La abstracta violencia de la mercancía como dominación

Socialización y personificación como formas de poder/violencia en Marx

Pablo Pulgar Moya

Profesor Adjunto, Instituto de Filosofía

Universidad Católica Silva Henríquez, Chile.

ppulgar@ucsh.cl

Preámbulo

La problemática de la dominación [Herrschaft] como modo abstracto de violencia que puede desprenderse del Marx tardío nos presenta elementos cruciales que han dado vida a debates contemporáneos en torno al método en autores tan diversos como los de Balibar (2010), Echeverría (1987), Haslbauer (2010), Elbe (2015), Heinrich (2012), Kurz (2004), Postone (1993) o Sayer (1987). Es justamente en contextos de este diálogo donde se sitúa el presente texto. La hipótesis que recorre este escrito es que el modo abstracto de dominación efectiva ilustra bajo una figura de subsunción real del trabajo al capital transformando las “funciones de ‘formación’ y de ‘individuación’ del ser humano” (Balibar, 2015, p. 52) en funciones de “formación” y de “personalización” efectivas del capital. En este respecto, la dominación del capital se expresa primeramente como ejercicio abstracto de la formación de la sociedad burguesa.[1]

La cuestión del método de Marx en la presentación de la “formación social” se yergue en nuestros días como un debate de mucha actualidad y, según nuestro punto de vista, compone un elemento crucial por la pregunta del carácter dominante de la composición moderna de la “sociedad burguesa” en tanto matriz conceptual en torno a la producción de consistencia lógica. Esta, bajo una forma de dominación efectiva, se estructura mediante el proceso de valorización un modo de violencia abstracta a lo que Marx llamará de un doble modo, o bien poder de disposición [Verfügungsgewalt], o poder de comando [Kommandogewalt], este “poder” [Gewalt] enfatiza, a diferencia del término general alemán Macht, un carácter netamente coactivo.[2]

Como primer punto nodal, hemos de señalar que es posible concebir que en Marx se da una conexión interna entre las nociones generales de sociedad [Gesellschaft] y de ser humano [Mensch] por medio de una respectiva forma de dominación (aquí, del capital). Será, empero, en El Capital donde Marx establezca un criterio de diferenciación entre las diversas reconstrucciones del concepto de ser humano en relación con la formación social imperante. La sociedad como gobierno sobre individuos establece también su modo de comando. Para poder explicar esto, concentrémonos en la concepción de sociedad y, más específicamente, sobre lo social de la obra tardía, en donde Marx escribió una concepción interrelacionada en el contexto estricto del desarrollo las conexiones humanas como totalidad económica política.[3] En este contexto, nuestra hipótesis está inscrita en el debate contemporáneo en torno a la llamada “Gesellschaftstheorie”, la teoría de la sociedad, donde autores como Kurz, Bellofiore, Fineschi, Napoleoni/Finelli y Heinrich dan vida a un disputa con una data de 30 años. El concepto de sociedad englobaría así y resumiría las continuas investigaciones sobre la “esencia” del capital, por lo que este concepto encadena y estructura una constelación concatenada de disposiciones particulares de la economía política. El objetivo, sin embargo, es aclarar que la concepción (burguesa) de sociedad reproduce una dominación determinada sobre los individuos bajo la forma de una violencia abstracta y, en consecuencia, produce una relación asimétrica entre los individuos sobre la base del organismo social que tiene su germen en el mismo proceso de intercambio mercantil.

1. La socialización como dominación impersonal

No es secreto que una de las problemáticas contemporáneas que posicionen al debate sobre la composición de la “sociedad” en cuanto tal [als solcher] en Marx tengan como centro la asimetría entre las propias figuras del capital en cuanto concretización orgánica/organizante de los momentos que le son inmanentes. En este sentido, siguiendo la hipótesis adorniana, el proceso de “formación social” o “socialización” forja el retrato de la sociedad como totalidad concreta en acto.[4] Debemos enfatizar, empero, que tal caracterización puede tornarse contraproducente si no se ha dado cuenta más ardua por el hecho de que, para Marx, la sociedad burguesa, como polo heterogéneo de asimetrías concretas de relaciones de dominio, genera, a un mismo tiempo de manera compleja, una misma violencia abstracta que tiene su germen en el propio despliegue de la autovalorización del valor. La sociedad burguesa, moderna, concreta manifiesta con ello, un poder/violencia [Gewalt] en las relaciones de dominio concretas. Solo la exposición de lo social denotará el carácter de reproducción de dominación germinal en las propias figuras iniciáticas, como lo será la forma-valor, en cuanto reproduce de modo real los diferentes estadios de la subsunción bajo la forma de una relación de dominación impersonal [unpersönliches Herrschaftsverhältnis]. Esta posición metodológica es analizada críticamente en la medida en que Marx en su obra tardía va posicionando al concepto de sociedad como corolario de la producción general, como status quo abarcante de las precedentes y determinadas conexiones humanas y, con ello, establece una asimetría inmanente del capital como forma dominante desprovista, en la exposición, de su carácter de sujeto.[5] Marx describía en 1868, en una carta a Kugelmann, que el problema de la abstracción del concepto de sociedad comporta el hecho, “que a priori no tiene lugar ninguna regulación social consciente de la producción”. (Marx, 2009a, p. 552). La sociedad es entendida, así, prima facie como resultado de un desarrollo orgánico y sistémico de las formas de capital, las cuales moldean las condiciones del modo de producción moderno. Sin embargo, este condicionamiento presupone, a un mismo tiempo, la idea de una sociedad operativa como compleja y resultante del proceso continuo del capital; se refuerza con ello la idea que el desarrollo progresivo de lo social solo puede ser entendido como modo de concretización de la exposición. Esta exposición adolece, empero, de toda intención descriptiva, sino que se yergue como elemento correctico (crítico, negativo, dialéctico, etc.) de la propia concretización de esta sociedad y, por ende, de la concretización conceptual del carácter abstracto del propio poder/violencia expresado al inicio de la exposición.

Después de rechazar una noción normativa de sociedad en los llamados Manuscritos de Kreuznach (1844), Marx pasa a entender, a partir de entonces, a la sociedad como concepto económico-político aglutinante. La integración del concepto de sociedad en el aparataje metodológico de la crítica de la economía política denota, por ende, un aspecto orgánico, integrado a la exposición de manera inmanente y relacionada desde un primer momento con los momentos abstractamente más simples. Las tempranas concepciones hegelianas que fueron discutidas en los Manuscritos de París (Cfr. Marx, 2009, pp. 176 ss) y que introducían a la sociedad civil como una categoría económica vienen ahora a ser integradas operativamente en una reingeniería necesaria de la sociedad burguesa/moderna. En este sentido, tiene razón Heinrich al señalar que la única forma coherente de comprensión del método en el Marx tardío es en cuanto éste se expresa de modo operativo y no como corolario de autoafirmación epistemológica, aunque – al mismo tiempo – el autor pasa por alto la necesidad inmanente de la dialéctica como despliegue expositivo que instancie esa misma operatividad, a causa de una cierta aprensión a caer en un dejo metadiscursivo hegeliano. La autoproducción de la sociedad, enfatizada por autores ya clásicos como Alfred Smith, Horkheimer o Adorno, se sostiene a la base de una premisa de un método “operando”, “funcionando”, pero que no tiene como precondición una exterioridad epistemológica que la principie. Esta premisa viene descrita ya por Engels en la consideración de la sociedad como autónomamente definida, siempre y cuando sus precondiciones económicas ya hayan sido desplegadas de modo conceptual, es decir, si las relaciones humanas del capital precedentes este macroconcepto de “sociedad” se hayan ya desplegado en su particularidad. En este sentido, podemos reformular esto como un modo de autoproducción social, donde la “sociedad burguesa” ejerce de universal concreto. Sobre esto, en una carta a Borgius donde enfatiza el papel de la tecnología en la formación social, Engels escribe lo siguiente:

“bajo las relaciones económicas, que vemos como base determinante de la historia de la sociedad, entendemos el modo en que los hombres de una determinada sociedad producen su sustento e intercambian productos entre sí (en la medida en que hay una división del trabajo)” (Engels, 1968, p. 205, énfasis de P.P.)



La estrecha conexión entre relaciones de producción y modo de producción como término constituyente de la sociedad burguesa permite conjeturar, en los siguientes puntos de este texto, una reflexión sobre el concepto de sociedad en cuanto tal a calor de los pasajes de la obra tardía de Marx, en la que la sociedad aparece como suma aglutinante de una totalidad de conexiones humanas. Este carácter aglutinante de la sociedad solo puede darse de forma crítica, es decir, de modo escéptico a la afirmación de las determinaciones que la componen y develando la dominación efectiva que se ejerce sobre las formas particulares, a lo nosotros llamamos “transitividad expositiva crítica” y “exposición crítica transitiva”. De esta forma, todos los momentos de la presentación del capital se yerguen como determinaciones inmanentes de la propia sociedad burguesa/civil y se permite así una reposición crítica de los momentos precedentes, pero ahora denotando la operatividad de la dominación del capital sobre estas mismas determinaciones. En este contexto podemos afirmar que a partir de este punto, el valor, que como primer momento de la presentación, aparece generalmente como el punto de partida real de todo el desarrollo del capital, expresa de suyo y reproduce el carácter dominante de la misma formación social. El análisis de la mercancía debe entenderse en la obra tardía de Marx como una investigación abstracta de la sociedad burguesa y, sobre esta base, la mercancía y más precisamente el valor de la mercancía aparece como la “forma elemental” de toda la “riqueza de las sociedades” (Engels, 1968, 205).

2. Personalización de la propiedad como poder de disposición [Verfügungsgewalt]

Ahora se hace menester el desarrollo de un examen crítico en torno a los términos de propiedad y persona, como elementos primordiales genéticos del proceso de socialización antes descrito. Esta emergencia surge, pues ambos términos se elevan como los primeros estadios de manifestación abstracta del dominio del capital sobre los seres humanos en la medida que su manifestación primera aparece comprendido en el marco del segundo capítulo del Capital, como nuevo estadio de abstracción/concreción. Sin embargo, la “persona” se manifiesta no como referencia a la noción de naturaleza humana que ya había surgido en los Manuscritos de París, sino que nos concentramos aquí en la diferencia específica del concepto de persona en relación al proceso de formación de capital. Tanto la “persona” o “relaciones personales” venían descritos en Marx como concreción epistémica ya desde la época de los escritos tempranos, en donde el autor había criticado constantemente la conexión intrínseca entre las nociones de persona y de propiedad que se vislumbra en el Hegel de la Filosofía del derecho. Por otro lado, podemos identificar algunos puntos de encuentro de ambos filósofos en la comprensión de la persona como personaje [Charaktermaske] que representa propiedad.

La interpretación de este concepto puede llevar a una cierta confusión, ya que (a) el concepto como tal es entendido de manera ambigua por ambos pensadores: por un lado, encontramos fundamentos fenomenológicos, jurídico-filosóficos y lógicos en torno al concepto de ser humano y de persona en Hegel; por otro lado, Marx diferencia en sus escritos a la comprensión de ser humano como esencia o especie y como personaje, teniendo en cuenta en este último el desarrollo del concepto de persona. Y (b), se ha de encontrar algunos diálogos sobre la posición de Marx en torno la concepción hegeliana de persona, según los cuales diferentes adopciones y tipos de críticas sobre Hegel en diferentes épocas del desarrollo del pensamiento de Marx se tornan de gran importancia. En 2012 Volkan Çidam sugerirá una reconceptualización del concepto de persona a través de una lectura normativa del mismo. Cabe señalar, sin embargo, que las exposiciones de este concepto no son reductibles simplemente a una “apropiación” del fundamento fenomenológico de Hegel como una “crítica inmanente de la teoría hegeliana de la eticidad moderna” (Çidam, 2012, p. 106). El concepto de persona del segundo capítulo del Capital describe una abstracción del hombre como máscara de personaje que requiere de la propiedad y el contrato como momentos necesarios.

La prioridad en la conceptualización de la persona en el Capital da cuenta del mapeo de una relación subjetiva abstracta, embrionaria. El papel de la persona en la red económico-política de concretización conceptual constituye una especie de segunda naturaleza para el ser humano sobre la base de la propiedad. El concepto de persona socialmente desarrollado refleja, por tanto, la disposición del objeto. El entendimiento de la propiedad como una relación de voluntad, es decir, en tanto resultado de un sujeto relacionado con objetos, es un elemento de discusión en torno a la pregunta por el método. La determinación del concepto de persona ofrecida en el segundo capítulo del Capital está limitada a un carácter de propiedad abstraído de cualidades humanas. El propietario aparece aquí como el primer actor en personalizar mercancías y representa una relación específica de disposición [Verfügung] sobre los objetos. El ser humano abstracto se caracteriza por una cierta cualidad, a saber, el poder particularizarse en la sociedad burguesa, para apropiarse de ella, de esta manera, la sociedad (burguesa), como totalidad de las relaciones humanas, se refleja en la propiedad como su representación particularizada. En el marco de la sociedad burguesa la propiedad representa y reproduce una subjetividad “deshumanizada”. Esta deshumanización no significa un “no-ser-sujeto”, como sugiere Haslbauer (2010, p. 58), sino un sujeto deficiente que experimenta una subjetivación burguesa simplificada y atomizada. En este sentido, la persona aparece como expresión social sin determinación humana ulterior, permeada por su relación de intercambio. Toda esta relación se fundamenta de manera necesariamente coactiva, como exponemos en el presente texto.

Por un lado, hemos de determinar, a modo de apertura, que el concepto de persona en Marx constituye el primer nivel (atemporal) de la formación social que encuentra alguna confrontación con la interacción subjetiva.[6] La “persona” así conceptualizada como propietaria, en cambio, se realiza a sí misma como el sujeto que sintetiza el carácter intersubjetivo de la propia sociedad moderna. O dicho de otra manera, el modo de personificación es el que introducción a la acción [Handlung] como modo de comprensión del sujeto. El carácter “personal” del capital es base para la continua disposición privada de los medios de producción, es decir, como reconocimiento de la propiedad privada. La relación subjetiva de propiedad burguesa existe entre personas que dan cuenta de su “esencia” mediante el trabajo (burgués, productivo).[7] En este sentido, la propiedad (privada) es una relación humana que se relaciona esencialmente con el trabajo (civil, productivo). La propiedad, por ende, “no es un objeto [Gegenstand]”[8] en sí mismo, sino que es una relación humana específica, una relación de dominación y una forma abstracta de violencia/poder de disposición de la naturaleza. Esta relación consiste en el poder de comando sobre las cosas (productos del trabajo), que es reconocido por los demás sujetos dentro de un marco de subjetividad. El sujeto se presenta, al calor de este prima de análisis, como la base de las relaciones humanas (= sociales burguesas) que reproduce dependencias personales de las dinámicas laborales. En este sentido, la relación del sujeto personal en la propiedad es la relación abstracta de un modelo social dominante asimétrico. La sociedad civil-burguesa es, a su vez, la expresión general de estas relaciones personales entre sujetos. Marx será enfático en aclarar que estas personas ilustran una cierta personificación de las relaciones económicas capitalistas. La relación jurídica de “propiedad” puede, empero, consistir en diferentes tipos de apropiación y, por ser privada, la propiedad se yergue como res particularis. La presentación del segundo capítulo reduce al propietario a la apropiación de una mercancía y no proporciona determinaciones ulteriores del capital, el cual aun permanece velado en la exposición, sino que se limita a la presentación pura de la mercancía hasta entonces. Según su presentación, Marx sugiere una determinación inicial de la propiedad a través de la simple posesión de mercancías.

La concepción de la persona como propietaria describe y critica una concretización específica de la subjetividad burguesa; una subjetividad que se cristaliza durante el intercambio y sobre la base del reconocimiento mutuo. Esta dialéctica del reconocimiento como mediación entre propietarios es en la presentación crítica de Marx un proceso de subjetivación específicamente capitalista en el que la propiedad aparece como motivo de personalización y posterior individualización de las relaciones humanas. En este nivel de presentación, la propiedad es la expresión de una relación precisa de voluntad, la relación del sujeto como tal (persona) sobre la base de un objeto (mercancía) (Cfr. Haslbauer, 2010, p. 32). Así, a estas alturas de la abstracción se muestra una determinación diferente de la mercancía, es decir, como una determinación del sujeto de acción, la persona, el propietario de esta misma mercancía. En este sentido, se reproduce (a veces irónicamente) un conflicto tanto con la interpretación propia del derecho en relación al concepto de persona, como con la nomenclatura religiosa propia del cristianismo. Una segunda lectura del texto puede al menos revelar coincidencias lingüísticas con la Filosofía del derecho de Hegel, a quien Marx ya había criticado profundamente en su escritos juveniles. No obstante, la “coquetería” o paráfrasis débil no debe entenderse necesariamente como una concordancia homeológica con la concepción hegeliana, sino que más bien el concepto de persona aparece “para Marx [como] una hipostatización de la propiedad privada” (Çidam, 2012, p. 109) con la que quiere enfatizar una realidad efectiva social. En el concepto de propiedad, la persona en su identidad aparece esencialmente como sujeto de libre albedrío, sin embargo, el propietario solo existe en el sentido de una representación de mercancías, separada de la autodeterminación particular de los seres humanos. La propiedad establece la forma de lo propio en la relación de intercambio. La propiedad de la propiedad [Eigenschaft des Eigentums] consiste en devenir posesor de mercancía en la medida en que el posesor de mercancía, a este nivel de abstracción, produce el objeto-mercancía en su existencia peculiar [eingentümlich]. El propietario se convierte en propietario mediante el intercambio y la apropiación [Aneignen]. La peculiaridad [Eigentümlichkeit] de la propiedad se presenta en detalle en el segundo capítulo del Capital como una relación particular, es decir, como una relación personal en el intercambio de mercancías.[9]

La coincidencia de ambos términos, propiedad y persona, no solo tiene lugar lingüísticamente. Si para el Hegel de la Filosofía del derecho la persona se presenta como propietario, en libre albedrío, como (auto)relación de espíritu subjetivo en un puro autorreconocimiento, se presenta para Marx, en cambio, la determinación de la persona como referencia a la relación de producción, según la cual el ser humano no es propietario, “porque él sea persona per se y en términos de su genuina espiritualidad, sino que él este constructo abstracto persona porque es propietario a través de su acto social.” (Haslbauer, 2010, p. 203, énfasis de P.P.)

Según la presentación del Capital, el concepto en Marx de persona debe entenderse como un “constructo” social. El surgimiento de la persona muestra la necesidad de relaciones subjetivas para reconstruir la sociedad burguesa. Esta reconstrucción plantea al propietario como una caracterización de las condiciones económicas. Las relaciones humanas aquí son básicamente formas burguesas de capital. La subjetividad libre es incapaz de una presentación pura en y por sí misma, pues esta presentación comienza incluso con la valorización del valor, donde se presupone la persona (antes que al mismo ser humano). En Marx tenemos entonces que, a diferencia de Hegel, la persona es el resultado de un déficit social. En este contexto, se examina la esfera de los sujetos individuales. En este punto sostenemos que en la relación de reconocimiento entre los detentores de mercancías, el ser-yo solo tiene la intención de ser propietario (privado), es decir, como representante de una relación de objeto.



“Las cosas A y B no son mercancías antes del intercambio, sino que sólo lo son a través de este. El primer modo en que un objeto de uso tiene posibilidad de valor de cambio es su estar [Dasein] como no-valor de uso, como un cuanto de valor de uso que supera las necesidades inmediatas de su poseedor. Las cosas son en y para sí externas al ser humano y por lo tanto alienadas [veräußerlich]. Para que esta alienación-exteriorización [Veräußerung] sea recíproca, los seres humanos solo necesitan enfrentarse tácitamente como propietarios privados de esas cosas alienables [veräußerlichen Dinge] y precisamente por eso como personas independientes.” (Marx, 1972a, p. 103)

El producto, tomado como mercancía, expresa en última instancia una relación social. Que esta relación sea social no solo muestra el carácter de totalidad de lo social, sino que este carácter, determinado por su modo asimétrico de relación, expresa aquí abstractamente el modo abstracto de la dominación concreta como poder de comando, como violencia abstracta sobre otros objetos. Al mismo tiempo, tales relaciones muestran un carácter humano [menschlich], es decir, son relaciones de sujetos y, por tanto, esa relación abstracta personificante de la propiedad se expresa también como violencia abstracta sobre otros sujetos. Las relaciones sociales y humanas aparecen como relaciones inherentemente relacionadas como relaciones objetuales. El trabajo humano abstracto se define como una relación social. No todo trabajo humano es social; por el contrario, todo trabajo humano abstracto es per definitionem social. En consecuencia, los individuos solo se presentan como abstracciones presentativas de formas sociales.

Formulamos bajo estas condiciones que es menester comprender a los individuos en la forma capitalista de sociedad como sujetos a una dependencia de naturaleza personal, es decir, brotan localizados en la sociedad de modo de dominación espacio-temporal (Cfr. Vargas, 2020, p. 31) Además, también están sujetos a las condiciones sociales que les parecen igualmente inquebrantables. Según Marx, en realidad existe una “subordinación necesaria de los individuos a ellos” (Marx, 2009b, pp. 95 s). El efecto de ambas relaciones de dependencia es el mismo. También en el capitalismo, las personas dependen en última instancia de una dominación [Herrschaft]. Sin embargo, esta relación de dependencia en el capitalismo consiste en relaciones (inter)subjetivas y, por lo tanto, se presenta al mismo tiempo como fetichizada y racional.

La tarea crítica del segundo capítulo del Capital es la presentación de la “personalidad” del ser humano, es decir, el desarrollo de su carácter personal compulsivo en relación a la reconstrucción de las mercancías a partir de determinadas condiciones sociales. El desarrollo de la presentación crítica de la propiedad de Marx debe verse fundamentalmente como una defetichización de la acción socializante de la persona como propietario. Enfatizamos aquí que tal presentación de la persona como propietario y de la propiedad como dominación contribuye a un análisis de la totalidad de la sociedad civil/burguesa. Entonces podemos estar de acuerdo con Haslbauer:

“Una representación algo diferente de la propiedad como dominación intenta hacer una evaluación sumaria de la totalidad de la sociedad burguesa, y toma su momento elemental de libertad humana y propiedad de manera provocativa, tomada por todos los miembros de la sociedad, como el epítome de precisamente su opuesto: la dominación sobre los seres humanos.” (Haslbauer, 2010, p. 28)

Justamente esta relación de dominación es tema de nuestro siguiente apartado.

3. Socialización es dominación

El debate contemporáneo en torno a la Gesellschaftstheorie, desde la escuela italiana hasta vertientes latinoamericanas, toma como uno de los conceptos troncales la noción de dominación, aunque con una larga primacía de tradiciones de la teoría social de la acción. En nuestra formulación, no debemos olvidar en qué circunstancias se esboza el “concepto de dominación” en la exposición de la obra tardía en Marx, que nos sirve de pilar para comprender el carácter metodológico de tal problemática. El término, en contraste con una explicación juvenil y posthegeliana de la relación señor-siervo en los primeros escritos, está lejos de ser una pura concepción jurídica, aunque ya no aparece como una categoría específica ni robusta en la propia exposición, a pesar de los esfuerzos enfáticos del tercer volumen del Capital (Cfr. Marx, 1972b, pp. 798 ss.). Debemos discutir la autodeterminación de la dominación del capital para examinar el contenido de todas las relaciones económicas como socialmente necesarias. Para ello, identificamos las siguientes características de la dominación del capital:

(i) La relación de dominación culmina en la formación social orgánica capitalista.

(ii) La dominación expresa una relación asimétrica, de manera abstracta, una oposición entre dos sujetos económicos: in nuce entre poseedor[10] y trabajador: la dominación es el resultado unilateral de esta oposición.

(iii) La dominación como disposición del trabajo ajeno no es básicamente otra cosa que su propia reproducción negativa. Un momento abstracto de reflexión objetiva sobre el valor.

(iv) Esta oposición utilizada no es simplemente una interacción entre dos sujetos como individuos, sino que también se expresa en una oposición sistemática de relaciones de intercambio completas.

La determinación completa de las formas de manifestación del capital corresponde a la determinación del concepto de producción. Esta tesis se defiende consistentemente en la obra tardía de Marx. Uno de los argumentos más sólidos de su teoría del trabajo es que todas las relaciones económicas pueden subsumirse potencialmente en una relación de producción. El término “producción” se relaciona indudablemente con el concepto de trabajo, es decir, esas determinaciones de la producción no son otra cosa que la determinación del trabajo social en su conjunto. La producción es la expresión sintética del concepto de trabajo en su ámbito valorativo, en la medida en que representa una actividad social específica (trabajo abstracto), es decir, la transformación de un objeto en general en un producto. La producción expresada en las mercancías es el trabajo funcional [zweckmäßige Arbeit] en su creación (de intercambio) de valor. En el análisis de la formación de capital, el trabajo debe entenderse al mismo tiempo como un proceso productivo, es decir, lo productivo es esencialmente una actividad (una dinámica) de transformación del objeto, por eso se entiende como “fuente de toda la riqueza”.[11] La diferencia específica entre trabajo en general y producción en general radica en el hecho de que el trabajo general se entiende como esencia de todas las formas de actividad y la “condición básica de toda vida humana” (Engels, 1990, p. 444). La producción en general expresa más bien el proceso de transformación de la naturaleza en una forma global expresada en valor. Esta conexión entre los conceptos de producción y de trabajo ilumina su conexión con la transformación de la naturaleza a través del ser humano (trabajo). El caso es que a través de la apropiación fáctica del medio de trabajo, el producto del transformador de naturaleza aparece bajo una dominación social efectiva. En el proceso de socialización, la dominación se realiza de manera abstracta en la forma-propiedad, forma que da lugar a comprender a los sujetos como personas. Por ende, si el trabajo que produce el objeto de apropiación se entiende como productivo, la dominación debe entenderse al mismo tiempo como una “dominación del capital” o como dominación sobre la producción.

La totalidad u organismo[12] de las relaciones de producción contiene la pluralidad de las relaciones económicas. Por tanto, el organismo de producción debe equipararse conceptualmente con el organismo económico. Por eso las relaciones de producción engloban las relaciones económico-burguesas como un infinito en acto en sus determinaciones e interacciones, en la medida que operativiza concéntricamente el método como un modo de interrelación. En el tercer libro del Capital descubrimos que la determinación de la dominación político-económica se compone del resultado del valor-trabajo activo en el contexto del organismo social dialéctico. Según Marx, ninguna explicación del proceso económico puede hacerse plausible sin un correspondiente desarrollo orgánico de lo productivo, en donde las determinación de propiedad o del trabajo, etc. coincidan sistemáticamente. La determinación de dominación (del capital sobre el trabajo) expresa por tanto una determinación de la producción en general. Sin embargo, esta determinación no solo es una de las más desarrolladas en la formación del valor, sino que juega un papel decisivo en la presentación completa de la economía capitalista.[13] La relación de dominación culmina en la presentación de toda la formación social orgánica capitalista. La dominación mediada no es, empero, solo el resultado del modo general de producción, sino también su “punto de partida”; ella produce, entre otras, la valoración monetaria completa. La dominación de la valorización general es el carácter social del capital. Por ello, esta dominación productiva es una dominación socialmente necesaria del capital, es la forma de poder/violencia de disposición y de comando sobre las relaciones humanas necesaria para la comprensión de la propia interrelación.

Hasta ahora ha habido una descripción del concepto capitalista de dominación como núcleo de la teoría del valor-trabajo determinada por la producción, es decir, de la relación de dominación como núcleo de la sociedad. Pero la economía también es puramente social. Además, la ciencia económica no es más que una expresión de la interacción social en los fenómenos de intercambio. La conexión entre las relaciones económicas y sociales crea la base para abolir el formalismo económico de la tradición neoclásica. El valor productivo en este punto no solo forma una relación objetiva entre las cosas como productos, sino también entre ser humanos como productores y estos mismos no solo como humanos aislados, sino que en su conjunto, en tanto sociedad. Los seres humanos en tanto individuos, como personas, están determinados por las relaciones generales de producción. El hombre se produce[14], o bien llega a diferenciarse a sí mismo, a través de su propia actividad que surge de sus fuerzas productivas. Debido a su capacidad de producción, es decir, debido a sus fuerzas productivas, el ser humano puede dominar la naturaleza y otros seres humanos por un lado y, por otro lado, ser dominado por la naturaleza y otros hombres. La dominación aquí descrita es una relación y oposición asimétrica entre dos sujetos económicos: in nuce el señor y el siervo; el propietario y el trabajador: la dominación es el resultado unilateral de esta oposición.

Todas estas características de la dominación se presentan como una definición esencial en los últimos pasajes del Capital[15] y se entiende como un concepto de transición en el proceso de producción general. La constitución de la dominación se transforma en una determinación general de la producción como creación continua de valor, en la medida en que ésta se despliega sistemáticamente en momentos más complejos. La dominación productiva reproduce señorialmente el proceso evolutivo conceptual (no empírico) del capital, que aparece no sólo estar determinado sino también como determinante. Determinado por el hecho de que la (auto)valorización abstracta del valor de las mercancías (= proceso de capitalización creciente) es la fuente de toda la riqueza capitalista[16] y la riqueza creada por el capital o el proceso de acumulación debe entenderse simpliciter como resultado de esta dominación sobre el trabajo ajeno. Determinante porque la dominación presupone la riqueza como “mero comando sobre trabajo ajeno” (Marx, 1941, p. 387), es decir la multiplicidad de necesidades en virtud de la creación de valor por parte del trabajador productivo prevalece en el proceso de valorización, con una tendencia creciente a la plusvalía, bajo una forma de poder/violencia. La riqueza coincide entonces con la productividad. La dominación (capitalista-productiva) es la forma abstracta de la unidad de la riqueza o la relación de propiedad y la esencia particular de lo social. El hecho de que lo social caracterice al conjunto del organismo permite interpretar la formación de valor en el análisis de la dominación como una relación social.

Dado que para Marx toda la tarea de analizar las formas de capital requiere no solo un desarrollo o descripción de lo económico, sino que también incluye una presentación crítica transitiva del capital, es la dominación del capital, como todo el hecho del modo de producción capitalista, también una superación de categorías político-económicas. Podemos afirmar que el despliegue conceptual-transicional de las relaciones de dominación en El Capital de Marx también incluye una doctrina de libertad, a la cual, entre otros, Andreas Arndt es enfático: la liberación del subyugo de una violencia abstracta, entre otras formas de violencia, se expresa necesariamente en la exposición crítica. La persistencia de la teoría del valor integra la libertad y la dependencia aparecen como núcleos dialécticos de la relación de dominación y servidumbre. El valor substancializa los productos del trabajo como mercancías y las mercancías, mediante su carácter social, ocultan las relaciones sociales dialécticas del ser humano en la división del trabajo y la disposición sobre el trabajo ajeno. El desarrollo del valor reproduce relaciones de dependencia no solo entre seres humanos y cosas, sino mutuamente entre seres humanos. La interpretación crítica de la dominación “alienante” del capital sobre el trabajo requiere su abolición en otra forma de sociedad:

“Las relaciones personales de dependencia (inicialmente bastante naturales) son las primeras formas de sociedad precapitalistas en las que la productividad humana se desarrolla sólo en pequeña medida y en puntos aislados. La independencia personal basada en la dependencia objetiva es la segunda forma principal, el capitalismo, en el que se forma un sistema de metabolismo social general, relaciones universales, necesidades generales y riqueza universal. La individualidad libre, basada en el desarrollo universal de los individuos y la subordinación de su productividad social colectiva, como su propiedad social, es la tercera etapa, el comunismo. El segundo crea las condiciones para el tercero.” (Marx, 1941, p. 75)

La producción es, por un lado, un proceso de transformación del objeto en producto y, por otro lado, del sujeto en trabajador. Esta transformación de doble cara contiene no sólo un “cambio de forma de lo natural” (Marx, 1972a, p. 193), sino también una cierta forma dialéctica de dominación. La disposición del trabajo ajeno es la esencia de la relación capitalista de dominación. Por lo tanto, podemos afirmar que el proceso de creación de valor, en cuanto forma la reproducción del capital, es al mismo tiempo la reproducción transitiva de la dominación. Básicamente, la dominación no es más que su propia reproducción dialéctica, es decir, un momento abstracto de reflexión objetiva sobre el valor. La reproducción de la tasa de ganancia como un aumento en el valor coincide con la reproducción de una dominación intencionada, no simplemente con el propósito de satisfacer necesidades, sino en mor de la autovalorización del capital. En este contexto, es notable que la explicación del concepto de dominación conduzca a la formulación de un concepto de libertad o liberación y la explicación del de propiedad, al de violencia abstracta como interdependencia personal. Tal concepción de la libertad debe entenderse como una confirmación crítica, escéptica de la teoría del trabajo del ser-valor[17] fetichizado y toma la forma de una crítica a la servidumbre productiva del capital, es decir, a la superación del capital, sus formas laborales y la producción de mercancías o la superación sistemática del capitalismo producción de dominación interpersonal. En consecuencia, con su concepto de dominación desprendido de la teoría del valor, Marx quiere descubrir toda la estructura social del capital como una asimetría reproductora.

“La forma económica específica en la que el plustrabajo no remunerado se extrae del productor inmediato determina la relación de dominación y servidumbre, ya que surge inmediatamente de la producción misma y, a su vez, tiene un efecto determinante sobre ella. Sobre esto, sin embargo, está toda la figuración de lo económico, que surge de las propias relaciones de producción, y con ella su forma política específica. Cada vez es la relación inmediata de los propietarios de las condiciones de producción con los productores inmediatos, relación cuya forma siempre corresponde naturalmente a una determinada etapa de desarrollo del modo de trabajo y por tanto a su poder [Kraft] productivo social, en la que encontramos el secreto interior, la base oculta de todo el conjunto. construcción social y por tanto también la forma política de la relación de dominación y dependencia, en definitiva, la forma específica de Estado en cada caso.” (Marx, 1972b, pp. 799 s.).

Marx entiende las formas fenomenológicas de señor y siervo en relación con la doctrina hegeliana de la conciencia de forma análoga a su propia crítica de la dominación. La determinación de la relación de dominación en los manuscritos juveniles es evidencia de esto (Cfr. Engels, 1981a, p. 487; Engels, 1981b, pp. 510 y 586 ss.). La dominación como relación o vínculo no está simplemente relacionado de modo señorial con la naturaleza, sino que está ligado a un interpersonalmente sujeto en la medida que el poder [Kraft] productivo comanda una forma abstracta de poder/violencia [Gewalt] en el proceso de intercambio de mercancías. Alguien deviene señor al gobernar a un segundo individuo a través de su disposición sobre el trabajo objetualizándolo. Esto describe una relación que es la expresión de una asimetría solidificada entre relaciones de fuerza específicas. Las relaciones de dependencia aparecen en el contexto capitalista como condiciones laborales, división del trabajo y, más aún, como relaciones de propiedad. Un rasgo notable de esta dominación dialéctica es la alienación del otro a través de una lucha de facto. La lógica peculiar/de propiedad [eigentümlich] de esta lucha por el reconocimiento de las conciencias reproduce una cierta relación de dominación con respecto a la actividad, un dominio asimétrico sobre los medios sociales de producción. Propietario y trabajador, ambos opuestas determinaciones de dominación del capital, están relacionadas con la satisfacción del objeto de deseo (el otro), lo que conduce a una asimetría paralela de la vida material en tanto libertad realizada. Esta oposición resultante de la formación de valor no es simplemente una interacción entre dos sujetos en tanto individuos, según la cual se relacionan entre sí en un modelo de relaciones de intercambio. En el contexto del aquí tematizado problema de la dominación, se vislumbra una duplicación de relaciones no solo en la forma de producción sino también en las relaciones de propiedad social, más precisamente en la apropiación social o histórico-conceptual del desarrollo productivo de la vida material. El propietario privado, como el señor en la lucha por la conciencia, tiene un papel social en el interés privado. Las relaciones capitalistas de dominación producen separación social en la sociedad de clases moderna debido a la acumulación de toda la riqueza social. Las clases modernas son el resultado social de los modos de producción modernos, en la medida en que se entienden como producción de riqueza y, por lo tanto, estas clases modernas son formas concretas de aquella violencia que aparecía como abstracta en las relaciones embrionarias de propiedad. La presentación atemporal (Cfr. Marx, 1941, p. 28) de la posición de medios de producción solidifica la hegemonía de unos sobre otros.

4. Conclusión

La socialización capitalista conduce a una complejación de la anatomía de estas relaciones interpersonales históricas en el capitalismo, pero no cronológicamente, sino como el exposición del automovimiento del capital. En este sentido, adquiere sentido la comprensión de Adorno y Horkheimer (1974, pp. 22 s.) de las relaciones de producción como un organismo totalizante. Al calor este funcionamiento orgánico, los individuos desempeñan determinadas funciones o roles, que están determinados por el proceso de socialización civil/burgués como personas. La persona se concibe como la apariencia de las mercancías en forma de representación objetualizada del sujeto y como representación de mercancías desempeña el papel dramatizado de portador de valor. Este personaje asume un doble rol, por un lado personalizar mercancías y así hacer de ellos productos objetivados, por otro, el individuo queda objetivado y reducido a una representación. La mercancía parece pasar a su objetividad, a su valor de uso y aparece en la relación de cambio como una forma suprasensible personalizada. Su personificación es su objetivación. Este concepto teatral de persona señala tanto el carácter físico de la relación interpersonal como el carácter subjetivo del intercambio mercantil, intercambio permeado por una relación de dominación.

Durante la “teatralización” del ser humano como persona, el ser humano pierde su carácter de sujeto y asume el carácter social de persona a través de la propiedad. El ser humano es persona sólo en la medida en que otra persona lo reconoce. De este modo, el reconocimiento de la persona es básicamente el reconocimiento de su control, comando y dominio sobre las mercancías. El propietario se convierte en propietario sobre la base del reconocimiento de otro propietario y ambos se reconocen como portadores de mercancías, esta base subjetivada le dota de poder/violencia de comando sobre objetos y la reproducción efectiva de dominio sobre otros sujetos, de esta manera la universalidad de la dominación de las relaciones de propiedad se eleva como un principio de hostilidad sobre la particularidad.[18] Este dominio sobre la mercancía es la forma atomizada, germinal de la violencia abstracta del capital sobre el ser humano y la expresión más vacua de la reproducción social como violencia abstracta, la cual configura la esencia de la sociedad en su conjunto y la generación de la forma compleja y desarrollada de dominación: la forma de riqueza.

Bibliografía

Adorno, Th. (1972). Einleitung. En Th. Adorno, R. Dahrendorf, H. Pilot, H. Albert, J. Habermas y K. Popper. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Luchterhand: April.

Adorno, Th. y Horkheimer, M. (1974). Soziologische Exkurse. Francfort del Meno: EVA – Institut für Sozialforschung.

Balibar, É. (2015). Violencia, política, civilidad, trad. Laura Esperanza Venegas. Ciencia Política 10(19), 45-67.

___. (2010). Violence et civilité: Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique. París: Éditions Galilée.

Bellofiore, R., Starosta, G. y Thomas, P. (Eds.). (2013). In Marx’s laboratory. Critical interpretations of the Grundrisse. Leiden: Brill.

Çidam, V. (2012). Die Phänomenologie des Wiedergeistes. Baden-Baden: Nomos

Echeverría, B. (1987). Violencia y modernidad. En A. Sánchez Vásquez (Ed.). El mundo de la violencia. México D.F.: UNAM-FCE.

Elbe, I. (2015). Paradigmen anonymer Herrschaft. Politische Philosophie von Hobbes bis Arendt. Würzburg: Königshausen u. Neumann.

Engels F. (1968). Brief an Borgius. Braslau, 25. Januar 1984. En Marx-Engels-Werke [= MEW], 39. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (1981a). Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent, Marx-Engels-Werke [= MEW], 1. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus..

___. (1981b) Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, Marx-Engels-Werke [= MEW], 1. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (1990). Dialektik der Natur. En Marx-Engels-Werke [= MEW], 20. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

Haslbauer, H. (2010). Eigentum und Person. Begriff, Notwendigkeit und Folge bürgerlicher Subjektivierung. Münster: Mosenstein und Vannerdat.

Hegel, G.W.F. (1970) Grundlinien der Philosophie des Rechts. En Hegels Theorie-Werkausgabe [= Werke], vol. 7. Francfort del Meno: Suhrkamp

Heinrich, M. (2012). Individuum, Personifikation und unpersönliche Herrschaft in Marx’ Kritik der politischen Ökonomie. En I. Elbe, S. Ellmers y J. Eufinger (Eds.). Anonyme Herrschaft. Zur Struktur moderner Machtverhältnisse. Münster: Westfälisches Dampfboot, 15-34.

Kurz, R. (2004). Subjektlose Herrschaft. En R. Kurz. Blutige Vernunft. Essays zur emanzipatorischen Kritik der kapitalistischen Moderne und ihrer westlichen Werte. Bad Honnef: Horlemann.

Marx, Karl. (1941). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Viena: Europa Verlag.

___. (1972a). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, I. En Marx-Engels-Werke [= MEW], 23. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (1972b) Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, III. En Marx-Engels-Werke [= MEW], 25. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (1987). Kritik des Gothaer Programms, en Marx-Engels-Werke [= MEW], vol. 23. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (2009a). Brief von Marx an Ludwig Kugelmann. 11. Juli 1868, en Marx-Engels-Werke [= MEW], 32. Berlín: Dietz/Institut für Marxismus-Leninismus.

___. (2009b) Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. En Marx-Engels-Gesamtausgabe [= MEGA2], I/2: Werke · Artikel · Entwürfe. März 1843 bis August 1844. Berlín: Akademie, 3-137.

___. (2009c) Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Erste Wiedergabe). En Marx-Engels-Gesamtausgabe [= MEGA2], I/2: Werke · Artikel · Entwürfe. März 1843 bis August 1844. Berlín: Akademie, 187-322.

Miranda Mora, A. (2017). Positividad de la ley, violencia de la legalidad. En J. Balladares, Y. Elguera, F. Huesca y Z. Olvera (Eds.). Hegel. Ontología, estética y política. México D.F.: Fides, 293-305.

Musto, M. (Ed.). (2008) Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later. London/New York: Routledge.

Postone, M. (1993). Time, labor, and social domination. Cambridge: Cambridge University Press.

Sayer, Derek. (1987). The Violence of Abstraction. The Analytic Foundantions of Historical Materialism. Oxford: Basil Blackwell.

Stützle, I. (2008). Marx’ innerer Monolog. Vor 150 Jahren schrieb Karl Marx die Grundrisse. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, 73, 113-122.

Vargas, R. (2020). Dominación abstracta y transformación espacio temporal en la lógica del capital. El ejercicio del pensar 3, GT-Herencias y Perspectivas del Marxismo, 29-36.

[1] La evolución en torno al concepto de dominación en Marx ya viene descrita por Moishe Postone como crítica a la relación inherente del pensamiento temprano como enajenación (Cfr. Postone, 1993, pp. 29 ss.)

[2] Se hace necesario acá resaltar el doble significado en alemán del vocablo Gewalt. Éste concepto es de gran importancia dentro del vocabulario de Marx, pero expresa un doble sentido: “violencia” y “poder”. De hecho, hemos de enfatizar que Marx utiliza de manera repetida el término Gewalt en un sentido que remarca el carácter dominante de la “violencia” como ejercicio de comando, es decir, de “poder”. Es menester, sin embargo, enfatizar que el término Gewalt da cuenta de un poder concebido siempre como poder coercitivo sobre otro agente, a diferencia de la concepto latino potentia, el cual lega su sentido al idioma español. Por esta razón nos decantaremos por una denotación compuesta para tal término: poder/violencia.

[3] Para un análisis de la relevancia de los Grundrisse, como obra canónica que acompaña al Capital en el corpus robusto de pensamiento tardío, en torno al proceso de formación social, véase: Stützle, 2008, pp. 113-122; Musto, 2008 y Bellofiore, 2013.

[4] Adorno señaló acertadamente que “la abstractividad [Abstraktheit] del valor de cambio se alía a priori con la dominación de lo universal sobre lo particular, de la sociedad sobre sus miembros obligatorios mediante la reducción de las personas a agentes y portadores del intercambio de mercancías [= como personas] a través de esto se realiza la dominación de seres humanos sobre seres humanos” (Adorno, 1972, p. 21).

[5] Al capital como expresión de dominio impersonal, y, por tanto, de violencia abstracta, expresa la carencia de la relación subjetiva propia de ser humano. La relación humana, viene dominada abstractamente por el capital, éste aparece como el sujeto, y como tal funge como sujeto “impersonal”, “automático”. Manteniendo distancia con alguna “espiritualización” [bajo homeología del Geist del Hegel de 1807] propuesta por Postone, es de remarcar su hipótesis del capital en cuando funge como tema del propio proceso de socialización, en ese sentido “[a]s the Subject, capital is a remarkable ‘subject.’” (Postone, 1993, p. 77, mayúsculas y minúsculas en el original). En ese contexto “impersonalización” del capital es donde justamente el capital se torna “subject” del propio proceso de formación social en tanto independiente de las relaciones de voluntad individual.

[6] Esta confrontación ha sido analizada tanto desde su carácter formal por autores como Backhaus o Heinrich, como desde el marco de la teoría de la acción en Çidam.

[7] Marx, 2009c, p. 257: “La esencia subjetiva de la propiedad privada, la propiedad privada como actividad que es en sí misma, como sujeto, como persona, es trabajo.”

[8] Haslbauer (Cfr. 2010, pp. 15 ss) enfatiza este aspecto de la propiedad en su libro. La propiedad no es un objeto, sino una relación.

[9] Sin embargo, esta relación no se comprende una expresión del espíritu como aparece en la Filosofía del derecho de Hegel: “La universalidad de este libre albedrío para sí es la relación formal, autoconsciente, por lo demás sin contenido, simple consigo mismo en su individualidad – en esta medida, el sujeto es persona. […] El espíritu se tiene a sí mismo como yo abstracto y libre como su objeto [Gegenstand] y propósito [Zweck] y es por tanto persona.” (Hegel, 1970, p. 35)

[10] Por supuesto, propietarios privados de medios de producción sociales, no individuales.

[11] Un debate de largo alcance – y también de larga data – que aun se arrastra entre pensadores contemporáneos es la discusión en torno a la “fuente” [Quelle] de todo valor, el cual tematiza críticamente esta aseveración de Marx. El ánimo de este escrito no es, sin embargo, concentrarse en este tópico, pues nos aleja del foco de discusión.

[12] El concepto de organismo (de la producción) es un concepto que Marx utiliza a menudo para denotar el conjunto social de la producción.

[13] En su obra tardía, Marx entendió la sociedad como una complejidad reflexiva que no puede explicarse por sí sola y, por tanto, no puede utilizarse como punto de partida para el análisis de las formas de producción, sino solo como un panorama de todas las determinaciones consideradas anteriormente. La sociedad se entiende, por un lado, como la situación dinámica y en desarrollo más simple de todas las conexiones abstractas entre las personas, por otro lado, como una determinación universal de los procesos de la vida material en el sentido de que sintetiza la discusión más compleja de todas las formas concretas de la vida humana en general. La sociedad se determina entonces in concreto, en el sentido de que esta concreción debe consistir en una suma de relaciones humanas.

[14] Esta producción es una muy general, in sensu lato una creación, creatio. Una definición aún abstracta de producción que Marx entiende de manera ambigua.

[15] Especialmente en la séptima y última sección del tercer volumen del Capital, en su capítulo 48: “Die trinitarische Formel” (Marx, 1972b, pp. 822-839).

[16] El desplegado concepto de “riqueza” no contiene simplemente su forma cósica (valor de uso). La riqueza no es claramente una simple “colección de mercancías” [Warensammlung], sino que desde el principio de la exposición denota su forma social (Cfr. Marx, 1972a, p. 49). Sin embargo: el trabajo como fuente de la riqueza, no se alza de ninguna manera como la única fuente,. Así en su Crítica al programa de Gotha. “El trabajo no es la fuente de todo riqueza. La naturaleza es tanto la fuente de valores de uso (¡y esto es ciertamente lo que constituye la riqueza material!) como el trabajo, que en sí mismo es sólo la expresión de una fuerza natural, la fuerza de trabajo humano. Esa frase se puede encontrar en todas las cartillas infantiles y es correcta en la medida en que se supone que el trabajo procede con los objetos y medios asociados” (Marx, 1987, p. 15).

[17] El término “ser-valor” pertenece a la propia terminología teórica de los valores de Marx. “El [término] alemán ‘ser-valor’ [‘Wertsein’] expresa p.ej. menos concluyentemente que el verbo romance valere, valer, valor, que la ecuación de la mercancía B con la mercancía A es la propia expresión del valor de la mercancía A.” (Ibídem, p. 64 s).

[18] Cfr. Miranda Mora, 2017, p. 302: “Este principio de autoridad (ley) que se ejerce como dominación implica hostilidad frente lo particular, ya que éste no puede aceptar nada que contradiga sus designios.”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...