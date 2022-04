La II República, el Pueblo y el dios Dinero

Lo sabemos todos: durante muchas décadas, la historia oficial establecida en los colegios, los diarios, las películas, etc., subrayaban que la República fue el caos. Que el desorden se impuso. En realidad no fue así, los momentos de ataques de ira -contra la Iglesia sobre todo- fueron magnificados. Monárquicos, clérigos y luego falangistas, no dejaron de conspirar ni de crear tumultos. Una “estrategia de la tensión” que probaron en la Alemania de la República de Weimar y más tarde en el Chile de la Unidad Popular. Habituados en dominar, convencidos de que ellos (industriales, terratenientes, Iglesia, personajes como Juan March), se creían los dueños del país y no soportaban que el pueblo se movilizara por sus derechos.

Era un tiempo en el que ser trabajador industrial y no digamos campesino, no garantizaba tener los derechos básicos garantizados, algo que ofendía a quienes creían que los de abajo tenían que estar sometidos a los de arriba. Desde este ángulo es como debemos afirmar que lo de la República “ingobernable” es una falsedad histórica, que podemos afirmar que lo que hubo de malo en la República fue mejor que lo que pudo haber de bueno en el militar fascismo…

La historia de la II República se podía resumir telegráficamente entre la inmensa alegría popular del 14 de abril y siguientes (1931) hasta el desastre final, cuando la tristeza y la depresión se instala en la práctica totalidad de un pueblo que ha visto como sus sueños de mejoras y liberación social y democrática fueron arrasados. El triunfo de la fracción africanista del Ejército, el Gran Dinero que lo financió, la Iglesia, con la ayuda excepcional prestada por nazis y fascistas resulta algo muy amargo todavía.

Como vino a decir André Gide, aunque la historia nunca se podrá dividir entre buenos y malos, sí ha se puede haber de algo parecido, un ejemplo que se le ha acercado ese es el de la República social y democrática como el bien frente al franquismo que todavía nos tiene cogido por los poderes fácticos que siguen considerando al pueblo como gente sin derechos. La República a través de sus pilares sociales y obreristas tuvo amigos entre los trabajadores, artistas e intelectuales del mundo. Quizás uno de los más constantes y firmes fue Albert Camus que tuvo no pocos problemas para ser editado en su tiempo. Tan lejos, tan cerca, la II República es lo parecido a un paréntesis en una historia de dolor y sometimiento para los de abajo. Es por eso que su celebración, por más humilde que sea, es una victoria contra lo peor.

