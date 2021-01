La Izquierda Cristiana saluda los 62 años de la Revolución Cubana “Cuba, ¡que linda es Cuba! quien la conoce la quiere más”.



Valparaíso, 1 de enero de 2021.



Queremos saludar el día de hoy al pueblo cubano y su gobierno, no podemos dejar pasar un acontecimiento que creemos es y será central en la historia de la humanidad, un 1º de enero de 1959, un pueblo unido y organizado a través de la guerrilla de Sierra Maestra, y con el liderazgo de Fidel , derrota a Batista, ello da origen a un proceso revolucionario donde nunca más en Cuba se permitirá que la centralidad la tenga el dinero, el pueblo será el efectivo protagonista de su historia y el esfuerzo del Estado será por satisfacer las necesidades fundamentales para una vida digna de hombres y mujeres.



Han pasado 62 años y ahí está la Revolución, con distintas reformas que en nada modifican su objetivo de poner como centro a la persona y la comunidad, sigue viva como un ejemplo de dignidad para América latina y el mundo.



Pese a los múltiples intentos que han buscado sistemáticamente su derrota, tratando de ahogarla, Cuba y su pueblo resiste dando una muestra de valor, de conciencia, de generosidad internacional, muy difícil de encontrar en un país económicamente pobre y asediado.



Han sabido enfrentar nada más y nada menos que a EEUU, el poderoso país sin nombre, quien con todo su poderío militar, económico y comunicacional -de los medios de comunicación social adláteres del imperio- que no se cansan de mentir y denostar un proceso y una organización social y política que ha sabido garantizar, dentro de su realidad económica y las posibilidades restringidas que le ofrece el bloqueo, la educación y salud gratuita y de calidad- la vivienda, la alimentación, la investigación científica, los insumos básicos al alcance de todos, tales como: la electricidad , el agua potable, el gas. Ese es un Estado que protege promueve y garantiza los derechos humanos, un gobierno que hace carne el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.



Ya quisieramos muchos que en nuestro país, el Estado y sus gobiernos se preocuparan por garantizar esos mínimos de dignidad humana. Los que soñamos con la construcción de otro mundo, en Cuba encontramos el ejemplo de que es posible vivir de otro modo, que el capitalismo es hegemónico por su poder militar y ecónomico, no porque sea eficiente en la solución de las necesidades de las personas y los pueblos, ni porque sea el único modelo posible y menos deseable.



Reconocemos, que como toda obra humana , contiene errores y siempre es perfectible, pero en ningún caso seremos nosotros los promotores de una crítica y ello no alcanza para deslegitimar un proceso revolucionario generoso, valiente y comprometido con su pueblo.



Cuba constituye un ejemplo de dignidad, la forma como este pequeño país del Caribe ha resistido un bloqueo económico, comercial y financiero – que ya dura 62 años- agresiones, sabotajes de todo tipo, sanciones, mentiras comunicacionales que buscan satanizar la revolución.



Pese a que además ha sido víctima de una verdadera guerra diplomática, algo debe decirnos el que hasta hoy sean veinte y ocho las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan a EEUU poner fin al bloqueo contra Cuba y que en lo sustancial, reafirman entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, y la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio internacional.



Para los hermanos/as cubanos/as y su gobierno nuestro saludo y solidaridad, las/os acompañamos, las/os abrazamos fraternalmente y parafraseando a Cervantes decimos:

“Sabete Sancho, todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y de han de sucedernos bien las cosas; porque no es posibe que el mal y el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca”.





DIRECCIÓN NACIONAL IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE



FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, BRAYAN GALAZ.



