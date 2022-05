Miriam Gutiérrez madre de Pablo Marchant (CAM): «Sus convicciones siempre estuvieron firmes, recuperar las tierras usurpadas»

De Frente Revista 23 mayo, 2022

En una nota publicada recientemente por el medio La Tercera, se busca dar a entender que los padres del miembro de la CAM Pablo Marchant (28) asesinado por Carabineros en Julio de 2021, no compartían la participación de su hijo en dicha organización y buscan sembrar dudas sobre el rol de Héctor Llaitúl y la pertinencia de su liderazgo en la CAM. Lo anterior ocurre en un contexto de ataque coordinado del gobierno de Boric, la derecha y los medios de comunicación en contra de una organización que recientemente anunció una posición frontal de enfrentamiento al plan que estos tienen para el Wallmapu. En esta nota, te explicamos la estrategia del gobierno y contrastamos la nota reseñada con la entrevista que medios alternativos realizamos en noviembre del 2021 a la familia de Pablo. En esta, se aborda en profundidad la lucha del militante de la CAM y la creciente complicidad y comprensión que su madre realiza de esta.

La estrategia del gobierno: «Encapsular a las organizaciones que no quieren dialogar»

Cómo reseña el medio Interferencia durante febrero,» cuatro personas comenzaron a escribir los lineamientos que tendría el gobierno en una de sus materias fundamentales: la búsqueda de una solución para el conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche en el centro sur del país.

En el equipo estaban Salvador Millaleo Hernández, actual encargado de Asuntos Indígenas en el Ministerio del Interior; Roberto Estay Miquel, hoy jefe de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches; Rubén Sánchez Curihuentru, quien acompañó a Siches en su primera visita a Wallmapu; y Gabriela España Collio, ex candidata a diputada de Revolución Democrática.

En un documento reservado de 41 páginas –al cual accedió Interferencia– titulado ‘Entendimiento y Buenvivir para Wallmapu – Regiones de la Araucanía y Biobío’, el cual especifica que está “en construcción”, plasmaron las primeras bases de la política pública de Izkia Siches respecto de la situación en Wallmapu. Fuentes de Interior señalaron a nuestro medio la veracidad de este documento y que éste efectivamente ha tenido actualizaciones, pero no quisieron especificar cuáles.»

Más adelante se señala: «Así, los encargados de redactar este plan señalan un objetivo, el cual abre las dudas sobre si es que existe la intención activa de establecer un diálogo con los grupos más radicales, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

“Impedir expansión de escalada de violencia, generando espacios de diálogo político, movilizando a la sociedad mapuche en torno al diálogo y encapsulando crecientemente a actores que no están disponibles para dialogar”, se plantea en plantea el objetivo del llamado “sistema de diálogos”.

Más adelante la nota señala la existencia de un “mapa de insurgencias” «en el cual identifica a cinco grupos, los cuales a continuación son citados textualmente:

● CAM. Coordinadora Arauco Malleco. Organización en la cual el liderazgo se atribuye a Héctor Llaitul; sin embargo, por su estructura de funcionamiento no permite tener control de las mismas. Los ORT son grupos autónomos que funcionan desde los territorios, pero para operaciones se desplazan e intercambian apoyos (trafkintu) entre ellos.

La manipulación tras la nota de La Tercera: «Padre de miembro de la CAM muerto en fundo de forestal: “Llaitul me dijo que mi hijo era un buen guerrillero, pero, para mí, no era eso”

Los hechos ocurrieron el 9 de julio del 2021 cuando luego de un confuso incidente, se decía que el hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul, había sido asesinado en medio de una acción de sabotaje en el predio forestal Santa Ana de propiedad de la Forestal Mininco, en Carahue, en la Región de La Araucanía. Posteriormente se estableció que quien había sido atacado era Pablo Marchant.

La nota reseña una entrevista al padre de Pablo, Patricio Marchant Lastra, quien afirma respetó la voluntad de su hijo, pero no comparte la vía de la CAM. Quien lee con atención entenderá que en el mejor de los casos, son posiciones personales que en nada atañen a su hijo ni menos a la CAM.

Pero la falta de rigor periodístico se hace evidente cuando de manera descontextualizada, se hace referencia a las declaraciones de Miriam Gutiérrez Vergara, la madre de Marchant. Aquí compartimos algunas citas:

«Fue la noche del 9 de julio que recibió un llamado que la informó del fallecimiento de su hijo. “‘El Toñito falleció’”, le dijo, según ella, un hombre identificado como “Mauro Vergara, asesor de la comunidad”. Al comienzo no supo quién era “Toñito”, pero su interlocutor le explicó que era Pablo. “Me puse nerviosa y no seguí hablando con él, pasándole el teléfono a mi pareja (…)»

«Esa misma noche, la mujer viajó a Temuco para presentarse en el SML. “En ese lugar conocí y conversé con Héctor Llaitul, él se me acercó, se presentó y me dijo que Pablo había vivido un tiempo en su casa, que lo conocía, que Pablo participaba en la CAM y en una ORT y que el día en que falleció estaba participando de una acción de sabotaje a una forestal. Yo no le respondí casi nada, ya que estaba en shock y no entendía mucho sobre qué era una ORT o la CAM y decidí ingresar a las oficinas del Médico Legal”, sostuvo.»

Más adelante se señala: «Finalmente, dijo que su familia nunca tuvo alguna relación con comunidades mapuche, ni tampoco vínculos de parentesco. Recordó a su hijo como alguien cercano y que nunca le dijo que participaba de la CAM, ni ningún grupo con esas características.»

La nota busca transmitir no sólo que los padres se distanciaban de las posiciones de su hijo, sino que de alguna manera, Héctor Llaitul lo manipuló o indujo a realizar acciones de sabotaje. Lo anterior contrasta con una entrevista realizada a Myriam Gutiérrez y Camila Marchant, madre y hermana de Pablo Marchant, realizada el día domingo 21 de noviembre del 2021 y donde comentan en profundidad y con conocimiento sobre la lucha de Pablo Marchant. Esta fue realizada por los medios independientes Radio 19 de Abril – Red de Medios Libres y Populares (Periódico El Pueblo, Radio Trapananda, El Irreverente, Voz en Fuga, Sindicato ARI, Radio La Revuelta, Kiwicha Comunicaciones, Radio Primero de Mayo, Ojo Subterráneo) – Radio Plaza Dignidad – Revista De Frente – Tomate Rojo – Gaceta Ambiental.

Miriam Gutiérrez madre de Pablo Marchant (CAM): «Sus convicciones siempre estuvieron firmes, recuperar las tierras usurpadas»

A continuación les compartimos extractos de la entrevista, que alumbran sobre la lucha de Pablo Marchant y la creciente complicidad y comprensión que su madre realiza de esta.

«Mi hermano siempre fue especial, siempre fue un revolucionario» señala su hermana Camila Marchant.

En una entrevista de una hora, un relato emotivo va comentando los pasos que recorrió Pablo. Se comenta su vida estudiantil, donde estudiaba en el Liceo Nacional, para luego estudiar Antropología. También su madre relata la amistad que lo unía a Ernesto Llaitul, el hijo del líder de la CAM.

Sobre las motivaciones que lo llevaron a sumarse a la lucha autonomista mapuche, su madre comenta detalles que confirman su conocimiento y seguimiento a la lucha de Pablo: «No le gustaba la injusticia, ayudaba siempre a las personas que el veía más débiles y que se les estaba haciendo algo que no correspondía. Él siempre tuvo inquietudes sociales y las buscó, hizo todo un proceso de muchos años, no fue de un día para otro. El fue investigando, informándose hasta llegar ahí a las comunidades y empezar a hacer el trabajo de reconstrucción, de lucha. Y bueno, le tocó a él y es muy lamentable y tremendo además saber de como sucedieron los hechos.»

«Yo no quería que el dejara la carrera, si tienes otras inquietudes, primero termina tú carrera. El le señaló no ¡¡mamá no me siento conforme!!, para dejarme conforme me dijo que la terminaría después.» señala Myriam Gutiérrez.

«Él me comentó que estaba en recuperaciones de tierra…luego de que pasó todo entendí. Me había comentado que si a él le pasaba algo, el quería ser enterrado donde estaba.» (hecho confirmado por el padre en la nota anteriormente reseñada del medio La Tercera). «Pero yo nunca he ido para allá, y me dijo: cuando vayas para allá te van a decir que hacer». señala Myriam Gutiérrez.

«Sus convicciones siempre estuvieron firmes, recuperar las tierras usurpadas». señala Myriam Gutiérrez.

«Yo le decía hijo, en la tele se dicen tantas cosas y el me decía, mamá, infórmate, pero no por esos medios».

«Llegando allá se me acercaron todas las comunidades y se me acercó Héctor Llaitul. Yo en ese momento no entendía mucho. Entonces empecé a escuchar. Quedé impactada de ver toda la gente que conocía Pablo.» señala Myriam Gutiérrez y Camila Marchant, madre y hermana de Pablo Marchant.

«Yo si sabía que mi hermano era militante de la CAM. él siempre tuvo claridad en lo que hacía. Supo que podía actuar concretamente, ser un weichafe. Todo lo que hacía era parte del proyecto político de la CAM, que implica no sólo el sabotaje, sino la recuperación para conquistar la autonomía y así la liberación, señala Camila Marchant.

A continuación les compartimos la entrevista de manera integra.https://www.youtube.com/embed/HWj7HvLKqJs?start=240&feature=oembed

