LA RELEVANCIA DEL SOCIALISMO HOY﻿

Escrito por Hugo Rodríguez.

Socialismo Allendista y Revolucionario

En estos días en que vemos como las crisis económicas son cosa recurrente en el mundo, cuando vemos millones de personas huyendo de sus países, buscando una solución al hambre y cesantía o arrancando de las guerras y violencia diaria.

Hoy día vemos como la burguesía ataca los niveles de vida de la clase trabajadora en todo el mundo y busca desesperadamente mantener sus privilegios y ganancias.

Una ola de gobiernos de ultraderecha llegando al poder en varios países de Europa y también en América Latina, pero que sin embargo no pueden dar solución a los graves problemas de la población, la guerra comercial entre USA y China que amenaza con arrastrar al mundo a una nueva crisis económica con efectos catastróficos en los países del llamado tercer mundo incluyendo a Chile

Un sistema capitalista que ya no puede dar más de sí, que ha ido agotando sus mecanismos de salida. Antes recurrió a dos guerras mundiales como una manera de salir de sus crisis internas, hoy no es solución una tercera guerra mundial porque existen las armas nucleares y sería un conflicto en que no habría ganadores.

Por otro lado, los adelantos tecnológicos que han tenido un desarrollo exponencialmente acelerado desde la segunda guerra mundial, hoy día enfrenta al sistema en la disyuntiva de la tecnología versus los puestos de trabajo, la robótica ya es un hecho y millones de puestos de trabajo se han perdido con la introducción de esta nueva forma de producir y gestionar y eso que recién comienza esta etapa, en el futuro inmediato será cada vez peor y más y más personas perderán su empleo en favor de las máquinas.

La vieja enemiga del sistema capitalista “La tendencia a la caída de la taza de beneficios” es lo que lleva al capitalismo a sus crisis, que antes eran esporádicas y hoy día son recurrentes, a un callejón sin salida.

Pero, cabe preguntarnos ¿Es mala la tecnología entonces? Son todos los adelantos tecnológicos un ataque a los niveles de vida de la humanidad?

La respuesta es NO, cada adelanto llevado adelante por la humanidad representa el quitarle una carga a las personas en cuanto al trabajo, ya sea doméstico o en la producción industrial o agropecuaria. El punto esencial está en ¿las manos de quién están estos medios productivos? Si están en manos privadas, sirven, valga la redundancia, para privar del puesto de trabajo a los obreros, obreras y campesinos, ya que una máquina puede hacer el trabajo de muchos y esto será así cada vez con mayor intensidad, pero también traerá como consecuencia que cada vez habrá menos personas que puedan comprar esos bienes por carecer de trabajo y esto solo traerá conflictos y disputas por los pocos mercados disponibles entre los países más ricos.

Nos enfrentamos entonces a la contradicción “Socialismo o Barbarie” es ahí donde cobra total relevancia la lucha por derrotar el sistema capitalista y reemplazarlo por un sistema planificado de la economía, o sea el SOCIALISMO.

Pero tenemos también que tener claro la doble lucha a la que nos enfrentamos, por un lado la burguesía defendiendo sus intereses y por otro el desprestigio de las ideas de la Revolución Socialista llevado a cabo por el Estalinismo y los mal llamados “socialismos reales” con sus regímenes de partido único y la total falta de libertades democráticas perpetradas por las burocracias de los países de Europa del Este.

En América Latina, en la última década también vimos una serie de gobiernos llamados progresistas y autodefinidos como socialistas que defendieron políticas neoliberales traicionando a sus pueblos que los eligieron con la esperanza de que llevaran adelante los cambios sociales requeridos por la mayoría de los trabajadores.

Solo el Socialismo puede dar solución a los problemas de la clase trabajadora, tales como Educación, vivienda, salud y alimentación.

Un sistema de economía planificada, donde los medios de producción sean colectivos, bajo control democrático de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores con respeto por el medio ambiente, donde se pongan por delante los intereses de la comunidad por sobre el individualismo, donde todos tengan asegurado un puesto de trabajo con horarios de medio día para usar el tiempo libre en estudios, recreación, cultura, arte, investigación, deportes, que asegure un nivel de vida cada vez más elevado a todas las personas y no solo a unos pocos privilegiados, esta es la sociedad que estamos llamados a construir y por la cual vale la pena luchar

