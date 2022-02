«La clase dominante no entrega su poder pacíficamente». Respuesta a Eric Blanc

El Porteño

por Samuel Farber

La respuesta de Eric Blanc a mi reseña de su libro, “Los leninistas no pueden explicar la revolución rusa” (que luego cambió a “¿Pueden los leninistas explicar la revolución rusa?”), hace que parezca que me centré principalmente en la Revolución rusa. Pero eso no es así. En la medida en que me refiero a una revolución, es principalmente a la Revolución finlandesa, porque Blanc la presenta en su libro como su modelo de revolución socialista. Mi reseña se centra, en cambio, en lo que creo que es el punto central de desacuerdo entre Blanc y yo, a saber, los esfuerzos de Blanc por reemplazar el modelo marxista revolucionario clásico defendido por Lenin y por Rosa Luxemburg, que sostiene que no se puede esperar que la clase dominante entregue su poder pacíficamente. Es un modelo que, por lo tanto, apela a los marxistas, independientemente de sus concepciones específicas del papel revolucionario de los partidos socialistas, a organizarse y prepararse activa, estratégica y tácticamente, para enfrentar la violencia de las clases dominantes. Blanc aboga por un modelo alternativo basado en un enfoque neokautskyano que se centra en la actividad parlamentaria y supone que la revolución puede tener lugar sin la preparación y la agencia revolucionaria deliberada de sus participantes de carne y hueso. Reemplazar ese modelo clásico por un enfoque neokautskyano es, a mi juicio, el equivalente de lo que los cubanos llaman “cambiar una vaca por un chivo».

Leer más

Me gusta esto: Me gusta Cargando...