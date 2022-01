Literatura – Israel Zangwill, «el Dickens del gueto», autor de la primera novela policiaca de «recinto cerrado»

Israel Zangwill

(21 de enero de 1864, Londres, Reino Unido

–1 de agosto de 1926, Midhurst, Reino Unido)

Reconocido escritor, novelista, ensayista, dramaturgo, periodista y teórico sionista británico. Miembro de la Organización Sionista Mundial, la abandonó en 1905 y fundó la Organización Territorialista Judía, que pretendía crear un estado judío fuera de Palestina. Autor de El gran misterio de Bow, considerada la primera novela policiaca de «recinto cerrado».

Parte de su obra le valió el apodo de «el Dickens del gueto» especialmente su influyente novela Children of the Ghetto: A Study of a Peculiar People ([Niños del gueto: Estudio de un pueblo peculiar], 1892), que el novelista inglés de finales del siglo XIX George Gissing llamó «un libro poderoso». El uso de la frase metafórica «crisol» para describir la absorción estadounidense de inmigrantes fue popularizado por la obra de teatro de Zangwill The Melting Pot, un éxito en los Estados Unidos en 1909-1910.

Cuando The Melting Pot se estrenó en Washington DC el 5 de octubre de 1909, el ex presidente Theodore Roosevelt se inclinó sobre el borde de su palco y gritó: «Esa es una gran obra, Sr. Zangwill, es una gran obra». En 1912, Zangwill recibió una carta de Roosevelt en la que Roosevelt escribió sobre Melting Pot: «Esa obra en particular siempre la contaré entre las influencias muy fuertes y reales sobre mi pensamiento y mi vida».

El protagonista de la obra, David, emigra a Estados Unidos tras el pogromo de Kishinev en el que muere toda su familia. Escribe una gran sinfonía llamada «El crisol» que expresa su esperanza de un mundo en el que toda etnicidad se haya desvanecido y se enamora de una hermosa inmigrante cristiana rusa llamada Vera. El clímax dramático de la obra es el momento en que David conoce al padre de Vera, que resulta ser el oficial ruso responsable de la aniquilación de la familia de David. El padre de Vera admite su culpa, la sinfonía se interpreta con elogios, David y Vera viven felices para siempre o, al menos, acuerdan casarse y besarse cuando cae el telón.

«Melting Pot celebró la capacidad de Estados Unidos para absorber y crecer a partir de las contribuciones de sus inmigrantes». Zangwill estaba escribiendo como «un judío que ya no quería ser judío. Su verdadera esperanza era un mundo en el que todo el léxico de la diferencia racial y religiosa se desechara».

Zangwill escribió muchas otras obras, incluida, en Broadway, Children of the Ghetto (1899), una dramatización de su propia novela; Merely Mary Ann (1903), Nurse Marjorie (1906), The Melting Pot (1904), The Serio-Comic Governess (1904). En 1931, Jules Furthman adaptó Merely Mary Ann para una película de Janet Gaynor.

La simulación de Zangwill de la estructura de oraciones en yiddish en inglés despertó un gran interés. También escribió obras de misterio, como El gran misterio de Bow (The Big Bow Mystery,1892) – que ha estado imprimiéndose casi continuamente desde 1891 y se ha utilizado como base para tres películas comerciales–, y sátira social como The King of Schnorrers (1894), una novela picaresca (que se convirtió en una comedia musical de corta duración en 1979). Su Dreamers of the Ghetto (1898) incluye ensayos sobre judíos famosos como Baruch Spinoza, Heinrich Heine y Ferdinand Lassalle.

En 1894 apareció The King of Schnorrers, una novela breve que se ha convertido en uno de los clásicos del humor judío. Otra obra muy producida fue The Lens Grinder, basada en la vida de Spinoza.

Zangwill publicó algunos de sus trabajos bajo los seudónimos de J. Freeman Bell (para trabajos escritos en colaboración), Countess von S. y Marshallik. Ya había escrito un cuento titulado El primer ministro y el pintor en colaboración con Louis Cowen, cuando renunció a su puesto de profesor en la Escuela Libre de Judíos por diferencias con los directores de la escuela y se aventuró en el periodismo. Inició y editó Ariel, The London Puck, e hizo varios trabajos para la prensa londinense. Zangwill respaldó el feminismo y el pacifismo, pero su mayor efecto puede haber sido como escritor que popularizó la idea de la combinación de etnias en una sola nación estadounidense. El héroe de su obra The Melting Pot, ampliamente producida, proclama: «Estados Unidos es el crisol de Dios, el gran crisol donde todas las razas de Europa se están derritiendo y reformando… alemanes y franceses, irlandeses e ingleses, judíos y rusos. ¡Al Crisol con todos vosotros! Dios está haciendo al americano».

Zangwill también estuvo involucrado con cuestiones específicamente judías como asimilacionista, sionista temprano y territorialista. El barón Albert Rothschild tuvo poco que ver con los judíos. A Theodor Herzl le fue mejor con Israel Zangwill y Max Nordau. Ambos eran escritores u ‘hombres de letras’: imaginación que engendraba comprensión. En las visitas de Herzl a Londres, cooperaron estrechamente. Después de haber respaldado durante un tiempo a Theodor Herzl, incluida la presidencia de una reunión en el Maccabean Club, Londres, dirigida por Herzl el 24 de noviembre de 1895, y respaldado el principal movimiento sionista orientado a Palestina, Zangwill abandonó la filosofía establecida y fundó su propia organización, llamada Organización Territorialista Judía en 1905, abogando por una patria judía en cualquier tierra disponible en el mundo que pudiera encontrarse para ellos, con especulaciones que incluyen Canadá, Australia, Mesopotamia, Uganda y Cirenaica. Zangwill movió su apoyo al esquema de Uganda, lo que llevó a una ruptura con la corriente principal del movimiento sionista en 1905.

Zangwill es mal conocido por crear el eslogan «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra» que describe las aspiraciones sionistas en la tierra bíblica de Israel. Él no inventó la frase; reconoció haberlo tomado prestado de Lord Shaftesbury. En 1908, Zangwill dijo a un tribunal de Londres que había sido ingenuo cuando pronunció su discurso de 1901 y que desde entonces «se había dado cuenta de cuál es la densidad de la población árabe», es decir, el doble que la de los Estados Unidos. En 1913 criticó a quienes insistían en repetir que Palestina estaba «vacía y abandonada» y lo llamaban traidor por informar lo contrario. Según Ze’ev Jabotinsky, Zangwill le dijo en 1916 que «si deseas dar un país a un pueblo sin país, es una completa tontería permitir que sea el país de dos pueblos. Esto solo puede causar problemas». Los judíos sufrirán y sus vecinos también. Uno de los dos: hay que encontrar un lugar diferente o para los judíos o para sus vecinos». En 1917, Zangwill escribió: «‘Dad el país sin pueblo», suplicó magnánimamente Lord Shaftesbury, «al pueblo sin país». Por desgracia, fue un error engañoso. El país tiene 600.000 árabes».

En 1921, Zangwill sugirió que Lord Shaftesbury «fue literalmente inexacto al describir a Palestina como un país sin pueblo, en esencia tenía razón, ya que no hay un pueblo árabe que viva en íntima fusión con el país, utilizando sus recursos y estampándolo con una impresión característica: hay, en el mejor de los casos, un campamento árabe, cuya disolución arrojaría sobre los judíos el trabajo manual real de la regeneración y les impediría explotar a los fellahin, cuyo número y salarios más bajos son además un obstáculo considerable para la inmigración propuesta desde Polonia. y otros centros de sufrimiento».

Israel Zangwill nació en Londres en una familia de inmigrantes judíos del Imperio Ruso. Su padre, Moses Zangwill, era de lo que ahora es Letonia, y su madre, Ellen Hannah Marks Zangwill, era de lo que ahora es Polonia. Dedicó su vida a defender la causa de las personas que consideraba oprimidas, involucrándose en temas como la emancipación judía, la asimilación judía, el territorialismo, el sionismo y el sufragio femenino. Su hermano fue el novelista y jugador de ajedrez Louis Zangwill.

Israel Zangwill recibió sus primeros estudios en Plymouth y Bristol. Cuando tenía nueve años, se matriculó en la Escuela Libre de Judíos en Spitalfields, en el este de Londres, una escuela para niños inmigrantes judíos. La escuela ofreció un curso estricto de estudios tanto seculares como religiosos mientras proporcionaba ropa, alimentos y atención médica a los escolares; actualmente una de sus cuatro casas se llama Zangwill en su honor. En esta escuela se destacó e incluso enseñó a tiempo parcial, y finalmente se convirtió en un maestro de pleno derecho. Tras ejercer como docente, fundó un periódico humorístico, Ariel, que dirigió durante varios años. Al mismo tiempo, publicó sus primeros libros, incluido su único «thriller»: El gran misterio de Bow. Mientras enseñaba, estudió para obtener su título en la Universidad de Londres, obteniendo una licenciatura con triple honores en 1884. Zangwill se casó con Edith Ayrton, una feminista y autora que era hija de los primos William Edward Ayrton y Matilda Chaplin Ayrton. Vivieron durante muchos años en East Preston, West Sussex en una casa llamada Far End. El menor de sus dos hijos fue el psicólogo británico Oliver Zangwill.

El gran misterio de Bow: Aún no ha amanecido en el distrito londinense de Bow, que descansa envuelto en una vieja conocida: la niebla. Sin embargo, no todos duermen en el número 11 de Glover Street. La señora Drabdump se afana en su cocina, malhumorada porque empieza el día con retraso ya que, por una casualidad, se ha levantado algo más tarde de lo habitual. Curiosamente, todo apunta a que, en el piso de arriba, a su nuevo inquilino le ha ocurrido lo mismo: sigue en la cama a pesar de los sucesivos intentos de su patrona por despertarle. Pero el señor Constant nunca más volverá a ponerse en pie…

«El pasado: Nuestra cuna, no nuestra prisión; hay tanto peligro como atractivo en su encanto. El pasado es para inspiración, no para imitación, para continuación, no para repetición.»–Israel Zangwill

