya basta!! El asesinato de Francisco Martínez Romero es la gota que ha rebasado por enésima vez el vaso de la paciencia del pueblo y de la ciudadanía. Como Movimiento Socialismo Allendista condenamos con fuerza el vil asesinato de uno de los nuestros, el joven artista callejero Francisco Martínez. No sólo exigimos justicia real y castigo en serio para el asesino, sino también impetramos la más pronta refundación del cuerpo policial, haciendo hincapié en que la nueva policía chilena deberá contar con escalafón único, dando término a la clasista distinción de una oficialidad parida en una Escuela especial donde muy pocos chilenos tienen acceso debido al alto costo económico que significa ingresar a ella.



9. El Socialismo Allendista, condena con fuerza el vil asesinato de nuestro compatriota Francisco Martínez Romero, y solidariza con su familia, amigos y compañeros, y llama a unirse a la movilización del pueblo que protesta en las calles y ciudades, plazas y campos, contra una policía que sigue estando al servicio de la élite y de las clases dominantes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos. El gobierno minoritario de Sebastián Piñera es el principal responsable político de la profunda crisis que atraviesa hoy el país.



10. Carabineros, al igual que Chile mismo, deben ser refundados. Esa es nuestra lucha, ahora y siempre.



Movimiento del Socialismo Allendista de Chile



Santiago, 7 de Febrero de 2021.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...