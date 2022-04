Movimiento Aquí la Gente: «Lamentamos profundamente el giro tomado por nuestro gobierno»

Miércoles 12 de abril, 2022

COMUNICADO PÚBLICO.

El Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, que por años ha desarrollado campañas en contra de los abusos del mercado y de servicios básicos .( entre otros) Que además, no dudó en sumarse en su kiosco, a la campaña presidencial de Gabriel Boric. Quien firmó personalmente anuestra campaña ¡¡NO A DOMINGA!! En estos último mes realizamos una nueva campaña de firmas en favor del Quinto Retiro . Que a nuestro juicio, beneficiaría a los más pobres y humildes, que hoy la están pasando mal, logrando reunir más de 15 mil firmas que fueron entregados en la Moneda.

Lamentamos profundamente el giro tomado por nuestro gobierno , en orden a beneficiar las grandes empresas y financieras, dejando abandonados al ciudadano común que concurrió mayoritariamente a votar por el Presidente Gabriel Boric.

Esperamos que esta decisión sea revertida, y asi no tener que lamentar un nuevo levantamiento popular.

Los sectores poblacionales y obreros que hoy demandan de sus fondos de pensiones cautivos por años por las AFP, que se apropiaron de sus ahorros previsionales, con mentiras y falacias, bajo una dictadura sangrienta que dejó una secuela de muertes y torturas en nuestro pais. Lamentamos que sectores de la política chilena hayan dado hoy la espalda a nuestro pueblo, y que se hayan puesto a favor de la grandes empresas, que son los mismos dueños de las AFP, esto es una traición qué esperamos sea revertida en los próximos dias.

Llamamos a los chilenos a no dejarse engañar , ni confundir , porque en este proyecto del Gobierno de Gabriel Boric , los dueños de sus platas no verán ni un centavo en sus manos , por que pasarán directamente a las financieras , constructoras ,bancos. Por lo que es un traspaso a mansalva para los más ricos, situación que creemos en una bofetada a los más pobres y es un salvataje a la banca .Respecto a la supuesta recesión y el alza de los comestibles, pareciera ser un montaje más de los poderosos, para crear el clima que terminará en los bolsillos de los más ricos.Esto lo señalamos responsablemente , con propiedad y convicción , ya que existen estudios serios que muestran una inflación en todos los países , donde el litro de aceite no sobrepasa los 2 mil $ y no 4 mil $ como ocurre en nuestro país.El quinto retiro era una gran esperanza para la familia chilena, que fue desechado por este nuevo y joven gobierno que nos defraudo..



Atentamente Movimiento Ciudadano Aquí la Gente

