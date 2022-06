La huelga ferroviaria más importante en 30 años

Jacobin

RUPERT PICKERING

Más de 50 000 trabajadores ferroviarios van a la huelga esta semana en el Reino Unido. Aunque los medios presentan el conflicto como una disputa exclusivamente salarial, el reclamo es en defensa de empleados y usuarios.

Imagen: Trabajadores hacen tareas de mantenimiento en la estación de tren de Clapham Junction. (Foto: WSWS Media)

sta semana los miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés) llevarán a cabo la mayor acción industrial ferroviaria nacional en treinta años, con 50 000 trabajadores ferroviarios —más de la mitad del total de miembros de la RMT— participando en una huelga que involucra a trece compañías operadoras de trenes, Network Rail y el metro de Londres. Si uno escucha a los principales medios de comunicación y al gobierno por su cobertura del asunto, podría ser perdonado por pensar que esta huelga se está llevando a cabo por la cuestión del salario de los conductores de trenes. Nada más lejos de la realidad.

Lo que a menudo se omite convenientemente en la cobertura es que la gran mayoría de los maquinistas de National Rail están representados por el sindicato ASLEF, no por el RMT. Y aunque a menudo se promociona que los maquinistas ganan más de 50 000 libras al año, eso está muy lejos de la realidad para todos los demás en los ferrocarriles, donde el personal de puertas y equipajes rara vez gana más de 24 000 libras, y los limpiadores subcontratados deben soportar menos de 10 libras por hora.

En las estaciones de todo el país hay personal que trabaja en funciones que van desde los andenes, las taquillas y los centros de control de información hasta las líneas de ayuda al cliente, los despachadores, los gerentes de tren, los anfitriones a bordo, los señalizadores, la asistencia a los pasajeros y muchos, muchos más. En resumen, esta huelga no se refiere a los salarios de los maquinistas, sino a todos los que trabajan en los ferrocarriles.

En las compañías operadoras de trenes de National Rail y en Network Rail, los trabajadores clave han estado sometidos a una congelación salarial durante tres años, a lo largo de la pandemia de coronavirus. Y esto es lo que tienen que soportar ahora, con una inflación del 11,1% en el Índice de Precios por Menor y con los propietarios subiendo los alquileres, los bancos subiendo los tipos de interés de las hipotecas y las facturas de energía triplicándose para muchos hogares. En el RMT no estamos luchando por un aumento salarial sino contra un recorte salarial del 11%.

Por lo tanto, estas huelgas deben verse como parte de un movimiento más amplio de la clase trabajadora para hacer frente a la crisis del aumento del costo de la vida, que afecta a los más pobres.

A pesar de ser un sindicato relativamente pequeño, el RMT entiende que nuestra huelga es especialmente importante, porque marca la pauta para otros sectores a los que se les dice que deben soportar más recortes salariales en términos reales. No escucharemos a los banqueros centrales que ganan millones al año cuando advierten que podríamos iniciar una espiral inflacionaria precios-salarios. Cuando tantos trabajadores no han tenido un aumento de sueldo en años, rechazamos el riesgo de una espiral de precios y salarios; pero si es un peligro real, ¿qué tal si por una vez tomamos medidas sobre los precios, en lugar de hacerlo sobre los salarios?

Aunque el salario es, naturalmente, un tema importante y una razón fundamental para esta huelga, lo más importante son los cambios que están impulsando Network Rail y el Gobierno del Reino Unido, que planean recortes de 2 200 millones de libras en la red ferroviaria. Los puestos de trabajo de los ferroviarios no están asegurados. Miles de empleados podrían ser despedidos. Esto no sólo es malo para los trabajadores ferroviarios, sino que es extremadamente peligroso para los pasajeros. Network Rail, en particular, está planeando reducir el número de inspectores de seguridad y subcontratar el trabajo crítico de seguridad a personal tercerizado.

Si necesita que le recuerden lo que ocurre cuando se recortan las medidas de seguridad en el sector del transporte, no tiene más que mirar el historial de Railtrack. Railtrack era un grupo de empresas privadas que se encargó del mantenimiento y la seguridad de la infraestructura ferroviaria del Reino Unido entre 1994 y 2002, tras lo cual fue renacionalizada y convertida en Network Rail. Durante ese periodo, se produjeron tres terribles accidentes en la red ferroviaria británica: el accidente ferroviario de Ladbroke Grove en 1999, el de Hatfield en 2000 y el de Potters Bar en 2002. En conjunto, estos sucesos se cobraron cuarenta y dos vidas y causaron cientos de heridos. La frecuencia de los grandes accidentes ferroviarios en tan poco tiempo obligó al gobierno a retirar la gestión de la infraestructura ferroviaria del Reino Unido de manos privadas. En resumen, cuando se hacen recortes en la seguridad, la gente muere.

Cuando hay menos personal en las estaciones, hay menos personal disponible para poner rampas a los pasajeros en silla de ruedas; hay menos personal para ayudar si alguien tiene un accidente en la estación; hay menos personal para ayudar a los pasajeros si pierden un tren. Cuando hay menos despachadores, jefes de tren y personal de a bordo, hay menos trenes que circulan y más personas que se hacinan en trenes peligrosamente abarrotados. Menos personal significa más peligro y menos comodidad en los viajes por ferrocarril, en un momento en que la emergencia climática exige sustituir los viajes en coche por los viajes en tren.

Lo más insultante de estas propuestas es que, incluso en uno de los peores años para las empresas ferroviarias durante la pandemia, las compañías operadoras de trenes siguieron obteniendo colectivamente 500 millones de libras de beneficios garantizados, pagados con el erario público. Este dinero se ha pagado en dividendos a los ricos, mientras que el personal está recibiendo recortes salariales y sus puestos de trabajo se están haciendo más precarios. Mientras los ejecutivos de las compañías operadoras de trenes ganan más de medio millón de libras al año, a los trabajadores se nos dice que debemos ser nosotros los que nos apretemos el cinturón y aceptemos la precariedad.

De eso se trata la huelga de esta semana. Más que de dinero, se trata de dignidad: dignidad para que el personal tenga seguridad y una compensación justa en su trabajo y dignidad para que los pasajeros no vean sus vidas apostadas a un juego de azar por el gobierno del Reino Unido. Si quieres estar seguro en los ferrocarriles, apóyanos en los piquetes de RMT que tendrán lugar los días 21, 23 y 25 de junio. Como dijo una vez un gran hombre: «Si escupimos todos juntos…» y, bueno, ya sabes el resto.

