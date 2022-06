Los Nuestros: Modesta Wiff Sepúlveda

Memoria Viva

Relatos de Los Hechos

Categoría : Antecedentes del Caso

Rut. : 37.330, San Javier

F.Nacim. : 08 06 41, 34 años a la fecha de detención

Domicilio : Rodrigo de Araya 4480?C, Depto. 14, Población Jaime Eyzaguirre, Santiago

E.Civil : Casada, 1 hija

Actividad : Asistente Social

C.Repres. : Partido Socialista

F.Detenc. : 25 de junio de 1975

Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, casada, una hija, Asistente Social, militante del Partido Socialista, fue detenida el 25 de junio de 1975 alrededor de las 16:00 horas en la casa de calle Maule Nº130, junto a Carlos Lorca, miembro del Comité Central del Partido Socialista, por 8 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El domicilio pertenecía a Yolanda Abarca, quien fue testigo de la detención. Hasta allí habían llegado los aprehensores, alrededor de las 13:30 hrs. de ese mismo día, mostrando a la dueña de casa una tarjeta azul plastificada, y diciéndole que iban a esperar allí al doctor Lorca y a una acompañante.

Efectivamente, Maule Nº130 constituía un lugar al que la afectada y Lorca solían concurrir por razones partidarias. Según otros antecedentes, los agentes permanecieron en esa dirección hasta varios días después de ocurridos estos hechos.

Los testimonios de 6 personas que presenciaron la detención de la afectada, y que en esos momentos transitaban por Maule, señalaron que el movimiento de vehículos particulares y de distintos colores resultaba muy llamativo, dado que aquella era una calle tradicionalmente tranquila. Dos de estos declarantes dijeron haber visto sacar a una pareja, rodeada por cuatro civiles que los mantenían asidos por los brazos. El hombre iba esposado. Ambos detenidos fueron subidos a un automóvil FIAT 125 color rojo que emprendió marcha hacia Vicuña Mackenna.

A las 18:00 de la tarde de ese día, cinco agentes llegaron hasta el domicilio de la afectada, procediendo a allanarlo, a llevarse consigo el pasaporte de Modesta Carolina Wiff y su grabadora antigua y a interrogar a la hija de 9 años de la víctima, a su hermana y a Carmen Rubilar. Distintos testigos han confirmado la presencia de Modesta Carolina Wiff en Villa Grimaldi. Gladys Díaz, quien permaneció incomunicada 80 días en ese recinto secreto de detención y tortura de la DINA, declaró que en julio de 1975 vio a la víctima. En esa oportunidad la testigo se encontraba en el patio de Villa Grimaldi y vio claramente a Modesta Carolina y a Mireya Rodríguez, con la vista vendada, paradas en ese lugar.

La detención y desaparición de Modesta Carolina se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, sus enlaces y correos. En este operativo se efectuaron las detenciones de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Carlos Lorca, Ricardo Lagos y de la afectada. En el mes de julio de ese mismo año, fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, quienes estaban bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 26 de junio de 1975, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la familia interpuso el amparo rol Nº792 75. A la presentación se adjuntaron declaraciones juradas de testigos de la detención de Modesta Carolina, y se señaló como posible lugar de reclusión un recinto ubicado en la Puntilla de El Quisco. Sin embargo, al ser consultadas, las autoridades, estas negaron la aprehensión. El General de División y Ministro del Interior, raúl Benavides Escobar informó, en tres oportunidades, la primera vez 24 días después de interpuesto el recurso, que la afectada no se encontraba detenida por orden de esa Secretaría de Estado (julio y agosto de 1975). Por su parte, la DINA señaló que las consultas al respecto debían ser dirigidas al Ministerio del Interior (10 de julio de 1975). En virtud de estos antecedentes, se rechazó el amparo y las piezas fueron remitidas al 4º Juzgado del Crimen de Santiago, en donde se instruyó la causa rol Nº107.695 (12 de agosto de 1975).

Nuevamente el Ministro del Interior, General Benavides, respondió que la afectada no se encontraba detenida por orden de ese Ministerio, agregando que la DINA no registraba antecedentes relativos a Modesta Carolina Wiff (30 de septiembre de 1975). El 28 de octubre del mismo año, se presentó ante el mismo Tribunal una querella por los delitos de arresto ilegal e incomunicación indebida cometidos en contra de la víctima. En ella se solicitaba la citación a declarar de los testigos que vieron cuando la afectada era detenida. Después de cumplirse esta diligencia, el 28 de febrero de 1976, se cerró el sumario por no poderse «adelantar más en la investigación». El 30 de abril del mismo año, se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones de Santiago, aprobó el fallo el 28 de julio de 1976.

Por Modesta Carolina Wiff se presentaron recursos de amparo provenientes del extranjero. Entre ellos se cuenta el rol Nº 525 76, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Liga de los Derechos de la Mujer y otros ciudadanos franceses. La presentación se hizo en favor de 43 detenidos desaparecidos, 31 personas que permanecían detenidas en Tres Alamos y Puchuncaví y por 5 abogados detenidos. Después de confirmarse los nombres de los recurrentes, el recurso fue rechazado el 6 de mayo de 1977. Se apeló y la Corte Suprema confirmó el fallo el 11 de mayo del mismo año.

También del extranjero hubo otro amparo patrocinado por personalidades francesas, entre ellas, el Cardenal Primado de Francia, Arzobispo de París, y por el entonces Senador, Francois Mitterrand.

Hasta el día de hoy, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda es una detenida desaparecida, sin que haya sido posible haber logrado determinar cuál fue su destino.

