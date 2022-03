La OTAN y África: Una relación de violencia colonial y supremacía blanca estructural

Djibo Sobukwe*

23 feb 2022

*Djibo Sobukwe forma parte del equipo de investigación y educación política de la Alianza Negra por la Paz. También es un antiguo miembro del Comité Central del All African People’s Revolutionary Party que trabajó con Kwame Ture en el Comité de Educación Política.

Bases militares francesas en África

La OTAN es el medio para continuar las agresiones coloniales contra los países africanos.

Teniendo en cuenta la atención de los medios de comunicación y la preocupación por la posible expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), vale la pena recordar la sangrienta historia de la OTAN en África. La OTAN se fundó en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que los países africanos aún estaban bajo el yugo del colonialismo. De hecho, la mayoría de los fundadores originales de la OTAN habían sido los principales colonizadores de África,

como Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Italia y Estados Unidos, como principal organizador y socio dominante de la OTAN. La organización se estableció como una defensa colectiva contra la Unión Soviética con el requisito (artículo 5) de que cualquier ataque a uno se consideraba un ataque a todos y, por tanto, requería una respuesta colectiva.

Dado que la OTAN se fundó con el supuesto propósito de detener una posible agresión soviética y frenar la propagación del comunismo, parecería que tras el colapso de la URSS en 1991 ya no sería necesaria la OTAN. Sin embargo, desde entonces, la OTAN ha pasado de los doce países fundadores a los treinta actuales, muchos de los cuales son países de Europa del Este, antiguas repúblicas soviéticas y aliados del Pacto de Varsovia.

Hoy en día, la OTAN se ha convertido en un enorme eje en la rueda del complejo militar industrial controlado por el imperio estadounidense con el propósito de dominar todo el espectro, impulsado por los feroces apetitos del capital corporativo.

El África colonial como base de la OTAN Walter Rodney describe con precisión los primeros cimientos de la relación del África colonial con la OTAN, que continúa en la actualidad, tal y como describe en Cómo Europa subdesarrolló África:

«No hace falta decir que en los años 50, cuando la mayoría de los africanos eran todavía súbditos coloniales, no tenían

absolutamente ningún control sobre la utilización de su suelo con fines militares. Prácticamente todo el norte de África se convirtió en una esfera de operaciones para la OTAN, con bases dirigidas a la Unión Soviética. Podría haberse desarrollado fácilmente una guerra nuclear sin que los pueblos africanos tuvieran conocimiento del asunto. De hecho, las potencias coloniales celebraron conferencias militares en ciudades africanas como Dakar y Nairobi a principios de los años 50, invitando a los blancos de Sudáfrica y Rodesia y al gobierno de Estados Unidos.

Una y otra vez, la evidencia apunta a este uso cínico de África para apuntalar el capitalismo económica y militarmente, y por lo tanto, en efecto, obligando a África a contribuir a su propia explotación. [1]

Kwame Nkrumah ya había advertido en su Desafío del Congo de 1967 que había al menos diecisiete bases aéreas, nueve bases navales extranjeras, tres emplazamientos de cohetes y un campo de pruebas atómicas operados por la OTAN en el norte de África, además de las misiones militares en una docena de otros países africanos, por no mencionar la explotación de materias primas para la producción de armas nucleares que tiene lugar en las minas del Congo, Angola, Sudáfrica y Rodesia.

[Nkrumah reclamó la necesidad urgente de contrarrestar el desafío de la OTAN en la estrategia que esbozó en su Manual de la Guerra Revolucionaria, que incluía el llamamiento a un alto mando militar y a un Ejército Revolucionario Popular Africano (AAPRA)[3].

El ejemplo de Portugal, como uno de los miembros originales de la OTAN, es digno de estudio. El gran luchador por la libertad de África, Amilcar Cabral, calificó a Portugal de «apéndice podrido del imperialismo» y dijo: «Portugal es el país más subdesarrollado de Europa Occidental. Portugal nunca podría lanzar tres guerras coloniales en África sin la ayuda de la OTAN, las armas de la OTAN, los aviones de la OTAN, las bombas… sería imposible para ellos». [4]

Cabral continúa explicando que la única razón por la que Portugal pudo mantener sus colonias en África es porque había sido una semicolonia de Gran Bretaña desde 1775 y Gran Bretaña defendió los intereses de Portugal durante la partición de África.

Además, la OTAN, una creación de EE.UU., utiliza a Portugal y sus colonias como parte del objetivo más amplio de dominación de África y del mundo[5]. Portugal llevó a cabo una guerra despiadada contra sus colonias en Guinea Bissau, Cabo Verde, Angola y Mozambique, de forma muy parecida a como lo hizo EE.UU. en Vietnam. En ambos casos, las potencias colonizadoras utilizaron las armas más modernas, incluyendo campañas de napalm y bombardeos de racimo que mataron a miles de personas, contra ejércitos guerrilleros que se negaron a doblegarse.

El dictador portugués Marcelo Caetano se vio obligado a ceder sus intereses económicos en Angola a algunas de las potencias de la OTAN a cambio del armamento y los suministros de la OTAN utilizados[6], pero aun así Portugal perdió la guerra contra las heroicas fuerzas anticoloniales.

La estrategia de neocolonialismo de la OTAN El imperialismo siempre ha utilizado su estrategia de divide y vencerás.

Para hacer posible la aceptación de la idea de una OTAN «benévola», las potencias coloniales sabían que tenían que

convencer y reclutar a una clase neocolonial de indígenas africanos que cumplieran sus órdenes.

Esta división se manifestó en los movimientos de liberación nacional entre los que eran amigos de las fuerzas imperialistas y los que querían una verdadera ruptura con el colonialismo.

Nkrumah explica en Neo-colonialism, The Last Stage of Imperialism, el amplio abanico de métodos empleados por el

neocolonialismo, que van desde las esferas económica, política, religiosa, ideológica y cultural. Para ello, la OTAN trabaja mano a mano con otros mecanismos del imperialismo como la CIA[7] que fue decisiva en el golpe de estado contra el gobierno de Nkrumah y el asesinato de Patrice Lumumba .

La colonia de colonos de Azania/Sudáfrica sería otro ejemplo de puesto de avanzada de la OTAN. Desde el principio estuvo obviamente del lado de las potencias occidentales/de la OTAN, ya que era esencialmente una colonia de Gran Bretaña y, por lo tanto, era un sucedáneo de la OTAN.

En 1955 Sudáfrica y Gran Bretaña formularon los acuerdos de Simonstown que contenían disposiciones para la vigilancia y defensa naval del continente africano desde el Cabo hasta El Cairo. A pesar de un supuesto embargo de armas, los países de la OTAN e Israel también proporcionaron a Sudáfrica la tecnología necesaria para desarrollar armas nucleares.

LA OTAN Y AFRICOM

El AFRICOM es en realidad un producto directo de la OTAN a través del EUCOM, el mando europeo de Estados Unidos. El EUCOM es una parte central de la OTAN y, en un principio, también era responsable de 42 Estados africanos.

En 2004 la OTAN terminó un periodo de expansión de cinco años; en 2007 el comandante del EUCOM propuso la creación del AFRICOM. James L. Jones Jr. explica cómo llegó a hacer la propuesta de AFRICOM desde su posición de comandante del EUCOM y de comandante de las fuerzas operativas de la OTAN.

Es importante destacar el papel de Estados Unidos y la OTAN en la destrucción de Libia en 2011 porque ofrece algunas lecciones importantes. En primer lugar, el imperialismo estadounidense y sus lacayos occidentales no aceptan a ningún país que decida ser una fuerza independiente fuera de su esfera de influencia.

En segundo lugar, también demuestra cómo la OTAN puede trabajar de la mano con otras estructuras mundiales dominadas por Estados Unidos y Occidente, como la ONU. En 2011, la ONU (resolución 1973) autorizó políticamente una «zona de exclusión aérea» y el bloqueo de Libia supuestamente para «proteger» a sus ciudadanos, pero que en última instancia resultó en la destrucción del país más próspero de África y con el mayor índice de desarrollo humano.

Las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos lanzaron una campaña de bombardeos que mató a miles de civiles y causó decenas de miles de millones de daños materiales y de infraestructura. Esto demuestra que, aunque la OTAN dirigida por Estados Unidos utiliza a veces a la ONU como cobertura política, no tiene ningún problema en sobrepasar ilegalmente su mandato en la ONU para cometer sus crímenes contra la humanidad y lograr sus objetivos de cambio de régimen.

Incluso algunos países que se abstuvieron en la votación de la ONU, como China, dijeron que lo hicieron para no ofender a la reaccionaria Liga Árabe y a la Unión Africana, que aprobaron la resolución. En este caso, la cooperación indirecta y directa entre la OTAN, la ONU, la Unión Africana y la Liga Árabe (que incluye a los países del CCG) muestra la red expansiva y profundamente tejida del alcance de Estados Unidos y la OTAN.

El libro The Illegal War on Libya editado por Cynthia McKinney, incluye el capítulo titulado «NATO’s Libya War, A Nuremberg Level Crime» en el que Stephen Ledman escribe «La guerra de la OTAN dirigida por Estados Unidos contra Libia será recordada como uno de los mayores crímenes de la historia, violando la letra y el espíritu del derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos. El presidente del Tribunal de Nuremberg, Robert Jackson (un juez del Tribunal Supremo), calificó los crímenes de guerra nazis como «el supremo crimen internacional contra la paz». Aquí están sus comentarios de apertura del 21 de noviembre de 1945:

‘Los errores que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores, que la

civilización no puede tolerar que se ignoren, porque no puede sobrevivir a que se repitan’. «Jackson llamó a la guerra agresiva «la mayor amenaza de nuestros tiempos». El derecho internacional define los crímenes contra la paz como «la planificación, preparación, iniciación o realización de guerras de agresión, o una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o la participación en un plan común o conspiración para la realización de cualquiera de los anteriores».

Todas las guerras de Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial entran en esta definición. Desde entonces, Estados Unidos ha llevado a cabo guerras agresivas directas y por delegación en todo el mundo. Ha matado a millones de personas en Asia Oriental y Central, en el Norte y en otras partes de África, en Oriente Medio y en Europa, así como en América Central y del Sur[8].

Los mencionados aquí no son más que una pequeña muestra de los sangrientos trabajos de la OTAN/AFRICOM en el pasado de África. La OTAN sigue operando bajo la apariencia de «entrenamiento» y asistencia «humanitaria» para el mantenimiento de la paz.

La violencia terrorista yihadista en el continente ha aumentado desde la fundación de AFRICOM y la destrucción de Libia por parte de la OTAN, lo que ha provocado víctimas civiles e inestabilidad que Occidente ha utilizado como pretexto y justificación de la necesidad continua de AFRICOM. Como informó el boletín de vigilancia de AFRICOM de la Alianza Negra por la Paz, desde la fundación de AFRICOM también ha habido un aumento de los golpes de estado por parte de los soldados entrenados por AFRICOM.

En consonancia con lo que Nkrumah, Rodney y otros advirtieron en los años 60 y 70, la OTAN continúa hoy en día en la forma de AFRICOM facilitando las guerras, la inestabilidad y el saqueo corporativo de África. La República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, es continuamente saqueada por sus materias primas estratégicas como el cobalto, el tantalio, el cromo, el coltán y el uranio, etc. Estos minerales son estratégicamente importantes no sólo para los dispositivos electrónicos, sino también para las tecnologías que impulsan el complejo industrial militar.

El AFRICOM sigue confiando en sus apoderados africanos neocoloniales para que libren guerras en su nombre en la RDC y en toda África para lograr sus objetivos. Con el ascenso de China, Estados Unidos y la OTAN buscan ahora asegurar un dominio de espectro completo que busque dejar a China o a cualquier otro país fuera de la competencia por el control del capital global.



