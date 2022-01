Los Nuestros: Luis Valenzuela (MIR)

A Luis Valenzuela lo conocí en el Instituto Nacional algunos años antes de que fuera secuestrado. Lo recuerdo como un militante sencillo, sin aspavientos, esforzado, disciplinado, entregado a la causa. Un buen ejemplo de nuestra generación revolucionaria.

Sergio Grez

___________________________________________

SITUACION REPRESIVA

Luis Oscar Valenzuela Leiva, estudiante de sociología de la U.de Chile, ex candidato a Presidente de la FESES, militante del MIR, fue detenido el 10 de enero de 1975 en circunstancias que se ignoran. Ese día, según relata su tía política Graciela Eugenia Morales Rojas en declaración jurada, su sobrino llegó a su casa ubicada en Combarbalá N°0498 de la comuna de La Granja, alrededor de las 12 horas, señalando que tenía problemas, que lo estaban siguiendo, se veía muy agitado y apurado. Al marcharse le manifestó que volvería ese mismo día aproximadamente a las 14 horas, que si así no ocurría era porque lo habían detenido. El no volvió y desde entonces no ha tenido noticias suyas, salvo el hecho que, una semana después de la fecha señalada, el domicilio de sus padres -del cual se había marchado en octubre de 1974- ubicado en la población Clara Estrella, fue allanado.

Efectivamente, según declararon sus padres en el respectivo proceso judicial, el domicilio fue allanado por 4 agentes de civil que se identificaron como pertenecientes al Servicio de Inteligencia Militar, buscaban objetos pertenecientes a Luis Valenzuela Leiva, incautándose de su libreta de apuntes. Los sujetos no dieron explicación alguna a doña María Silva Leiva, madre de la víctima, quien se encontraba presente en el domicilio.

Hasta la fecha su familia nada ha sabido acerca del paradero o suerte del afectado.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 24 de abril de 1975 se interpuso recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 573-75. La Corte requirió informes al Ministro del Interior, al Comandante del Comando de Aviación de Combate y al Juez Militar de Santiago, autoridades que respondieron negativamente. Con el mérito de estos informes el recurso fue rechazado por la Corte el 3 de julio de 1975, remitiéndose las compulsas correspondientes al 3er. Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía del Departamento Pedro Aguirre Cerda, a fin que se instruyera proceso por el desaparecimiento del afectado.

El 15 de julio de 1975 el Tercer Juzgado dio inicio a la causa 23.575, en cuya tramitación se recibieron informes negativos de la autoridad administrativa y se tomó declaración a los padres del afectado, quienes ratificaron los términos de la denuncia en relación al allanamiento de que fue objeto su domicilio e indicando que Luis Valenzuela se había marchado voluntariamente del hogar en octubre de 1974.

El sumario fue sobreseído por primera vez el 23 de febrero de 1976, resolución que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, volviendo la causa a estado de sumario. Posteriormente, sin que se hayan agregado al proceso antecedentes relevantes, el 31 de octubre de 1981 la causa fue nuevamente sobreseída temporalmente con el fundamento de que no se encontraba completamente justificada la perpetración del hecho denunciado. Esta vez la Corte de Apelaciones aprobó el auto de sobreseimiento desechando así la opinión del Fiscal de la Corte, quien fue de opinión de revocar la resolución consultada por considerar que no se encontraba agotada la investigación.

Sus padres paralelamente a las acciones judiciales, realizaron un sinnúmero de otras consultas y diligencias en centros habituales de detención de la época, postas, hospitales, Instituto Médico Legal y ante organismos como SENDET, sin lograr ninguna información sobre la suerte de Luis Oscar Valenzuela Leiva.



