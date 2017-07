Liu Xiaobo (1955-2017): la conciencia democrática de China

Enrique García

Sin Permiso, 16-7-2017

http://www.sinpermiso.info/

Liu Xiaobo, el disidente demócrata más reconocido de China, Premio Nobel de la Paz, ha muerto en un hospital de la ciudad de Shenyang el 13 de julio, a los 61 años de edad.

Liu había sido excarcelado pocos días antes por las autoridades chinas para que muriese en el hospital, después de ocho años en prisión. Sufría un cáncer de hígado terminal.

Había nacido el 28 de diciembre de 1955 en la provincia de Jilin, hijo de un profesor miembro del Partido Comunista de China. Estudió Literatura y comenzó a destacar como escritor y poeta en los años 80, bajo el período de reformas de Deng Xiaoping. En 1989, el movimiento democrático de Tienanmen le sorprendió como profesor visitante en la Universidad Columbia, EEUU. Lo dejó todo para viajar inmediatamente y unirse a las protestas en la principal plaza de Beijing.

En Tienanmen, Liu Xiaobo se convirtió en unos de los tres asesores de los estudiantes que ocupaban la plaza. “Si no nos unimos a los estudiantes y enfrentamos los mismos peligros que ellos, no tenemos derecho a decirles nada”, recuerda el cantante Hou Dejian oir decir a Liu. Con mayor experiencia política, Liu Xiaobo predijo la ruptura en el seno de la dirección del PCCh y la represión de los estudiantes. Fue Liu Xiabo quien con el pequeño grupo de asesores negoció con los mandos del ejército la apertura de un corredor para que miles de estudiantes pudieran abandonar la plaza en la madrugada del 3 de junio de 1989, cuando ya yacían muertos decenas de estudiantes que habían intentado frenar a los tanques.

Pocos días después Liu Xiaobo, que se negó a abandonar Beijing, fue detenido y condenado a 21 meses de prisión. Volvió a ser detenido y condenado en 1996 a tres años de trabajos forzados por ayudar a organizar el movimiento de las madres de las víctimas de Tienanmen.

En la década del 2000, Liu Xiaobo se convirtió en la principal figura del movimiento democrático chino. En 2009 fue uno de los primeros firmantes de Carta 08, que llegó a contar con más de 9.000 adherentes y que transformó a los disidentes chinos en un movimiento político. De nuevo detenido y juzgado por tercera vez en noviembre de 2009, pronunció un alegato “No tengo enemigos”, que se convertiría en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 2010: “La grandeza de la resistencia no-violenta es que incluso cuando un hombre se enfrenta a una poderosa tiranía y sufre por ello, la víctima responde con amor y no con odio, con tolerancia y no con sectarismo, con humildad y no con arrogancia, con dignidad sin humillarse y con la razón frente a la violencia”.

Liu Xiaobo contó con el apoyo incondicional de su compañera Liu Xia, que sigue en arresto domiciliario para evitar cualquier declaración con motivo de su muerte. A su amor sin condiciones se refirió también en su juicio de 2009: “Incluso si me hacen polvo, mis cenizas te abrazarán”.

Su amigo y compañero en el Pen Center Independiente de China, el conocido poeta Meng Lang, ha escrito el siguiente poema necrológico:

Sin título, para Liu Xiaobo

Meng Lang *

Difundir la muerte de una nación

Transmitir la muerte de un país

Aleluya, sólo él está volviendo a la vida.

¿Quién impidió su resurrección?

Esta nación no tiene asesinos,

Este país no tiene manchas de sangre.

Con algún juego de manos,

Un juego de manos de médico, benévolo

y lleno de esta nación, de este país.

¿Puedes perder algo de peso? ¿Un poco más?

Como él, un hombre, tus huesos son el andamiaje del museo de la humanidad.

Difundir la muerte de una nación

Transmitir la muerte de un país

Aleluya, sólo él está volviendo a la vida.

* (1961) Shanghai. Coeditor de A Compendium of Modern Chinese Poetry 1986-88, Universidad de Tongji. Exiliado en EEUU en 1995, es cofundador del Pen center Independiente de China junto a Liu Xiaobo. Actualmente vive en Hong Kong, donde es el editor de morning Bell Press.

Me gusta: Me gusta Cargando...