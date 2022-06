Los ‘menos’ y los ‘más’, Apruebo y Rechazo…pero algo más también

Arturo Alejandro Muñoz

¿Cuál es el corazón del “rechazo” a la nueva Carta Fundamental que será plebiscitada el 04 de septiembre próximo? ¿Mantener la actual Constitución de las Bayonetas? ¿Sólo eso y nada más que eso? Dificulto que se restrinja únicamente a aquello.

La dura realidad señala que con el apoyo sempiterno de los débiles de corazón y pobres de información oportuna y adecuada, los dueños de la férula han sabido imponer históricamente sus intereses (que eso son sus ideales, intereses de la menos noble causa nacional) durante tantas décadas que es factible hablar de siglos de dependencia y ultrajes cuando del pueblo se trata.

Siempre ha sido de la misma laya. Los menos gobiernan sobre los más y los explotan exigiéndoles aplausos y muestras de satisfacción por las expoliaciones sufridas a manos… ¿de quiénes?, de los menos, obviamente. Democracia le llaman en Chile a esta extraña forma de gobierno y organización social.

La cuestión es simple. El pequeño grupo de los menos requiere con permanente urgencia y necesidad del trabajo diario y perenne de los más, pero en el entendido que ello no signifique un desembolso relevante para los ‘menos’, ni tampoco permitir que los ‘más’ redacten códigos principales que adelgacen los beneficios y privilegios de los ‘menos’. Por ningún motivo.

“El día que los pobres piensen y actúen en consecuencia, ese mismo día terminará la monarquía”, escribió un intelectual francés a comienzos del siglo dieciocho. Y esa frase -de autor desconocido- se ha convertido en el credo esencial de los ‘menos’ y sus empleadillos del gansterismo político y de la prensa canalla’ (TV abierta y consorcios EMOL y COPESA) .

Entonces, esta lucha casi sin cuartel en la que estamos comprometidos con uno de los bandos en pugna, no se ahoga en lo esencialmente ‘constitucional’, sino, por el contrario, se extiende hacia territorios que podemos identificar como propios de la subyugación humana de una clase a manos de otra.

Teniendo claro lo anterior, es posible entender en profundidad la acción de esa “prensa canalla” que deshoja margaritas para satisfacer a sus patrones sin trazo alguno de mínima vergüenza, ya que profesionales egresados de universidades chilenas, luego de haber desgastado sus ojos estudiando durante cinco años, luego de titularse sirven de mocitos y yanaconas por unos dólares más a editores con educación media incompleta que, a su vez, son cipayos de los dueños del medio de prensa, quienes como es dable sospechar pertenecen al grupúsculo de los ’menos’.

Y así, ladrillo a ladrillo, se va construyendo país, democracia y república.

Entonces, los avatares por rechazar un nuevo texto constitucional redactado mayoritariamente por los ‘más’, tienen un trasfondo de mayor volumen, una especie de energúmeno social que los ‘menos’ tratan de disfrazar, pero que, no obstante, los ‘más’ ya han identificado plenamente.

¿Y de qué se trata entonces? Simplemente, de mantener bajo la bota y la férula de los mandantes y sus pandillas políticas a la masa mayoritaria del país, para que esta continúe, como ha ocurrido a lo largo de la Historia nacional, deslomándose a muy bajo precio y a muy altos costos personales y familiares en beneficio principal de los ‘menos’, creyendo que viven en un país moderno, civilizado, libre y democrático.

En definitiva (o en estricto rigor, como dicen los abogados), el quid del asunto no es sólo mantener o cambiar el texto constitucional sino, concretamente, consolidar o rechazar el estado de subyugación al que se encuentra sometida la mayoría de los habitantes del país en asuntos como las dolosas leyes laborales, los bajos salarios, las pensiones miserables, la onerosa educación superior y la aún más onerosa salud, la discriminación odiosa radicada en la justicia, el desdén oficial hacia la clase trabajadora y las etnias originarias, el raleo indiscriminado de los recursos naturales, la entrega del país a manos privadas, etc., etc.

Entonces, no es sólo la Constitución, es lo dicho en estas rápidas líneas y mucho más. Eso se juega el 4 de septiembre. Por si usted no se había percatado.

