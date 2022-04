LOS ROJOS SOMOS EL CENTRO: UNIDAD-LUCHA-UNIDAD

Considerando la prudencia y el razonamiento necesarios para afinar la puntería en movimiento, y vivir bien junto a nuestras familias y comunidades en el Chile Actual, hemos de establecer concretamente una lectura de la realidad para escribir la historia, en donde y cuando la situación en el CHILE actual se caracteriza por la fragmentación de los dos bloques en el poder, los conservadores (pelucones) y los liberales (pipiolos), la fascistización (de baja intensidad) de la sociedad civil y la reanimación de la lucha de clases desde abajo.

Tanto al interior de la derecha (conservadores de todo pelaje y valor) como también en la Concertación 3.0 (liberales de toda ralea y precio).

Para ser precisos y esclarecedores, desde el mundo progresista, “la ciudadanía” nosotros los Rojos, con estas distinciones es necesario caracterizar la situación social y política de conjunto. Como planteaba el sabio Lukács “hacernos cargo de la Totalidad” desde adentro y desde abajo en movimiento, la realidad no es una foto es el cine en 3D. Cualquier fuerza política está condicionada y en relación a ese Todo.

Estas líneas, nacen con esa pretensión para contribuir a hacer el colectivo análisis de coyuntura a un mes del “NUEVO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN” para estabilizar la gobernabilidad de la dominación neoliberal, “El mundo al revés” (del que escribió el pueta resistente español José Agustín Goytisolo)

Érase una vez un lobito bueno

Al que maltrataban todos los corderos.

Y había tambiénUn príncipe malo, una bruja hermosa

Y un pirata honrado.

Todas estas cosas había una vez

Cuando yo pensaba el mundo al revés.

Todas estas cosas había una vez…

En la actual etapa de la “servidumbre moderna” el capital transita un periodo de declinación histórica y las crisis son más recurrentes y profundas (*https://noticiaspia.com/el-sur-global-en-camino-al-multipolarismo/*).

Fidel nos hablo de “derrumbe civilizatorio”, Lenin hablará de “época de guerras y revoluciones”. Rosa Luxemburgo de “Socialismo ó Barbarie”. Es cuestión de comprender como la dominación y el poder ya no operan alineados para que ellos, los de arriba continúen viviendo como están viviendo: Hay un gran desorden bajo el cielo, y la situación es excelente.

Kondratiev fue un menchevique ruso, funcionario del gobierno de Kerensky, economista y académico que después de Octubre participó en la elaboración e implementación de la Nueva Economía Política (programa de acción que instalo el poder de los soviet). El desarrolló una teoría sobre los “ciclos” cortos y las “Ondas” largas y planteaba que normalmente el capitalismo entraba en crisis como Ciclos cada 10 años y como Ondas cada 50 años. Así como se entraba en la crisis, el mismo capitalismo desarrollaba contra-tendencias que le permitían salir jugando, logrando nuevamente equilibrio entre carteles, Estados y “Pymes”. Tanto Lenín como Trotsky, y hasta Stalin fueron críticos de esta teoría.

A partir de 1960 marxistas europeos la tomaron (Gunther Frank, Wallestein, y los revolucionarios latinoamericanos) y en Chile algunas corrientes Rojas, alentando expectativas de salidas automáticas de las crisis y en el mismo nivel de cuando se había entrado a los ciclos de crisis. Nosotros pensamos, especialmente teniendo en cuenta la experiencia de los últimos 50/60 años, que cada crisis arroja al mundo a una más profunda retracción económica y declinación civilizatoria y suma barbarie a la dominación burguesa/oligárquica.

A partir de 1970 el capitalismo vive una profunda crisis de rentabilidad, o sea NO SUMA. Cuando la rentabilidad o LUCRO cae la inversión en los medios de producción y en el Trabajo se contrae lo que lleva al desempleo, pérdida de ingresos y disminución de la demanda.

Aquí surgen las políticas neo liberales para RESTABLECER LA DOMINACIÓN DEL LUCRO, contener los Derechos Humanos y de los pueblos y aplastar el poder de los sindicatos y la industria por un lado se desmantela en algunos países que quedan como productores primarios y en otros se desplaza, buscando mano de obra más barata, se logra la fascistización de la sociedad civil, y se destruyen las relaciones comunitarias locales, e inculturizan neoliberalmente las identidades sociales y étnicas; asegurando la estable gobernabilidad de la dominación.

Pese a estas medidas no se ha logrado restablecer la tasa de ganancia para el capital productivo y la legitimidad de su Dominación y ejercicio del Poder sobre las mayorías. Solo ganan…los ESPECULADORES, sean *Globalistas o Continentalistas*, el desenlace de todo este proceso es que el crédito y las finanzas no van hoy a la inversión productiva y se vuelcan a la adquisición de instrumentos financieros que le dan al capitalista mayor seguridad y mejor rentabilidad; como lo es el ahorro, la masa de trabajo/transformada en dinero, bajo la forma de FONDOS DE PENSIONES.

Para aproximarnos a comprender desde Chile sobre esta intima concatenación de relaciones históricas y conceptuales, sugiero visionar el aporte critico de un analista weberiano liberal como Alberto Mayol para iniciar la profundización del análisis de Clase, por ejemplo su conferencia “Presentación de Alberto Mayol en el Día de la Sociología / Universidad de Alicante 2022”, (*https://www.youtube.com/watch?v=HK0iV3w-dWg*).

Reitero iniciar la profundización del análisis de Clase, pues todo análisis desde abajo y en el movimiento real de la vida debe considerar el resultado, en tanto hitos, no solo las hipótesis en torno a los escenarios del momento actual global (*https://www.youtube.com/watch?v=8wce45QqwzU*), los primeros escarceos de la 3era Guerra Mundial en curso (*https://www.youtube.com/watch?v=ONq6IPM7Lhk*), como lo fue en la segunda la guerra contrarrevolucionaria contra la República Española, con el agravante de las operaciones de la maniobra denominada Pandemia, precedidas por los conflictos de baja intensidad en todos los continentes (*https://www.youtube.com/watch?v=mTYkBFWw7zM*) y la denominada guerra comercial contra China Popular (*https://www.youtube.com/watch?v=4M9pbOUyY90*) en curso, es que 100 millones de puestos de trabajo se estiman desaparecidos para este 2022 y entre 90 y 120 millones se verán empujadas a la pobreza extrema, con relación a Chile eso seria volver a la callampa y salir del crédito hipotecario para vivir el sueño de la vivienda en la caseta sanitaria.

Ante la centralidad adquirida en estos tiempos de moderna Servidumbre del capital financiero sobre las mayorías es necesario plantear la nacionalización de toda la Banca y que su administración y gestión quede en manos de sus trabajadores y usuarios con el objetivo de que sirva para lograr, con la creación de fuentes de trabajo, el pleno empleo y poner la economía, no al servicio del lucro y la propiedad privada de los monopolios sino, al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas, y la Banca en Chile es la masa de dinero o el capital “abstracto” manejado por los operadores de las AFP.

Imagínate este objetivo político de cambio, transformador, REVOLUCIONARIO, *solo para subsistir como republica soberana y democrática de derechos garantizados para los Pueblos de Chile en el transito hacia el mundo multipolar que emerge*.

Súmale a esto las turbulencias que deforman el poder y trancan los circuitos de la DOMINACIÓN, como es:

1. la Libertad de expresión y el derecho a la información y las comunicaciones;

2. la prevalencia de los Derechos Humanos, civiles y políticos sobre el LUCRO;

3. la deliberación democrática de las mayorías sobre las decisiones técnicas y políticas del poder Oligárquico que aseguran el abuso y la impunidad;

4. la evolución de la Crisis Sistémica Global, climática, económica, sociodemografica, sanitaria, alimentaria, energética, de legitimidad política de las democracias representativas liberales.

Así abrimos las preguntas elementales que contribuyen al QUE HACER EN EL SIGLO XXI para configurar la Fuerza Propia por la Soberanía Justicia y Dignidad, y el Frente Único por la Vida, contra el LUCRO el Abuso y la Impunidad, desde adentro, desde abajo y en el movimiento real de la lucha y la vida de las mayorías plurinacionales y populares.

Tal QUE HACER es presente y futuro, pues la vida es hoy para superar la correlación de debilidades existentes en el campo popular y plurinacional, sumar fuerza propia y no ser sumados por los bloques en el poder, recuerda que NO IMPORTA QUIENES Y CUANTOS VOTAN, IMPORTA QUIENES Y PARA QUE CUENTAN LOS VOTOS, que inciden en los escenarios y combates de masas en la marcha de la lucha de clases, por tanto no se trata de evadir los problemas objetivos por la vía de reducirlo a percepciones subjetivas, que tal o cual es traidor, o que el mal menor es el piso o el techo para desatar la participación popular.

El motor de la participación es la lucha constituyente, la deliberación y la representación desde abajo, como lo demostraron las elecciones anteriores a la segunda vuelta. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer; entre medio surgen los monstruos y sus MIEDOS.

Se necesitan solo en PUENTE ALTO 1400 apoderados …faltan 1398…faltan casi 5 meses para el *#AprueboPlebiscitodeSalida*, necesitamos 10 apoderados ORGANIZADOS diarios; lo elemental es tomar la iniciativa de base para SUMAR PUEBLO SOBERANO, y constituir hegemonía, y no ser sumados por el bloque oligárquico neoliberal.

Si desde abajo y las mayorías sociales, los de abajo, construimos esa hegemonía, es REBELIÓN, ruptura, continuidad de la lucha irregular y prolongada de los pueblos por su emancipación que viene de hace 500 años, y CAMBIO para la superación del malestar por derechos, democracia, y soberanía popular y plurinacional, cuya meta en el horizonte hoy Marzo 2022, considera que sectores de los pueblos Mapuche y Chileno, en mayor o menor medida ejercen la Rebelión, los conscientes y organizados -minoritarios aun- sabemos que sólo la lucha frontal no nos hará libres, los patriotas y resistentes luchamos por la Democracia, por derrocar a la solapada Dictadura/Hegemonía de la Oligarquía, por convocar y construir fuerzas soberanas para la realización de una Asamblea Constituyente paritaria y plurinacional que bajo la dirección de un Gobierno Provisional genere una democracia basada en el poder popular, resguardado por auténticas FFAA democráticas; ese es nuestro Horizonte en la marcha hacia el PODER.

El camino es largo, hay que sumar Pueblo soberano y no ser sumados por la Oligarquía, sin prisa y sin pausa, paso a paso, despertando a los dormidos, organizando a los despiertos, orientando a los organizados hacia la confluencia sectorial y territorial en el movimiento real de la vida social de las mayorías, organizando un proceso de *Unidad y Lucha-Unidad* en el tiempo en que sobre-vivimos, una línea de masas que articule un frente único para sumar Pueblo Trabajador y no ser sumados por la Burguesía Oligárquica.

DESPERTANDO AL DORMIDO-ORGANIZANDO AL DESPIERTO-MOVILIZANDO AL ORGANIZADO.

LAS ELECCIONES NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS: LOS PLANTEAN.

La lucha es irregular y prolongada este es solo un combate, paso a paso hacia el despertar para superar el dolor. Eso si es un combate importante.

Desde que se experimenta en Chile hace 48 años, van décadas de neoliberalismo (MUERTE: lucro, abuso e impunidad) que han mutado el mundo, la creación, la vida y la humanidad.

Emperadores y Príncipes de transnacionales, mediáticas brujas y hechiceros, piratas, corsarios y agenpillos de todo color, robaron la paz, saquearon las tierras y viven del trabajo de los pueblos, y las y los TRABAJADORES, simplemente es el mundo al revés.

*Llego el tiempo del Nuevo Orden*

Desde abajo y desde adentro, raizal, rojo y moreno en nuestra América insurge el SOCIALISMO del siglo XXI con todos los resistentes sigue su rumbo y está devolviendo la barbarie del capitalismo al basurero de la historia.

Poco a poco desde el 2020, el miedo empieza a cambiar de lado, la VIDA renace desde abajo y desde adentro, en el movimiento real con el sujeto social consciente y organizado como fuerza motriz principal de una línea de frente único plurinacional y popular.

Allí donde las trabas burocráticas o represivas obstaculicen la emancipación, donde el veneno de la corrupción contamine la veracidad, honestidad y lealtad del esfuerzo colectivo, en los lugares en que cualquier privilegio usurpe la dignidad familiar y colectiva, el pueblo trabajador, despierto en lucha, POLITIZADO, deberá encontrar sus propias respuestas, conceptos y procedimientos para responder COMO hacer mejor las tareas de cada acción, y cada acción para alcanzar las metas, y cada meta para realizar el objetivo político adecuado al momento con la perspectiva del periodo y la etapa en que resistimos acumulando fuerza, NEWEN, con fuerza propia cultural y material, la autodefensa tiene como base cada militante en el trabajo de hormiga de la lucha irregular y prolongada que teje la unidad popular, amerindia, raizal, roja y morena en Chile y nuestra América, basando su que hacer en una profunda actitud ante la vida.

Puente Alto Renace es una plataforma de base clasista y popular en este empeño que confluye en el programa de acción que ha de Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar en el Pueblo para trancarle el paso a la muerte, instalando en tierra los frenos de la historia de la opresión, abriendo paso a la lucha por una vida digna para un nuevo Chile, con plena Humanidad, amor y buen humor.

Tú destino está en los demás, tú futuro es tu propia vida, tú dignidad es la de todos (José Agustín Goytisolo).

ALZATE CHILE

¡Por Amor sumar PUEBLO SOBERANO, y no ser sumados por el odio, la envidia, y el engaño de la Oligarquía y los miserables a su servicio!

Gregorio Mondaca, Militante Rojo, Movimiento del Socialismo Allendista



«Para convertirse en poder, los obreros conscientes tienen que ganarse a la mayoría: mientras no exista violencia contra las masas, no habrá otro camino para llegar al poder. No somos blanquistas, no somos partidarios de la conquista del poder por una minoría. Somos marxistas, partidarios de la lucha proletaria clasista contra la embriaguez pequeño-burguesa, contra el defensismo chovinista, contra las frases güeras, contra la dependencia respecto de la burguesía».

Lenin. «La dualidad de poderes». Abril de 1917.

