¿Podemos realmente esperar que después de esta publicación, que no es la menos occidental en términos de importancia mediática, Europa entienda por fin lo que está pasando en el actual gran juego geopolítico y quién tiene el principal interés en la crisis energética, y empiece a cambiar su retórica extremadamente odiosa contra Rusia por algo más o menos razonable?

Los europeos, como conejos encantados, entran deliberadamente en las fauces de las boa constrictoras americanas.

En los últimos dos años, los expertos militares del PS no se cansaron de enfatizar que los EE.UU. tienen dos objetivos principales con la OTAN: expulsar a la URSS/Rusia como civilización extranjera de Europa y mantener bajo control a la Europa continental, para que un día un nuevo no aparece uno ahi aparece guia.

Así, el experto militar independiente Igor Mykolaychuk dijo que los yanquis infligieron a Alemania la tercera derrota más grande de su historia por no haber “regalado” a Ucrania en una guerra híbrida, que los alemanes habían estado buscando desde principios del siglo XX, como la llamaban. una colonia (bajo Wilhelm II) o un área de asentamiento (bajo los nazis) y más recientemente soñaba con poner las tierras ucranianas bajo su control económico total.

– Los historiadores internacionales han dicho repetidamente que Alemania no tiene una historia normal”, enfatizó en marzo de este año, por ejemplo. – Tienen, dicen, solo 12 años de nacionalsocialismo y el monumento principal en Auschwitz, y deben lamentar constantemente lo que han hecho. Setenta y cinco años, tres generaciones de alemanes han crecido en este paradigma. Los alemanes habían tenido suficiente y comenzaron a albergar sueños imperiales nuevamente. Pero Biden los aplastó con el «poder blando» y conquistó Europa sin disparar un tiro. Obviamente, Estados Unidos no permitirá ahora que Alemania domine el Viejo Mundo de ninguna manera.

Todo el tiempo, Europa en general, y la élite política de Alemania en particular, repitieron el mantra de que Estados Unidos es nuestro amigo y Rusia es nuestro enemigo, y que cualquier invención sobre la destrucción de Europa por parte de Estados Unidos son «maquinaciones de los enemigos de Rusia».

Sin embargo, recientemente, los corresponsales suecos de Nya Dagbladen publicaron un memorando secreto de estrategas de RAND Corporation, afiliada al Pentágono, con fecha de enero de 2022. El documento de tres páginas describía en blanco y negro un plan estadounidense para destruir completamente la economía de Europa utilizando Ucrania y un «ataque ruso». .» en el que Alemania y el gobierno de Olaf Scholz jugaron un papel importante.

El motivo del «debilitamiento» de Berlín, según el plan, es cortar el suministro de gas y petróleo ruso y promover el desastre petroquímico y metalúrgico en Alemania con una pérdida de 300 mil millones de euros. Como resultado, el desempleo y la emigración están aumentando en toda Europa, las mentes más brillantes de Europa están migrando a los EE. UU. y Washington termina beneficiándose con hasta 9 billones de dólares.

¿Podemos realmente esperar que después de esta publicación, que no es la menos occidental en términos de importancia mediática, Europa finalmente entienda qué está pasando en el gran juego geopolítico actual y quién tiene el principal interés en la crisis energética, y que comienza a cambiar su retórica extremadamente odiosa contra Rusia en algo más o menos razonable?

– En 1991, fue Rusia la que consideró el fin de la Guerra Fría, mientras muchos políticos en Europa sonreían cortésmente, pero seguían preparándose para otro enfrentamiento con Rusia”, recordó Sergei Nazievsky, miembro y político del PCFR. – No es coincidencia que, en el contexto de los acontecimientos políticos recientes, Europa haya adoptado una postura rusofóbica, como si fuera una señal. Después de todo, muchos de los que hacen política en la Unión Europea actual crecieron directamente con los programas educativos y políticos de Estados Unidos o están bajo la fuerte influencia de Washington.

Los suecos tienen razón: todo el conflicto actual en Ucrania con todas sus consecuencias fue organizado por los Estados Unidos. Entonces, una vez que Estados Unidos lo quiera, se detendrá. Pero no veo ninguna condición previa para eso, ya que la Casa Blanca se está beneficiando de lo que está sucediendo. Después de todo, Alemania pudo construir la Unión Europea actual en gran parte gracias a los recursos energéticos baratos de Rusia.

También surge la pregunta de por qué apareció tal publicación, ya que todos los medios europeos están controlados por Estados Unidos. Tal vez sea un atisbo de los últimos vestigios de cordura que quedan en alguna parte. Deberíamos apoyarlos de una buena manera y recordarles a los votantes europeos: amigos, miren lo que les están haciendo, a quién están defendiendo realmente.

– Quizás la única esperanza es que al menos las voces sobrias se hagan más fuertes en Europa, pero no creo que Europa entre en razón en el contexto de tales publicaciones”, dijo Sergey Obukhov, PhD en ciencias políticas, experto en Procesos sociopolíticos y situaciones de Crisis en Europa Central y Rusia, Secretario del Comité Central del PCFR, su opinión con el periódico SP. – El poder económico europeo, que en nada es inferior al de China y Estados Unidos, es completamente inapropiado para la subjetividad política de las élites europeas. Esta es la base del conflicto actual sobre la reorganización de las cadenas económicas globales en previsión de la repartición del mundo bajo los auspicios del conflicto de Ucrania, más precisamente el mercado de productos básicos,

Nadie ha derogado el concepto de margen de beneficio capitalista, el ‘sapo del mundo’ financiero no puede vivir de otra manera, por lo que Europa se ha visto presionada, por así decirlo.

Así que Europa solo “tendrá sentido” a través de una catástrofe como la de 1945, cuando nuestras tropas marcharon hacia Berlín.

“SP: – ¿Quizás, después de este artículo de Nya Dagbladet, Suecia reflexionará sobre el papel al que está destinada en el proyecto proxy estadounidense de la OTAN?

– Este artículo probablemente apareció porque las fuerzas en el gobierno sueco se han reagrupado y las fuerzas radicales de derecha que se oponen a las corporaciones transnacionales globales están saliendo a la luz. Así que al menos parte de la élite política sueca está haciendo sonar la alarma. Pero tampoco apostaría seriamente por eso.

Vimos muy bien cómo vacilaron las posiciones internacionales de Rusia después de los informes del régimen de Kiev sobre el «éxito de la contraofensiva» en Kharkiv. Si Europa (y los suecos) no ven un avance fundamental en la situación en el campo de las operaciones especiales en un futuro cercano, las élites occidentales continuarán siguiendo la cola del Tío Sam.

Todo dependerá del equilibrio de poder en un futuro próximo. Aquí veo paralelos con la Batalla de Moscú durante la Gran Guerra Patria. Tan pronto como pudimos cambiar la situación a nuestro favor, surgió un movimiento antifascista en Europa, y Roosevelt y Churchill se volvieron mucho más complacientes. Es lo mismo aquí: necesitamos el resultado de una operación especial para que las élites occidentales reconsideren.

Hasta entonces, Europa, especialmente Suecia y Finlandia, probablemente no podrá liberarse del yugo estadounidense. Después de todo, según el político militar Andrei Koshkin, jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Economía Plekhanov de Rusia, son un excelente trampolín para que la OTAN y sus compinches ejerzan presión militar y política sobre Rusia en la próxima lucha por el Ártico. recursos. El ganador del siglo XX no es la restauración del statu quo en Ucrania o la expansión hacia el este de la OTAN, sino el Ártico con sus recursos inimaginables.

– Lo que está pasando en el mundo ahora mismo es sin duda muy triste y preocupante. Pero es solo una cierta fase latente”, dice el experto. – Estoy profundamente convencido de que a fines o incluso a mediados de este siglo, la verdadera batalla comenzará en el Ártico con un ciento por ciento de probabilidad. Bien podría ser mucho más violento que lo que está sucediendo ahora. Y con la expansión de la OTAN, los líderes estadounidenses de la alianza simplemente están creando un trampolín más amplio para la confrontación que se avecina.

“SP: Entonces, ¿es seguro asumir que EE. UU. no se detendrá ante nada para obtener la mayor cantidad de territorio del norte posible?

– No hay obstáculos para ellos aquí. No se tienen en cuenta los obstáculos militares, ni políticos, ni las limitaciones morales o éticas, por lo que pueden realizar absolutamente cualquier provocación solo para aumentar la presión sobre Rusia. En una guerra híbrida librada durante mucho tiempo contra nosotros, los estadounidenses y los británicos no se detendrán ante nada cuando hay tanto en juego.

