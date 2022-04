Militares golpistas y asesinos se refugiaron por años en “el hoyo en la pared”

Algunos de ellos cumplen condenas… pero la mayoría fue perdonada y premiada por el duopolio binominal con cargos públicos bien remunerados. Aún más, hubo otros que formaron parte de esos gobiernos

Arturo Alejandro Muñoz

NO QUIERO CAER en el simplismo de aquellos que adhirieron casi religiosamente a una cuestionable profecía maya respecto del cambio de época, pero resulta más que factible la tendencia global a una necesaria vuelta de tuerca que viste ya los ropajes de la urgencia. Seamos claros y francos… la acción de la justicia –que no había ocurrido durante 40 años- está comenzando a suceder.

A muchos altos oficiales del ejército, durante el largo período dictatorial, INACAP les significó un magnífico refugio, algo así como el legendario “hole in the wall” (‘el hoyo en la pared’, en el territorio de Wyoming, EEUU) donde muchos bandoleros y asesinos que pululaban por el viejo ‘far west’ –en la época de Butch Cassidy- pudieron esconderse y escabullirle el bulto a la justicia. Pues bien, nuestro criollo INACAP –en ese entonces filial CORFO- les resultó algo similar a muchos oficiales de ejército que participaron no sólo del golpe sino, más grave aún, de acciones criminales cometidas en los primeros años de la dictadura, pero a diferencia del sitio yanqui acá, en este Instituto de capacitación, los golpistas recibían suculentas remuneraciones mensuales.

Entre 1974 y 1990, por las dependencias gerenciales del Instituto transitaron las figuras de reconocidos militares de alta graduación, todos ellos responsables de ilícitos tales como torturas, golpizas e incluso asesinatos, como pareciera estar demostrándose hoy con la detención de presuntos victimarios del cantautor Víctor Jara, entre quienes aparece seriamente involucrado el ex coronel Hugo Sánchez Marmonti, “el milico chico” (por su estatura) que ofició como contralor interno de INACAP durante la administración que llevó a cabo otro uniformado de alto rango, Oscar Coddou Vivanco, nada menos que compadre de Pinochet (padrino de uno de sus hijos), primer subsecretario de Guerra (sic) de la dictadura y agregado militar en la embajada de Chile en España, desde donde hubo de salir más rápido que lento debido a ciertos escandalillos de faldas, los que por supuesto no eran aceptados por el gobierno fascista y ultramontano de Francisco Franco, menos aún si involucraban a esposas de otros diplomáticos acreditados en la península.

Llamado a retiro, Coddou Vivanco, el ‘compadre’, f ue castigado (¿?) con el cargo de Director Ejecutivo de INACAP. Desde allí invitó a formar parte de su “unidad” a otros militares recientemente dados de baja, como los ex coroneles Hugo Sánchez Marmonti, Rubén Madrid, Alfonso Concha, Alfonso Anguita y algunos ex capitanes y ex sargentos cuya relevancia nunca fue suficiente ni siquiera para aparecer en estas líneas, pero no obstante igualmente usufructuaron de la dadivosa CORFO de aquellos oscuros años.

No sólo ex uniformados golpistas y torturadores se cobijaron en aquella noble institución que en el año 1966 creara el gobierno de Eduardo Frei Montalva con apoyo y concurso de países europeos, sino también algunos eméritos civiles coadyuvantes de la dictadura encontraron allí remedio para sus miedos, tanto como respuestas para sus seguridades personales, pues eran conscientes de que sus actuaciones sediciosas contra el gobierno de Salvador Allende podían ser causa de ataques y venganzas de quienes las sufrieron. Por allí pasaron personajes como Guy de Moras (que luego sería gerente de Polla Chilena de Beneficencia), y Manuel Rodríguez, un ex dirigente sindical que apoyó y colaboró con los sediciosos y golpistas en contra del gobierno de la Unidad Popular.

En corto tiempo, INACAP se convirtió en el ‘hoyo en pared’, y sus funcionarios (la mayoría provenía de tiempos democráticos) comenzaron a experimentar administraciones estilo ‘cuartel’, pues por las dependencias de esa institución desfilaron algunos individuos de pésima catadura moral, como el coronel Marcelo Morén Brito, quien una tarde del mes de noviembre de 1978 apareció en la sede Apoquindo engalanado con una capa digna de un mariscal nazi, acompañado de militares armados con metralletas. Obligó al jefe técnico a llevarle –siempre con dos militares armados cuidándole las espaldas- a todas y cada una de las salas donde el alumnado de la sección vespertina se encontraba en sus clases habituales. En cada sala saludó con su vozarrón ronco y prepotente, sin decir quién era ni por qué se encontraba allí; miraba al alumnado detenidamente y abandonaba el lugar para dirigirse al salón vecino y repetir la charada. ¿Qué buscaba? Nada. Simplemente deseaba mostrarse ante más de 400 alumnos para después exigir al jefe técnico el envío – a la Guarnición de Santiago- de una nómina que contuviera los nombres y cédulas de identidad de todos los varones menores de 50 años porque “podrían ser útiles si se desata el conflicto armado con Argentina”.

El Jefe Técnico se reunió al día siguiente con el Director Ejecutivo (que en ese momento era –temporalmente- un civil) manifestándole que si aquel listado debía enviarse, lo tendría que hacer alguno de los militares que pululaban por el instituto, pero no él. La nómina nunca fue enviada.

¿Y el general Alejandro Medina Lois? Otro caso digno de película cómica. Estuvo corto tiempo como ‘Rector’ de INACAP. Venía precedido de negra fama pues se aseguraba que el día 11 de septiembre de 1973 –en su calidad de jefe de la Escuela de Paracaidistas y Comandos del Ejército- se presentó con sus hombres (boinas negras) en el cuartel de Peñalolén donde Pinochet encabezaba las masacres del golpe de estado, para cuadrarse ante el dictador y decirle: “mi general, esta es la reserva de defensa del supremo comandante”. En esos años(1976) se rumoreaba que había detenido a algunos de sus propios soldados contrarios al golpe, quienes aparecieron luego asesinados en la carretera General San Martín.

No olvidemos que Medina Lois fungió también como ‘rector-delegado’ de la Universidad de Chile, y durante las fiestas mechonas de esa casa de estudios se lanzó en paracaídas sobre Santiago, asunto que tanto él como otros uniformados consideraron gracioso y creativo.

Otro de los uniformados que buscó cobijo y resguardo, amén de renovar su poder, fue el alto oficial Hugo Salas Wenzel, quien ordenó perseguir a un profesional (civil) de INACAP porque cortejaba a su hermana, psicóloga que trabajaba también en esa institución. El profesional civil salvó el pellejo dado que –informado oportunamente de las andanzas del peligroso asesino Salas Wenzel- renunció a su empleo y abandonó Santiago.

En ese momento ya se sabía de algunas acciones criminales cometidas por este militar, pero todo quedaba estrangulado en las cuatro paredes del cominillo boca a boca.

Y llegamos finalmente al caso del ex coronel Hugo Sánchez Marmonti, que en INACAP recibió el apodo burlesco de “milico chico” debido a su baja estatura. Temido y odiado, sirvió en ese instituto en calidad de Contralor Interno, estructurando una oficina todopoderosa que acaparó el control real de la institución, incluso por sobre el rango del Rector, Oscar Coddou Vivanco, que había sido quien lo contrató y le inventó el cargo de marras. Tuvo encontronazos severos con el valiente sindicato de los trabajadores, el SINATI (Sindicato de Trabajadores de INACAP) que estaba adherido a la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH) y luego al ya histórico Comando Nacional de Trabajadores (el que inició la caída del régimen totalitario mediante las famosas Protestas Sociales Nacionales de 1983-1985).

Me pregunto cuán valiente y osado –como lo fue en realidad- habría sido la actuación de ese sindicato si sus dirigentes hubiesen estado al tanto del quehacer criminal que, según el ministro Miguel Vásquez, lo caracterizó los primeros días posteriores al golpe de estado, específicamente en el ex Estadio Chile donde habría tenido directa culpabilidad en el alevoso y cobarde asesinato del cantautor Víctor Jara.

Las líneas anteriores son sólo pinceladas del país que realmente existió durante la dictadura militar-empresarial, y que las nuevas generaciones conocen sólo de oídas, o mediante lecturas de textos y artículos que luego del paso de los años parecieran resumir un viejo texto de ciencia ficción. Dios quiera que estas generaciones jamás tengan que enfrentar algo similar a lo que encaramos, combatimos y sufrimos quienes hoy hemos pasado –y con creces en mi caso particular- la curva del medio siglo de vida. ¿Cuántos otros “hoyos en la pared” hubo en Chile después del luctuoso y cobarde golpe de estado? Aquel ‘hole in the wall’ llamado INACAP fue sólo unode tantos… quizá uno de los principales, pues no es casualidad que el empresariado predador –aglutinado en la siniestra banda gremial llamada Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- lo haya recibido gratuitamente de manos del dictador el año 1989.

Recuerdo, con claridad prístina, que ese mismo año el SINATI recurrió a la naciente Concertación para tratar el tema INACAP intentando devolverlo a manos de CORFO. Participé en una reunión con varios dirigentes del bloque ‘democrático’ que al año siguiente llevaría a Patricio Aylwin al sillón de O’Higgins en La Moneda.

Grande (y desesperanzadora) fue mi sorpresa al escuchar de labios de esos noveles concertacionistas que si bien la época militar tocaba a su fin, comenzaba, sin duda alguna, la época a (o reinado faraónico) del empresariado.

Nunca he olvidado que pregunté -mirando directamente a la cara de René Cortázar- en aquella ampliada reunión sindical que se llevó a efecto en la calle Teatinos Nº 727, 2º piso: “¿ello significa que sólo habrá cambio de personas en el gobierno, pero que el sistema económico y laboral impuesto por militares y Chicago Boys’ seguirá siendo el mismo, incluyendo el traspaso vergonzoso de empresas e instituciones fiscales a manos de empresarios privados?”.

“Así es”, fue la respuesta franca, pública e indesmentible de un Cortázar que era representante oficial de la naciente Concertación de Partidos por la Democracia en esa reunión sostenida con más de 70 sindicalistas el año 1989.

A los pocos días, renuncié a mi cargo de dirigente sindical en el SINATI y en la CEPCH. Habíamos sido traicionados a primera hora y la guerra estaba perdida.

El problema, lo malo y triste, es que los trabajadores, estudiantes, pobladores, campesinos y todos quienes luchamos férrea y valientemente contra la dictadura, nunca tuvimos un “hoyo en la pared’ donde poder refugiarnos con buenos salarios. Al menos, el tan lenguajeado cambio de época pregonado desde antaño por la cultura maya, pareciera que en parte comenzó a cumplirse. Sánchez Marmonti está detenido. ¿Habrá justicia? ¿Hubo justicia? ¿Se hizo justicia?

