¡Los estudiantes catalanes protagonizan una movilización histórica por el derecho a decidir y contra la represión franquista del PP!

150.000 jóvenes se manifiestan en Barcelona al grito de ¡Esto con Franco sí pasaba!

La huelga general y las manifestaciones convocadas en Catalunya por el Sindicato de Estudiantes y organizaciones estudiantiles de izquierda ha sido un éxito sin paliativos. Cientos de miles de jóvenes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona hemos vaciado las aulas de todas las universidades e institutos de secundaria, y hemos abarrotado las calles exigiendo el derecho de autodeterminación para Catalunya y denunciando la ofensiva represiva del gobierno del PP. Igual que en los últimos años del franquismo, la juventud estudiantil se ha puesto a la vanguardia de la lucha por los derechos democráticos y contra el estado de excepción decretado por el PP, contra su nacional-españolismo, sus actuaciones autoritarias, sus recortes y su corrupción. Volem Votar! Esa ha sido la consigna que nos ha movilizado masivamente, demostrando con contundencia que no les tenemos miedo, que continuaremos la lucha por la libertad de nuestros padres, madres y abuelos.

En estos días hemos soportado una presión intolerable desde el gobierno, el Ministerio de Educación y la fiscalía. Rememorando los tiempos de la dictadura, el Fiscal General del Estado ha amenazado con toda su fuerza a los estudiantes y sus familias para que no ejerzamos nuestro derecho a la huelga y a la manifestación. Todavía no se atreven a detenernos y mandarnos a prisión, pero si por ellos fuera lo harían de inmediato. Lo único que les impide actuar de manera más brutal es la determinación de la juventud y del pueblo de Catalunya a no dejarse pisotear. La movilización ejemplar de estos días, y la demostración masiva del movimiento estudiantil de la jornada de hoy, es el camino para derrotar su agenda reaccionaria y autoritaria, y conquistar nuestro derecho legítimo a votar y decidir la relación que queremos mantener con el Estado español.

Desde el Estado, el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación, se ha desencadenado un auténtico carnaval de chovinismo españolista. Hemos visto como se movilizan hasta 16.000 efectivos de la policía y la guardia civil para impedir que podamos votar, para aplastar nuestro derecho a pronunciarnos en las urnas. Pero nunca se ha realizado un despliegue semejante para impedir que este gobierno de la derecha, lleno de corruptos y ladrones, deje ya de saquear los recursos públicos. Jamás se han utilizado medios como estos para poner entre rejas a los banqueros que han robado miles de millones de euros, ni para poner fin a la pobreza y la miseria que nos ahoga. Los herederos del franquismo, los que jamás han condenado a la dictadura, los que amparan a las bandas fascistas, los que aprueban leyes mordazas y recortan los servicios públicos, la sanidad y la educación, los responsables del desempleo masivo, la precariedad y los salarios de miseria…nos quieren dar lecciones de democracia a porrazo limpio, utilizando los tribunales y la justicia para taparnos la boca.

Desde el Sindicato de Estudiantes no vamos a cejar en nuestra lucha, junto a millones de jóvenes, de trabajadores, junto al pueblo de Catalunya, por el derecho a decidir y contra los que reprimen este derecho democrático fundamental. No vamos a dejar de responder a los que estimulan ese nacionalismo españolista que fue el responsable de una guerra civil y una represión que causó millones de muertos y cientos de miles de encarcelados, exiliados, torturados y asesinados, cuya memoria no tiene ningún reconocimiento ni por parte del gobierno ni de las instituciones del Estado.

La lucha no va a parar. Nos tendrán enfrente no sólo el PP, también Ciudadanos y la actual dirección del PSOE que, de manera deplorable y dando la espalda a millones de trabajadores y jóvenes, se ha vuelto a posicionar con los herederos del franquismo y en contra del pueblo de Catalunya.

Este domingo 1 de octubre llamamos a toda la juventud de Catalunya a la movilización masiva, a demostrar en las calles que Volem Votar!, a resistir pacíficamente, pero con determinación, cualquier intento de represión de nuestros derechos. Y a organizar inmediatamente la huelga general de trabajadores y estudiantes, continuando con esta movilización histórica hasta la victoria.