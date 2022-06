La República Saharaui cuenta con el apoyo de América Latina. Entrevista a Ahmed Hachemi, embajador de Argelia en Colombia.





Bogotá. El Embajador Ahmed Hachemi, es el jefe de la misión diplomática de Argelia en Bogotá (Colombia). Es un defensor de la causa saharaui y mantiene una posición férrea en que el conflicto del Sahara Occidental, del cual es considerado un experto a día de hoy, debe solucionarse a base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Carta de Naciones Unidas y su Asamblea General.



Hoy en ECSAHARAUI, AhmedHachemi es nuestro entrevistado en una charla sobre la cuestión saharaui y su punto de vista, como embajador de uno de los aliados más firmes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sobre diferentes temas relacionados con la descolonización de la última colonia de África en América Latina, y en particular Colombia, teniendo como base su experiencia y convivencia con la cuestión saharaui.



1-ECSAHARAUI: Usted es conocido por su férrea defensa del cumplimiento de la legalidad y el derecho internacional en el Sáhara Occidental. Puede usted explicar cuál es la visión de la sociedad colombiana sobre el conflicto saharaui? En Colombia hay un amplio movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, muchos colombianos visitan cada año los campamentos de refugiados saharaui. Nos gustaría que nos explicara los motivos de este creciente movimiento solidario especialmente en el ámbito juvenil y académico?



Hachemi: Estamos convencidos de la justicia y la lucha del hermano Pueblo saharaui por su independencia y su lucha contra la ocupación marroquí de sus territorios. También tiene tales convicciones muchos amigos que luchan y simpatizan con esta lucha en el Estado de Colombia. Su movimiento de solidaridad se ha vuelto más consciente y poderoso.



Esta batalla se lleva a cabo en la implementación de los valores y principios de justicia, derecho y dignidad acordados en el marco del respeto a la legitimidad internacional y está incluida en las legislaciones internacionales, la más importante de las cuales es la matriz de la resolución de la ONU No. 1514, así como otras resoluciones establecidas por el Consejo de Seguridad Internacional, especialmente aquellas relacionadas principalmente con la cuestión del Sáhara Occidental.







2- Colombia es de los países que han establecido relaciones diplomáticas con la RASD. ¿Cree usted que hay posibilidades de profundizar aún más las relaciones entre Colombia y la RASD? Colombia reconoció a la RASD en 1985 pero más tarde congeló sus relaciones incumpliendo el derecho internacional, ya que los reconocimientos estatales son irreversibles. ¿Cuál es su opinión en este sentido? ¿Cómo cree que Colombia podría ayudar a una solución al conflicto saharaui?



Básicamente, la posición de Colombia sobre este conflicto se basa en los fundamentos y principios del derecho internacional y el respeto a la legalidad internacional. Pero en términos de forma, este país, como se indica en su pregunta, congeló su reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática en 2000 después de establecer relaciones oficiales entre los dos países en 1985. A pesar de esto, la idea de un «congelamiento» del punto de vista del derecho internacional es algo que carece de validez. La regla es que este asunto (congelar el reconocimiento) es legalmente imposible a menos que uno de los dos estados no exista, y esto no le sucedió ni a la República Árabe Saharaui Democrática ni a la República de Colombia, ya que creemos que esta situación es circunstancial, y explicamos de manera permanente esta posición a nuestros socios colombianos y otros.



3- Sabemos que en el ejercicio de su labor diplomática se enfrenta a las múltiples tergiversaciones, falsificaciones y propaganda que practica el Májzen marroquí para confundir a la opinión pública colombiana y latinoamericana en relación a la ocupación del Sáhara Occidental. ¿Podría comentar cómo se enfrenta a este tipo de tácticas sucias del Májzen marroquí?



Los métodos y maniobras utilizados por Marruecos y sus mediadores son bien conocidos y entendidos tanto por la diplomacia argelina como por los amigos y aliados de la justa causa Saharaui, ya que Marruecos siempre se ha centrado en falsear los hechos y presentar una imagen no objetiva de realidad hacia el conflicto del Sáhara Occidental.



Por otro lado, el trabajo del aparato diplomático Argelino y la movilización de todos los partidarios de la causa Saharaui se basa principalmente en presentar una imagen integrada, fiable y comprobable de los fundamentos de este conflicto de acuerdo con los principios del derecho internacional y de la legalidad internacional que rigen este conflicto desde el surgimiento de este tema en los años sesenta como territorio “no autónomo”, debe ser adaptado finalmente como un tema de descolonización y autodeterminación, y la fuerza de esta posición se basa en estos principios jurídicos , que cada vez conduce a la victoria sobre las maniobras opuestas.



4- Tenemos información de que ésta semana en la plenaria del Parlamento Andino, el Májzen marroquí, utilizando sus habituales métodos basados en trampas y engaños, intentó aprobar una moción basada en sus falsas tesis. ¿Nos podría detallar acerca de cómo han transcurrido estos acontecimientos?



De hecho, el Reino de Marruecos ha intentado muchas veces ocultar algunos hechos utilizando métodos antiguos, esta vez proponiendo un proyecto de resolución al Parlamento Andino para apoyar el esquema del proyecto de «autogobierno» como única solución al conflicto. Pero gracias al esfuerzo del aparato diplomático Argelino, como señaló el Embajador Ammar Belani, Enviado Especial para el Sáhara Occidental y el Magreb, y gracias también a todos los defensores de los valores de la libertad, la justicia y la dignidad en Colombia y en la región latinoamericana, este proyecto de moción no fue aprobado por el Parlamento Andino, a pesar de la presencia de una delegación parlamentaria marroquí en Bogotá durante la reunión que pretendía presionar al órgano parlamentario de los cinco estados miembros y celebrar el acto si se aprobaba este proyecto.



También cabe recordar que esta institución Andina incluye a los países latinoamericanos que a lo largo de su historia creen firmemente en los valores de la libertad, la justicia, la independencia y la autodeterminación, porque también son emanados de los procesos de la independencia y de la liberación nacionales, y esta puede ser otra razón válida para abortar esta propuesta.



Con base en estas mismas convicciones, en 2011 el Parlamento Andino otorgó a la República Árabe Saharaui Democrática la cualidad de miembro observador permanente, y sería una flagrante contradicción que esta misma institución Andina aprobara este proyecto de moción por la delegación marroquí y sus aliados.



Entrevista realizada por Lehbib Abdelhay



Fuente: El Confidencial Saharaui.

7 de junio de 2022.



