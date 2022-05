LA CONVENCIÓN LE SACO EL POTO A LA JERINGA EN ALGUNAS COSAS IMPORTANTES, SENCILLAMENTE NO SE ATREVIÓ

Por Jorge Lavandero

Digamos las cosas como son, durante más de 30 años el congreso, no pudo cambiar la constitución, ya sea por voluntad política o por los altos quorum exigidos, en la Constitución de Pinochet, para realizar los cambios. Para los 10 primeros artículos se necesitaban los 2/3 y para el resto de los cabios constitucionales, solo los 3/5 de los votos del Congreso Nacional.Hagamos un poco de historia. Para pasarle la pelota a la Convención Constitucional, el Congreso extendió los 2/3 a todos los cambios constitucionales, metiéndole, desde la media cancha, un gol a la futura Convención, ya que lo que ellos no pudieron hacer en sus gobiernos, con los 3/5 se lo exigieron a la Convención con un quorum aun mayor, el de los 2/3, a todos los cambios que pueda hacer la convención. El pueblo, los ciudadanos advirtiendo este hecho, se la jugaron en el plebiscito y le rompieron el cerco a la derecha, logrando más de los 2/3 de los convencionales por los cambios y dejando a la derecha con un rango de solo un 20%.

Hasta allí, todo bien, las posibilidades de cambios exigidos por los ciudadanos, se habían reforzado, pero no contaron con los poderosos poderes fácticos De los grupos económicos, de las mineras y de los bancos. Había que doblarles la mano a los ciudadanos y para eso, la batalla comenzó a fraguarse, para ganar por secretaría y a vista y paciencia de los más perspicaces.

Lo primero que exigió la derecha por la prensa y sus canales de televisión, fue la teoría estrambótica, que las cosas no se debían hacer como en todo el mundo, para aprobar los cambios, ya no era suficiente las mayorías, sino el consenso, es decir, que si no había unanimidad, que la podía dar la minoría, los cambios se quedaban en el tarro de la basura. Lo peor, la mayoría amedrentada por los medios de comunicación, que todos sabemos que están financiados por los grupos económicos. Basta ver las gigantescas y tediosas tandas de avisos y auspicios, que a los canales de televisión les permiten pagar fastuosos y millonarios sueldos a sus periodistas, que temerosos de perder sus sueldos, bajan la cabeza y aceptan cualquier cabeza de pescado.

Así comenzó la batalla contra los intereses de las grandes mayorías, en la prensa escrita y en la Televisión. Los ataques a los constituyentes fueron creciendo de manera impresionante, para desprestigiar a quienes osaban plantear una reforma algo más profunda, que la que contiene la constitución de la dictadura.

Después los ataques brutales fueron contra la convención, con un doble propósito, el primero para acoquinar a los convencionales, para dividirlos, priorizando beneficios de grupos y no para las grandes mayorías, ya que estos últimos, exigen financiamientos superiores y con ellos es necesario, una verdadera reforma tributaria y renacionalizar el Cobre, el Litio, el Oro, la Pesca y una reforma profunda a sistema de capitalización individual de las AFP, que solo le sirve a las grandes empresas y bancos para ocupar esos recursos a bajos intereses y a re prestarlo a altos intereses a los mismos cotizantes, negocio redondo y de una economía circular. Una vez creada la torre de babel, entre los constituyentes, el segundo aspecto de la batalla de la derecha, y a como dé lugar, ha sido promover el rechazo en el plebiscito de salida.

Como si todo esto fuese poco y como una guinda de la torta, una constituyente señaló, que el señor del maletín se había paseado por la convención para cambiar la decisión de algunos constituyentes de izquierda.

Finalmente, la consigna de la Derecha, es ir al rechazo de la nueva constitución en el plebiscito de salida, de la nueva Constitución, que tiene algunas cosas muy positivas que lograron aprobarse, pero la derecha empujada por los grupos económicos y las grandes mineras, no quiere que quede ni el negro de la una en la nueva constitución que le haga perder sus insoportables privilegios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...