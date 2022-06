La estrategia de Occidente es clara, su ejecución no

por Rómulo Pardo Silva

las potencias deberían aceptar que envejecen

Occidente para conservar su nivel de poder y consumo necesita su unilateralismo. Decidió imponerlo sobre Rusia y China.

La idea ha sido expresada claramente.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken precisó que EE.UU. «seguirá centrándose en el reto más serio a largo plazo para el orden mundial», que es «la República Popular China». «China es el único país que tiene tanto la intención de cambiar el orden mundial, como el poder económico, diplomático, militar y tecnológico creciente para hacerlo». RT 26-5-22

La vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, afirmó: «Incluso antes de que el presidente chino Xi [Jinping] y el presidente [ruso Vladímir] Putin declararan en febrero su asociación ‘sin límites’, la República Popular China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores de Europa». RT 3-6-22

Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de EE.UU: “Tenemos un interés común en incentivar a China para que se abstenga de prácticas económicas que nos han perjudicado a todos”. Yellen pidió explícitamente a Pekín que pusiera fin a su relación con Rusia por su operación militar en Ucrania. Hispantv 29-5-22

Qué muestra por el momento su aplicación.

La planificación de hizo noticia principal con la intervención militar rusa en Ucrania.

The Washington Post: Biden planteó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN antes de la operación rusa en Ucrania. La iniciativa fue discutida en el marco de conversaciones de la Casa Blanca sobre planes para contrarrestar a Rusia, mantenidas meses antes de que estallara el conflicto. RT

La guerra es manejada por Occidente y por el momento es el eje comunicacional.

Lavrov: «Occidente ha llamado a derrotar a Rusia en el campo de batalla y para conseguir eso tienen que seguir la guerra». Los países occidentales «están llevando a cabo una guerra subsidiaria» contra Rusia. RT

“La situación es muy difícil. Estamos perdiendo entre 60 y cien soldados al día muertos en combate, y alrededor de 500 heridos en acción”. Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Hispantv

Portavoz del Ministerio de Defensa ruso sobre la jornada anterior (03.06.2022). «La aviación eliminó a más de 400 nacionalistas, 20 tanques y vehículos blindados, cuatro vehículos de combate BM-21 del sistema de lanzacohetes múltiples Grad, nueve piezas de artillería y 29 otros vehículos». Sputnik

Desde hace varios días, la gran ciudad de Sievierodonestk es objeto de continuos bombardeos rusos. En esta parte más activa del frente, situada en la región de Luhansk, el ejército ucraniano está en retirada. Y está surgiendo un movimiento de descontento entre los soldados, que se quejan de la falta de recursos y de apoyo de su jerarquía. Enviados especiales de RFI

Apenas dos semanas después de que los últimos soldados ucranianos se rindieran en Mariúpol, Ucrania podría perder la segunda ciudad más importante del Donbás: Severodonetsk. Según los informes, ya se están produciendo combates callejeros, y se dice que los soldados rusos han avanzado hacia el centro de la urbe. Severodonetsk y la vecina Lisichansk son las últimas ciudades importantes de la región de Lugansk que aún están bajo el control de Kiev. Las tropas ucranianas que defienden la región corren el riesgo de verse rodeadas como en Mariúpol. DW

El canciller alemán prometió a Ucrania el suministro de un moderno sistema de defensa aérea del tipo Iris-T, así como un ultramoderno radar de seguimiento que puede detectar artillería. DW

El Ministerio de Defensa alemán dijo sobre la promesa del canciller Olaf Scholz de suministrar a Ucrania un determinado sistema de defensa aérea que las fuerzas armadas no tienen el arma en stock. RT

Berlín solo ha mandado dos envíos de armas a Ucrania en las últimas nueve semanas, y solo de artículos más pequeños como misiles antitanque y minas terrestres, según documentos obtenidos por el conglomerado de medios alemán Axel Springer. La empresa pro-OTAN acusó al canciller Olaf Scholz de cumplir las órdenes de Rusia. RT

Estados Unidos no va a suministrar a Kiev misiles con los cuales fuera capaz de realizar ataques contra el territorio de Rusia, afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden. Sputnik

EE. UU. enviará a Ucrania sistema de cohetes HIMARS. Estos sistemas de misiles son múltiples lanzacohetes, montados en vehículos blindados, que usan municiones guiadas de precisión con un alcance de 80 km. DW

Ucrania ha dado «garantías» a Estados Unidos de que no utilizará los nuevos sistemas de misiles prometidos por Washington para atacar territorio ruso, dijo el miércoles (01.06.2022) el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. DW

Ucrania utilizará sistemas de cohetes suministrados por Estados Unidos para atacar territorio ruso si considera que tales ataques son necesarios, dijo el jueves el asesor presidencial ucraniano Alexey Arestovich. RT

La sociedad ucraniana en la guerra.

El expresidente ucraniano Petro Poroshenko intentó salir del país nuevamente el sábado, informaron medios locales, citando fuentes de seguridad. Había intentado cruzar la frontera con Polonia la noche anterior pero los guardias fronterizos lo rechazaron. Está siendo procesado desde 2021 acusado de un presunto delito de alta traición. RT, EFE

El ministro ucraniano, Mikhail Fedorov, escribió en Facebook el jueves que el chatbot eVorog (Enemigo) ya recibió más de 700 mensajes de denuncias como «se pasó al lado de los ocupantes, ayuda al ejército ruso, repara el equipo enemigo y apoya las acciones de los ocupantes en el robo de casas”. RT

Los legisladores ucranianos votaron para destituir a la comisionada de derechos humanos de la nación, Lyudmila Denisova. La funcionaria ha sido acusado de incumplimiento de sus funciones y, en particular, de difundir información no verificada sobre las atrocidades supuestamente cometidas por las tropas rusas. Según el diputado ucraniano Frolov el «enfoque inexplicable» de la defensora del pueblo en supuestos delitos sexuales y «violaciones de menores en los territorios ocupados, que no pudo corroborar con pruebas» solo perjudicó a Ucrania. Denisova acusó a la administración del presidente Zelensky de estar detrás de la medida y afirmó que el procedimiento violaría la constitución de Ucrania. RT

Dentro del bloque occidental se conversa la línea a seguir para Ucrania.

Solo Roma apoya otorgar a Ucrania el estatus de candidato en la Unión Europea, y todos los demás miembros principales de la UE se oponen, reveló el primer ministro italiano, Mario Draghi. RT

Zelenski al primer ministro neerlandés: «Si cree que en la UE no hay espacio para nosotros, debería decirlo sin rodeos». El presidente de Ucrania no entiende por qué algunos políticos europeos consideran que «aún no hay lugar» para su país en la UE. RT

Los partidarios occidentales de Kiev (EE. UU., Reino Unido y la UE) supuestamente han dejado de lado a Ucrania mientras intentaban elaborar un plan de paz para el país, informó CNN el viernes (04.06.2022). RT

Las sanciones económicas occidentales preparadas como armas de impacto en el pueblo ruso.

La Unión Europea aprobó una sexta ronda de sanciones contra Rusia, incluye un embargo petrolero parcial. RT

Hungría ha vuelto a bloquear el acuerdo final sobre el sexto paquete europeo de sanciones contra Rusia, al exigir que se borre de la lista de sancionados al patriarca ruso ortodoxo Kirill. DW

La Comisión Europea ha sugerido iniciar un embargo sobre el petróleo ruso renunciando a las entregas por mar, mientras retrasa la prohibición de los suministros por oleoducto, informó Bloomberg. RT

Biden: «El problema de ahora es que Europa decide que reducirá aún más la compra de petróleo ruso, y hay mucha consideración sobre lo que se puede hacer para tal vez incluso comprar el petróleo, pero a un precio limitado, o sea, Rusia tendría una necesidad abrumadora de venderlo y se vendería a un precio significativamente más bajo que el que el mercado está generando ahora». Sputnik

Moscú no venderá petróleo sin obtener ganancias, por lo que la idea de que EE. UU. lo arrebate con un descuento después de que la UE prohibiera casi todas las importaciones de Rusia es descabellada. Vocero del Kremlin. RT

Los países asiáticos se convirtieron en los mayores importadores de petróleo ruso por primera vez en abril de 2022, superando a Europa, informó Bloomberg. RT

Japón no se retirará del proyecto de gas natural licuado Sakhalin-2 de Rusia incluso si se le dice que lo haga, dijo el martes el ministro de industria del país al parlamento. RT

El Gobierno de EEUU emitió una licencia autorizando ciertas transacciones entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y cinco corporaciones petroleras estadounidenses hasta el 1 de diciembre, informó el Departamento del Tesoro. Sputnik

No es un enfrentamiento más. Occidente tomó un acuerdo radical.

Un centro fáctico de poder analiza, propone, acuerda, nuevas acciones para realizar el dominio absoluto de Occidente.

El Club Bilderberg que congrega en secreto a la gente más poderosa del planeta se reúne en Washington D.C. del 2 al 5 de junio. La organización sólo dio a conocer los temas que se abordarán durante el enclave.

1. El reordenamiento geopolítico, 2. Los desafíos de la OTAN. 3.China. 4.El reordenamiento indo-pacífico. 5.Competencia tecnológica chino-estadounidense. 6.Rusia. 7.Continuidad del Gobierno y de la economía. 8.Cambios en el sistema financiero internacional. 9.Desinformación. 10.Seguridad y sostenibilidad energética. 11.Salud después de la pandemia. 12.Fragmentación de las sociedades democráticas. 13.Comercio y desglobalización. 14.Ucrania.

Asisten se dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, varios jefes de Estado de Europa y Norteamérica y dueños de grandes trasnacionales. Sputnik

El último punto es Ucrania.

En una realidad distinta a la del fin de la segunda guerra mundial, cuando emergen países, Occidente que decae debe ganar a Rusia y China.

El comercio de rublos y yuanes se dispara más del 1.000%. Rusia y China están abandonando el dólar estadounidense en favor de las monedas nacionales. RT

Se espera que el volumen de negocios comercial entre Rusia y China alcance los $ 200 mil millones a fines del año en curso, según el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. RT

Las opiniones negativas sobre Rusia se limitan principalmente a las democracias liberales occidentales, según encuesta mundial realizada por la Fundación Alianza de las Democracias. Al mismo tiempo, los países asiáticos mantienen un fuerte apoyo a Rusia, mientras que las naciones latinoamericanas parecen estar divididas al respecto. RT

‘The Guardian’: «Rusia está ganando la guerra económica». Hace ya tres meses que Occidente lanzó su guerra económica contra Rusia y no va según lo previsto. Las cosas van muy mal para los países occidentales, reza una publicación de The Guardian. Un editor económico del diario británico, Larry Elliott, destaca que las sanciones han tenido el efecto de hacer subir el costo de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, impulsando masivamente su balanza comercial. El autor cita los siguientes datos: en los primeros cuatro meses de 2022, Rusia omitió presumir de un superávit por cuenta corriente de 96.000 millones de dólares, más del triple que en el mismo periodo de 2021. Cuando la UE anunció su prohibición parcial de las exportaciones de petróleo ruso, a principios de esta semana, el costo del crudo en los mercados mundiales aumentaron. A Moscú no le resulta difícil encontrar mercados alternativos ya que las exportaciones de petróleo y gas a China aumentaron en abril más de un 50% respecto al año anterior. Sputnik

Pese a los intentos de Washington para reducir la influencia de Pekín, China ya está ganando en gran parte de Asia tanto en el frente económico como en el diplomático. Así opina Susana Patton, investigadora en el Instituto Lowy en Sídney (Australia), en un artículo publicado el miércoles en el diario New YorkTimes (NYT). La experta en política internacional avisa que nada de lo que está haciendo Estados Unidos para combatir la influencia regional de China cambiará esa realidad. Hispantv

El Gobierno de China promete apoyar activamente la expansión del grupo BRICS y dará la bienvenida a los países que les interese adherirse a este mecanismo. “Como presidente del BRICS este año, China apoya activamente el inicio del proceso de expansión del BRICS y la ampliación del formato BRICS Plus”, señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Hispantv

Los esfuerzos de China para lograr la seguridad alimentaria representan una amenaza para EE. UU., según una agencia federal estadounidense enfocada en el comercio con Beijing. Los funcionarios advierten que las empresas chinas podrían intentar robar propiedad intelectual, reducir las ganancias de las exportaciones de alimentos de Washington, socavar las cadenas de suministro e incluso atacar los cultivos genéticamente modificados de Estados Unidos con una guerra biológica. RT

Occidente puede fracasar.

“En una guerra nuclear, destruiríamos a los países de la OTAN en media hora. Pero no debemos permitirla porque las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares afectarían el estado de nuestra Tierra”. Director de la corporación espacial rusa Roscosmos. Hispantv (08.05.2022)

Por una civilización sostenible decrecida solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus seguidores son conservadores.

Contacto romulo.pardo@gmail.com



