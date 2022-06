Lo que deben saber todos los chilenos para defender las riquezas que les pertenecen

por Jorge Lavandero

Sin estos recursos, no habrá cambios importantes en el gobierno de G. Boric, ni esos cambios serán realidad en la nueva Constitución. Esto debiera ser conocido por todos los chilenos. Para conocimiento de todos.

En Hamburgo, Alemania, la refinadora Aurubis, refina 2 millones 378 mil toneladas anuales de concentrados de cobre, en que por esa cantidad, logra 47 toneladas de oro, 972 toneladas de plata, 9 kilos del grupo de metales valiosos encabezados por el platino, en zinc 3.565 toneladas, en metales menores 807 toneladas y si esto lo multiplicamos por las más de 10 millones de toneladas de concentrados, que se embarca desde Chile. En un comparado muy aproximado, tendríamos que valorizar al menos por 4 veces los resultados que dan la fundidora y refinadora de Hamburgo. Lo que daría en oro, 188 toneladas, de plata 3 mil toneladas y 888 kilos, en Azufre 112 toneladas, en Níquel 13 toneladas y 580 kilos, en Zinc 14 toneladas y 260 kilos, en metales menores 3 toneladas y 228 kilos, en el grupo de los metales más importantes denominados – Platinum group-, dentro de los cuales se encuentra el Rodio, en que cada gramo vale $750 000, tenemos un total de 35 kilos y 740 gramos, esto es lo que iría incluido en las alrededor de 4 millones 140 mil kilos anuales de cobre refinados, desde los concentrados denominados cátodos de cobre, que está hoy, a un valor cercano a US. 4 dólares y 25 centavos la libra de cobre.

El azufre contenido en los concentrados, es necesario para el tratamiento de la molienda de cobre, y lo que excede de las 112 toneladas, logra financiar, el total de la explotación de cobre en Chile. Por tanto, los resultados económicos de este análisis, son líquidos, las sumas de ellos, al precio de US.2, 5 y 3 dólares la libra, da un valor cercano a US.60 mil millones de dólares anuales, los que salen libre de todo costo. También, de acuerdo a los impuestos pagados en Chile, con estas cifras, alcanza al 2%. Con las cifras de hoy día, para el valor de la libra de cobre a US 4,25 y según Goldman- Sachs, para el próximo año, entre 4,5 y 5 dólares la libra de cobre, las multinacionales extranjeras, se llevan libre de costo, como lo dijo la actual Ministra de Minería, en entrevista al Mercurio a cifras “estratosféricas” y que de acuerdo a estas valorizaciones de la propia fundidora y refinadora de Hamburgo, alcanzarían a 120 mil millones de dólares al año y de acuerdo a esas cantidades y valores pagados en impuestos en Chile, se reducirían al 1%. Estas cifras verdaderas dejan muy mal a Cochilco, la empresa estatal para la fiscalización del cobre, lo mismo al constituyente y vocero de las multinacionales, Señor Bernardo Fontaine. La cifra parece ser asombrosa si la comparas con todo lo que han recaudado las AFP, desde su creación hasta la fecha que alcanza a US. 200 mil millones de dólares, ya que lo que se llevan en los concentrados en un solo año es más de la mitad de todo lo que han recaudado las AFP hasta ahora. Tú reclamas, NO+AFP, entonces por qué no reclamas NO+MULTINACIONALES MINERAS, puesto que el robo es mucho mayor. Si analizas bien este artículo, te darás cuenta, del porqué las multinacionales mineras no quieren fundir, ni refinar el cobre en Chile, y es porque lo que se llevan de contrabando, con la anuencia de nuestras autoridades, valiosos subproductos valen más que el cobre mismo que se llevan en los concentrados. ¿Saben cuanto cuesta una refinadora como la de Aurubis en Hamburgo?, cuesta, US 1,350 millones de dólares, es decir, que si se refinase en Chile, se ahorrarían US. 3 mil millones cada año, con los cuales se podría comprar 2 refinerías cada año. !Atrévanse a desmentirme!

Nota. 1° El Trabajo es con valores promedios, extrapolando las cifras de Hamburgo, Aurubis, a la producción anual de Chile. 2°. El concentrado de Cobre, en sus subproductos no declarados en Chile, contiene 30% de Cobre, 27% de Hierro, 28% Azufre y metales como Oro, Plata, Paladio, Molibdeno. Platino (PGM o PGE), como se llaman los metales valiosos del grupo, que son un grupo de metales que valen más que el oro y que se encabezan por el platino.

