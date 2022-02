Michael Roberts Blog

La primera frase de Marx en el Volumen Uno de El Capital es: «La riqueza de aquellas sociedades en las que prevalece el modo de producción capitalista, se presenta como una «inmensa acumulación de mercancías», siendo su unidad una sola mercancía». (Traducción de Moore y Aveling). Así que, desde el principio, Marx hace una distinción entre la riqueza en las sociedades y cómo aparece en el modo de producción capitalista. Y en los Grundrisse, Marx explica lo que entiende por «riqueza»: «cuando se despoja de la forma burguesa limitada, ¿qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades humanas, las capacidades, los placeres, las fuerzas productivas, etc., creadas a través del intercambio universal? ¿El pleno desarrollo del dominio humano sobre las fuerzas de la naturaleza, tanto de la llamada naturaleza como de la propia naturaleza humana?» (p488).

Para el pionero de la economía capitalista, Adam Smith, la riqueza de las naciones se encuentra en la acumulación de mercancías. Pero para Marx, la riqueza es algo más que un conjunto de mercancías propiedad del capital y valoradas en dinero. Esa es la forma que adopta la riqueza en el capitalismo. La riqueza es la acumulación de productos y actividades que satisfacen las necesidades humanas; es decir, la acumulación de valores de uso. Y esos valores de uso incluyen tanto los recursos naturales como los productos del trabajo humano.

En el capitalismo, el significado y la sustancia de la riqueza se limitan al valor de las mercancías producidas para la venta y el beneficio, acumuladas como capital y medidas en dinero -la medida universal del tiempo de trabajo humano implicado en la producción de mercancías-. Este significado de la riqueza excluye las necesidades sociales humanas, así como el impacto en la riqueza de la degradación medioambiental, la contaminación, la explotación y las desigualdades. Éstas no se tienen en cuenta en la acumulación capitalista de riqueza privada. Por ello, las economías capitalistas no sólo son destructivas y despilfarradoras, sino que el capitalismo no es apto para proporcionar riqueza real a la humanidad.

El calentamiento global, el cambio climático y las catástrofes medioambientales se han vuelto tan graves que la contradicción entre el capital y la acumulación de riqueza se ha hecho evidente. Esto ha obligado incluso a la corriente económica dominante a considerar formas de medir la «riqueza» en contraposición a la producción de valor (PIB) y su acumulación en capital.

Recientemente, el Banco Mundial ha intentado medir la riqueza. En su último informe, The changing wealth of nations 2021, ofrece un análisis de las cuentas de riqueza del mundo que abarca 146 países, con datos anuales desde 1995 hasta 2018. También contiene el conjunto más amplio de activos cubierto hasta ahora, incluyendo el valor del capital humano desglosado por género, así como muchas formas diferentes de capital natural, que abarcan minerales, combustibles fósiles, bosques, manglares, pesca marina, y más. Aun así, el análisis del Banco sigue siendo inadecuado, ya que deja fuera el impacto del cambio climático, el impacto social de las emisiones de carbono de los combustibles fósiles y, como añade el informe, «la sostenibilidad económica no es lo mismo que el bienestar humano».

El Banco define la riqueza mundial como el «capital producido» (los medios de producción, la maquinaria, los ordenadores, etc.), el capital natural renovable y no renovable (la tierra, los bosques, el agua, los recursos minerales, etc.), el «capital humano» (lo que Marx llamaba fuerza de trabajo humana) y los activos netos en el extranjero que posee cada nación.

La riqueza (como la define el Banco – MR), al igual que el PIB, «pretende representar el bienestar material, no el bienestar humano más amplio». El Banco considera la contradicción. Mientras que «la contabilidad de la riqueza -el balance de un país- recoge el valor de todos los activos que generan ingresos y sustentan el bienestar humano. El producto interior bruto (PIB) indica cuántos ingresos monetarios o producción crea un país en un año; la riqueza indica el valor de los activos nacionales subyacentes y, por tanto, las perspectivas de mantener y aumentar esos ingresos a largo plazo». Así pues, el Banco considera que el PIB y la riqueza son «indicadores complementarios para medir los resultados económicos y proporcionan una imagen más completa cuando se evalúan conjuntamente». El seguimiento de la evolución de la riqueza permite ver si el crecimiento del PIB se logra mediante la creación de activos de capital, lo que es sostenible a largo plazo, o mediante la liquidación de activos, lo que no lo es. La riqueza debería utilizarse junto con el PIB para proporcionar un medio de controlar la sostenibilidad del desarrollo económico». Si el aumento del PIB actual se produce a expensas de la disminución de la riqueza per cápita, la prosperidad será insostenible. El crecimiento económico erosionará su propia base. Así pues, la medida de la variación de la riqueza per cápita a lo largo del tiempo es quizás la métrica más importante a tener en cuenta además del PIB y, según el Banco, proporciona una forma procesable de seguir la sostenibilidad.

¿Y qué encuentra el Banco al respecto? Que «nuestro bienestar material está amenazado: por la explotación insostenible de la naturaleza, por la mala gestión y el mal precio de los activos que conforman la riqueza nacional y por la falta de acción colectiva a nivel local, nacional y regional». A pesar de la expansión mundial de la riqueza total per cápita entre 1995 y 2018, muchos países se encuentran en una senda de desarrollo insostenible porque su capital natural, humano o producido se está agotando. En los países en los que el crecimiento del PIB se está logrando mediante el consumo o la degradación de los activos a lo largo del tiempo, por ejemplo mediante la sobrepesca o la degradación del suelo, la riqueza total está disminuyendo.

La riqueza total mundial creció significativamente entre 1995 y 2018. La riqueza mundial creció un 91% desde 1995, alcanzando los 1.152 billones de dólares en 2018. Todos los grupos de ingresos experimentaron un aumento de la riqueza total y de la riqueza per cápita durante el período. Los mejores resultados se registraron en los países de renta media-alta, cuya riqueza aumentó más del 200% entre 1995 y 2018. Los países de renta baja experimentaron un crecimiento de la riqueza per cápita inferior a la media mundial, con un 22% frente al 44%. Entre 1995 y 2018, la participación de los países de bajos ingresos en la riqueza mundial solo aumentó del 0,5 al 0,6 por ciento.

Los resultados de los países de renta media baja fueron mejores, ya que su participación aumentó del 5 al 7 por ciento en 2018. Pero esta cohorte sólo lo consiguió gracias a un país: China. La participación de China en la riqueza total mundial pasó de un modesto 7% en 1995 al 21% en 2018. El Banco concluye: «Esto significa que los países de bajos ingresos se están quedando aún más rezagados con respecto al resto del mundo, creando una importante divergencia en la riqueza mundial por persona». Esta es una prueba más de que no hay «convergencia» entre los países ricos y pobres a nivel mundial y de que el imperialismo sigue con nosotros.

Esa es la proporción de la riqueza mundial (según la definición). Pero lo más importante es lo que ocurrió con la riqueza por persona a nivel mundial. En términos per cápita, la riqueza media pasó de 111.174 dólares a 160.167 dólares. Esto representa una tasa de crecimiento real del 2% anual. Sin embargo, en 26 países la riqueza per cápita disminuyó o se estancó, ya que el crecimiento de la población superó el crecimiento neto del valor de los activos, especialmente en el África subsahariana.

Con el tiempo, el crecimiento de la población afecta a la riqueza per cápita, especialmente en los países de ingresos bajos y medios bajos. Entre 1995 y 2018, la riqueza mundial creció un 91%, pero la población creció un 32%, por lo que el aumento neto de la riqueza per cápita fue solo del 44%. La riqueza per cápita creció más rápido en los países de renta media, aumentando su proporción de la riqueza mundial, pero el mayor crecimiento se produjo en los países de renta media-alta (con un 179%), en parte debido a China. Los países de renta baja aumentaron su riqueza total en casi un 132% -más que los países de renta alta de la OCDE o la media mundial-, pero sólo en un 22% en términos per cápita, porque el crecimiento de la población fue mayor en esos países.

Siguen existiendo grandes disparidades en la riqueza per cápita en todo el mundo. En promedio, un individuo en un país de la OCDE estaba implícitamente dotado de 621.278 dólares de riqueza al nacer en 2018. Para un individuo nacido en un país de bajos ingresos, la estimación era de apenas 11.462 dólares. Hice un pequeño ejercicio de comparación de la riqueza per cápita entre varios países utilizando los resultados del Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial Changing Wealth of Nations 2021, p94

El gráfico anterior muestra la riqueza per cápita de varios países según la medición del Banco Mundial. He resaltado en rojo las economías del G7. Se puede ver que la riqueza media per cápita de esos países es unas seis veces mayor que la de las llamadas «economías emergentes» seleccionadas en este gráfico. Y entre estas últimas se encuentra China. La divergencia de riqueza (según la definición) entre el bloque imperialista y el resto es enorme. Por razones de actualidad, he incluido a Rusia y Ucrania. La riqueza per cápita de Estados Unidos es cinco veces mayor que la de Rusia, mientras que, a su vez, la riqueza per cápita de Rusia es más de tres veces mayor que la de Ucrania, lo que quizá sea una medida de la fuerza relativa de cada país en el orden mundial.

La medida anterior es en tipos de cambio del dólar de mercado (MER). El Banco Mundial también mide la riqueza per cápita en paridades de poder adquisitivo (PPA), que supuestamente proporciona una mejor medida de lo que se puede comprar en cada país con la riqueza disponible. Esto produce resultados de riqueza per cápita más altos para algunas naciones más pobres. Pero no altera significativamente las tendencias generales. Así que no he hecho una comparación de la PPA (aunque el informe sí lo hace). Además, la medida del TCM es, en mi opinión, una mejor medida de comparación internacional de las fortalezas económicas de los países en relación con los Estados Unidos.

Si observamos la composición de la riqueza, tal como la define el Banco (recursos naturales; fuerza de trabajo humana; medios de producción y activos financieros netos), hay datos más reveladores. El capital humano sigue siendo el componente más importante de la riqueza. Su participación en la riqueza total aumentó del 62% en 1995 al 64% en 2018. La participación del capital producido disminuyó del 32 al 31 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que el capital producido (medios de producción) es el más importante como parte de la riqueza en las economías capitalistas avanzadas. El capital natural representaba sólo el 6 por ciento del total de la riqueza mundial en 1995 y 2018. Este porcentaje se dividió a partes iguales entre el capital natural renovable y el no renovable (3 por ciento cada uno) en 2018 a nivel mundial.

Debido a que los países de bajos ingresos tienen tan pocos otros activos, proporcionalmente, los activos naturales como la tierra y los ecosistemas son cruciales para ellos, ya que comprenden alrededor del 23% de su riqueza total. El capital natural «azul» (manglares y pesca de captura marina) es una parte fundamental de la riqueza total de algunos países. Pero el capital natural azul se redujo a la mitad entre 1995 y 2018, ya que el valor de la pesca se desplomó un 83%. La razón principal de la disminución del valor de la pesca es el agotamiento físico de las poblaciones de peces «debido a la falta de coordinación de las actividades pesqueras entre los países y el sector privado.»

Los países de ingresos bajos y medios, en los que las cuentas de la tierra (bosques, áreas protegidas y tierras agrícolas) son un componente importante de la riqueza total, han visto disminuir la riqueza forestal pero aumentar la agrícola. Mientras que la riqueza forestal (madera más servicios ecosistémicos) per cápita disminuyó un 8% entre 1995 y 2018, impulsada por el crecimiento de la población y la pérdida de superficie forestal, la riqueza de las tierras agrícolas (tierras de cultivo más pastos) per cápita ha aumentado un 9% debido a la expansión de la superficie y al aumento del valor por kilómetro cuadrado. La agricultura industrial está sustituyendo a los recursos naturales.

El Banco mide el «capital humano» (como quiere llamarlo el Banco al estilo capitalista) como el valor de los ingresos a lo largo de la vida de una persona. Los trabajadores autónomos representan el 13% del capital humano mundial, pero una parte mucho mayor del total en muchos países de bajos ingresos, donde el sector agrícola y el empleo informal son importantes. El menor crecimiento salarial anual en los países de renta alta (aproximadamente un 1%), junto con el envejecimiento de la población activa, reduce su cuota de capital humano mundial. Mientras tanto, las mayores tasas de crecimiento salarial en algunos países de renta media, como China (hasta el 4%), aumentan su cuota relativa.

Sin embargo, el Banco Mundial admite que «aunque todavía se desconocen los efectos completos y duraderos de la pandemia del COVID-19, la recesión económica resultante y el desempleo y la pérdida de ingresos asociados ya han hecho retroceder los avances a largo plazo en la reducción de la pobreza, especialmente en los países de bajos ingresos.» El África subsahariana y el sur de Asia sufrieron los mayores retrocesos, al perder el 15% y el 7% del capital humano.

La medida de «riqueza» del Banco Mundial presenta enormes lagunas. No incluye el valor de los servicios de retención o secuestro de carbono como parte de la riqueza integrada en los ecosistemas biológicos (por ejemplo, bosques, suelos y océanos). Tampoco resta el coste social del carbono de los combustibles fósiles.

¿Cómo pueden cerrarse las divergencias de riqueza a nivel mundial y cómo puede evitarse el creciente desastre del cambio climático y la degradación medioambiental? La respuesta del Banco Mundial es la convencional. Tras decirnos que la producción de mercancías para el mercado no es un reflejo adecuado de la riqueza en la sociedad, procede a ofrecer soluciones de mercado a esta contradicción. «De cara al futuro, se necesitan urgentemente intervenciones políticas -como los impuestos sobre el carbono y los pagos por los servicios de los ecosistemas- para que los precios del mercado reflejen explícitamente el coste social de las emisiones de dióxido de carbono y el valor de los servicios de regulación del clima global que proporciona la naturaleza». Y promueve el sector privado como fuente de financiación de la acción política, abogando por «grandes avances en la incorporación de consideraciones ASG en las opciones de inversión». Esto resulta irónico cuando las pruebas del fracaso de la «inversión ética» aumentan cada día.

El Banco Mundial resume la cuestión. «El capital natural y humano es, por tanto, el núcleo de nuestra prosperidad, pero pocos de estos activos se contabilizan en los balances nacionales y, por lo tanto, parecen invisibles o sin valor para los responsables políticos. Cuando pensamos en la riqueza, la mayoría de nosotros puede pensar en los activos financieros, o en las empresas, los ordenadores y los coches. ¿Pero qué pasa con los bosques, los manglares, el agua, los peces o el aire limpio? ¿Qué pasa con las personas sanas y su capacidad de trabajo productivo? ¿Y podemos cooperar cuando los retos de la gestión de nuestra prosperidad trascienden las fronteras nacionales?»

