La supremacista teoría del “reemplazo blanco”

Por Adán Salgado Andrade

Donald Trump, con sus encubiertas alusiones a la superioridad racial y apoyo a los grupos que se sienten “racialmente superiores”, logró reforzar el sentimiento antiinmigrante, en los estadounidenses que piensan que su país está siendo “invadido” por razas “inferiores” a la blanca, tales como latinos, negros, asiáticos y otras y que deben de hacer algo para “salvar” a Estados Unidos de tal invasión. Esos grupos de “supremacistas” – los blancos que se sienten racialmente superiores –, se están radicalizando y sucesos como la toma violenta de la Casa Blanca en el 2021, fue una muestra de los niveles de violencia a los que pueden llegar (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/11/los-racistas-supremacistas.html).

Y los paranoicos ataques que están haciendo algunos de esos retrógradas, que se sienten “superiores racialmente”, están acabando con vidas de inocentes, sólo porque no son blancos.

Varios tiroteos han tenido como detonante a la llamada “teoría del reemplazo blanco” que, incluso, el mencionado Trump apoya (ver: https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/023o1mun).

Por ejemplo, el 2 de agosto del 2019, el enajenado, con eso de la “superioridad racial”, Patrick Wood Crusius, de 21 años, en ese entonces, penetró a un Walmart, ubicado en El Paso, Texas, frecuentado mayoritariamente por latinos, con un rifle de asalto AK-47. Se puso a disparar a quien se le pusiera frente a la punta del arma y mató a 23 personas, hiriendo a otras 23. Se considera uno de los ataques de odio que más víctimas ha dejado en la historia contemporánea de Estados Unidos (EU) (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_El_Paso_shooting).

El más reciente de tales tiroteos – seguramente seguirán dándose –, tomó lugar en un barrio neoyorquino, mayoritariamente afroestadounidense. Perpetrado por Payton Gendron, un joven blanco de 18 años, impregnado por ese tóxico libelo, dejó 11 fallecidos y tres heridos graves, todos ellos afroestadounidenses, quienes compraban adentro de la tienda de autoservicio Tops. Gendron, tuvo la alevosía de viajar 320 km, con tal de llegar hasta ese sitio, en Buffalo, y desquitar todas sus frustraciones y profundo odio (https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/14/buffalo-shooting-supermarket-new-york).

En el artículo de la agencia Associated Press, titulado “La explicación de porqué la teoría del ‘reemplazo blanco’, alienta los ataques racistas’”, firmada por David Bauder, se analiza cómo el “reemplazo blanco”, está influyendo para agudizar el odio racial, que procede desde la época en que se luchó por abolir la esclavitud, pues la derrota de los sureños, se dio a condición de que se segregaran a los ex esclavos, para que se pudiera “convivir en armonía” con el norte (https://apnews.com/article/great-white-replacement-theory-explainer-c86f309f02cd14062f301ce6b9228e33).

Justamente, la escritora supremacista Margaret Mitchell (1900-1949), autora de la racista novela Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó), publicada en 1936, ambientada en los años posteriores a la Guerra de Secesión, muestra los inicios del odio racial, en donde la “heroína” Scarlett O’hara alaba al personaje Rhett Butler, quien formaba parte del Ku Klux Klan, organización racista que asesinaba a ex esclavos, en furtivas incursiones a barrios de “darkies”, como peyorativamente se les llamaba a los lugares habitados por los sufridos ex esclavos. Desde esos años se puede ubicar históricamente al supremacismo.

Bauder menciona otros ataques, que han sido incitados por el odio racial, como el ocurrido en Charleston. Carolina del Sur, en enero del 2017, cuando otro blanco, de 22 años en ese entonces, Dylann Roof, penetró a una iglesia afroestadounidense, asesinando a nueve personas. Sin muestras de arrepentimiento, aceptó su sentencia a muerte (ver: https://apnews.com/article/dylann-roof-sentenced-death-for-killing-9-church-members-ba912545b5dc40729c80328d598ac550).

Igualmente, alude a ataques que han sido instigados por esas tontas teorías, en otros países, como los ocurridos en el 2011, en Noruega, en dos sitios, en Oslo, mediante una bomba y en un campamento de verano para estudiantes, en donde el extremista de ultraderecha Anders Behring Breivik, de 32 años en ese entonces, ejecutor de ambos atentados, asesinó a 77 personas y ha sido considerado como “el peor en Noruega, desde la segunda guerra mundial” (https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Norway_attacks).

Y aunque no se crea, Breivik es un personaje de culto y ha inspirado a muchos extremistas para cometer sus infames ataques. ¡Vaya ejemplo a seguir!

El otro ataque, fuera de EU, al que se refiere Bauder, es al sucedido en Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019, cuando el supremacista australiano Brenton Tarrant, de 28 años, en ese entonces, entró en dos mezquitas de ese país, con una cámara tipo go pro, asida al casco en su cabeza, para transmitir en vivo la matanza que realizó en ambos lugares. Tarrant, usó el portal 8chan para transmitir su genocida barbarie. Ese enajenado, retomó, igualmente, principios supremacistas de “superioridad racial” que están en contra de “razas inferiores”, judíos e islámicos. En su caso, se “vengó” contra islámicos, por eso atacó las mezquitas. El infame ataque, dejó 51 fallecidos y 40 heridos (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2019/08/cuando-la-libertad-de-expresarse-se.html).

Como se ve, los ejecutores de esos fatales tiroteos masivos, son jóvenes, quienes se enajenaron muy fácilmente con todas esas tonterías de “superioridad racial”. La defensa de Gendron o de Roof ha alegado “problemas mentales”, lo cual no es sostenible, pues no tuvieron problemas en planear sus deleznables ataques.

Dice Bauder que Gendron, “estudió muy de cerca el método seguido por Roof para planear su ataque. Y Anders Behring, el atacante de Noruega, es quien ha servido también de gran ejemplo. Tanto él, así como Tarrant y Roof, son considerados santos, como señala Mark Pitcavage, investigador de la Anti-Defamation League Center on Extremism (Centro contra la difamación y el extremismo)”

También menciona que la teoría del reemplazo, estuvo presente durante las marchas que tuvieron lugar en Charlottesville, Virginia, en el 2017, en donde hubo tres fallecidos, cuando un auto, conducido por un blanco, agredió a una multitud que protestaba pacíficamente, en contra del racismo. En esa ocasión, los supremacistas gritaron contra afroestadounidenses que estaban presentes, que “¡Ustedes, no nos reemplazarán!” y “¡Los judíos no nos reemplazarán!”, pues, como en su momento los nazis, han hecho blanco de sus ataques también a los judíos (ver: https://apnews.com/article/charlottesville-university-of-virginia-charlottesville-a-year-later-virginia-state-police-ap-top-news-b8560c3ebaac4deb9043bb695f2eb1db).

Explica Bauder que esa nefasta “teoría” tiene sus inicios en una novela escrita por el nazista y extremista autor William Luther Pierce (1933-2002), publicada en 1978, quien bajo el pseudónimo de Andrew Macdonald, “planteó una violenta revolución en los EU, con una guerra racial que conduce a la exterminación de los blancos. El FBI ha llamado a esa novela la ‘biblia del derecho racista’, como señala Kurt Braddock, profesor del Polarization and Extremism Research & Innovation Lab. (Laboratorio de investigación e innovación sobre polarización y extremismo)”.

Esa explosiva trama, se reforzó, más tarde con el planteamiento concreto de la teoría, por otro extremista, el francés Renaud Camus (Francia, 1946), quien escribió en el 2011, el libelo “El gran reemplazo”, que no es más que “una teoría conspiracionista de la ultraderecha, que clama que la elite global está coludida en contra de la población blanca de Europa, para reemplazarla por gente no europea” (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Renaud_Camus).

Y está tan extendida esa tontería del reemplazo que “1 en 3 estadounidenses, creen que hay un plan para reemplazar a los nativos de EU por inmigrantes, con tal de ganar las elecciones”, dice Bauder. ¡Es claro que abundan los ignorantes, manipulables en EU!

Señala que los que difunden esas ideas conspiracionistas, “lo hacen muy cuidadosamente, pues saben que son vigilados”.

Pero hay figuras públicas, como el comentarista de Fox News, Tucker Carlson, quien “difunde falsedades, como que los demócratas buscan que personas del tercer mundo, voten por ellos, ‘y aunque digan que no es cierto, es lo que realmente estás pasando’”.

Carlson, todavía emplea el anacrónico adjetivo tercer mundo, con tal de acentuar que los inmigrantes provienen de esas atrasadas regiones “en desarrollo”, además de pobres, como si en EU, no hubiera subdesarrollo y pobreza. Los hay y no se diferencian del “tercer mundo” al que se refiere ese incendiario “comentarista” (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2015/11/pobreza-en-estados-unidos-centro-del.html).

La republicana Elise Stefanik, también está difundiendo, falsamente, que los “demócratas radicales están planeando dar amnistía a indocumentados, para que haya una insurrección en las elecciones y así ganar una permanente mayoría liberal”.

Discursos como el de Carlson o el de Stefanik, comenta el citado Pitcavage, “están llevando a difundir la teoría del reemplazo a una audiencia conservadora, que se puede tragar muy fácilmente esas tonterías”.

No sólo eso, sino que llevarán a la práctica, la manera de deshacerse de tanto no blanco que, están seguros, quiere invadir “su” país y deshacerse de ellos.

Así que esperemos la siguiente nota de otro loco que asesine a decenas de no blancos, en nombre del derecho de los blancos a defender a su país.

