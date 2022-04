John Fante, El padre del Realismo Sucio

Enviado por Alfredo Rubio Bazan <alfredorubiobazan@gmail.com>



John Fante

(8 de abril de 1909, Denver, Colorado, EE.UU.

– 8 de mayo de 1983, Los Ángeles, California, EE.UU.)



Novelista, cuentista y guionista estadounidense. Fue uno de los grandes olvidados de su generación. No fue hasta después de su muerte, y gracias a que Charles Bukowski confesara una abierta admiración por este hombre “que no le temía a los sentimientos”, que sus novelas comenzaron a editarse a gran escala.

Hijo de emigrantes italianos de procedencia muy humilde, estudió en la Universidad de Colorado y se mudó a California, donde ambientó la mayoría de sus novelas. Son constantes de sus obras la pobreza, el catolicismo en relación a la comunidad italoamericana y la incomunicación, en la familia o en la pareja.

Es mejor conocido por su novela semiautobiográfica Pregúntale al polvo (Ask the Dust, 1939) sobre la vida de Arturo Bandini, un escritor en apuros en la época de la Depresión en Los Ángeles. Es ampliamente considerada la gran novela de Los Ángeles, y es una de una serie de cuatro, publicadas entre 1938 y 1985, que ahora se denominan colectivamente «El Cuarteto Bandini» o la «Saga de Arturo Bandini».

Protagonizadas por un álter ego, también italoamericano y también pobre, del propio Fante, ellas son: Espera a la primavera, Bandini (1938), Camino de Los Ángeles (segunda cronológicamente en la saga, esta es la primera novela que escribió Fante, pero estuvo inédita hasta 1985), Pregúntale al polvo (1939) y la última de ellas, Sueños de Bunker Hill (1982), que, hacia el final de su vida, se la tuvo dictar a su esposa Joyce debido a las complicaciones (incluida la ceguera) causadas por su avanzada diabetes. Pregúntale al polvo se adaptó a una película en 2006, protagonizada por Colin Farrell y Salma Hayek.

John Fante es conocido por ser uno de los primeros en retratar los tiempos difíciles que enfrentan muchos escritores en Los Ángeles y, a menudo, se lo conoce como «el novelista de Los Ángeles por excelencia». También ha sido citado como precursor de los escritores Beat. Robert Towne ha calificado a Pregúntale al polvo como la mejor novela jamás escrita sobre Los Ángeles. Michael Tolkin dijo que la novela debería ser «lectura obligatoria» en el sistema escolar de Los Ángeles.

Más de 60 años después de su publicación, Pregúntale al polvo apareció durante varias semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. El trabajo y el estilo de Fante han influido en autores similares como Charles Bukowski, quien afirmó en su introducción a Pregúntale al polvo que «Fante era mi dios». Bukowski dedicó poemas a Fante, y en la primera parte de su carrera se dice que gritaba: «¡Soy Arturo Bandini!» en referencia al alter ego de Fante. En su novela Mujeres de 1978, se le pide al alter ego de Bukowski, Henry Chinaski, que nombre a su autor favorito y él responde: «Fante».

Fante escribió sobre la escritura, sobre las personas que conocía y sobre los lugares donde vivió y trabajó. Los temas recurrentes en el trabajo de Fante son la pobreza, el catolicismo, la vida familiar, la identidad italoamericana, los deportes y el racismo.

Kristopher Cook propone una concentración en temas de «existencialismo; filosofía: encontrar el significado de la vida a través del libre albedrío, la elección y la preocupación personal». Además, Neil Gordon sugiere que las obras de Fante exudan una «profunda necesidad de realizar un talento artístico y una ansiedad igualmente profunda por el reconocimiento en el mercado literario».

La voz clara de Fante, los personajes vívidos, el estilo disparatado y la honestidad dolorosa y emocional combinada con el humor y la autocrítica escrupulosa hacen que sus libros sean ampliamente apreciados. La mayoría de sus novelas e historias tienen lugar en Colorado o California. Muchas de sus novelas y cuentos también presentan o se centran en encarnaciones ficticias del padre de Fante, Nicola Fante, como un albañil cascarrabias que bebe vino y fuma colillas de puros.

A fines de la década de 1970, por sugerencia del novelista y poeta Charles Bukowski, quien accidentalmente descubrió la obra de Fante en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, Black Sparrow Press comenzó a volver a publicar las obras (entonces agotadas) de Fante, creando un resurgimiento en su popularidad.

Aunque se considera a Charles Bukowski como el máximo representante del «realismo sucio», éste ha reconocido que en realidad se inspiró en John Fante, afirmando que él era uno de sus principales autores de referencia. En los últimos tiempos, y gracias también a Bukowski y a John Martin, editor de ambos, la obra de Fante ha sido reeditada y divulgada. Al igual que Bukowski, su obra alcanzó la gloria en Europa antes que en su propio país, en el que fue reconocido póstumamente y premiado en 1987 con el Lifetime Achievement Award por el PEN.

John Fante nació en Denver, Colorado, el 8 de abril de 1909, hijo de Nicola Fante de Torricella Peligna (Abruzzo), y Mary Capolungo, una católica devota de ascendencia lucaniana nacida en Chicago, Illinois. Nicola Fante era un albañil y cantero, que bebía y jugaba en exceso, dejando a la familia Fante experimentando episodios de pobreza.

John asistió a varias escuelas católicas en Boulder, Colorado, antes de matricularse brevemente en la Universidad de Colorado. Abandonó la universidad en 1929 y se mudó al sur de California para concentrarse en escribir. Fante y Joyce Smart se conocieron el 30 de enero de 1937 y se casaron el 31 de julio de ese mismo año en Reno, Nevada.

Después de muchos intentos fallidos de publicar historias en la prestigiosa revista literaria The American Mercury, su relato corto «Monaguillo» fue aceptado condicionalmente por el editor de la revista, HL Mencken. Con la ayuda de Mencken, en 1938 Fante publicó su primera novela, Espera hasta la primavera, Bandini. Al año siguiente, apareció su novela más conocida, la semiautobiográfica Pregúntale al polvo.

A partir de la década de 1950, Fante se ganó la vida principalmente como guionista, construyendo una carrera lucrativa escribiendo guiones en su mayoría no producidos. Los créditos de Fante como guionista incluyen la comedia dramática Full of Life (1957), basada en su novela de 1952 del mismo nombre, protagonizada por Judy Holliday y Richard Conte, y fue nominada a Mejor comedia estadounidense escrita en los premios WGA de 1957. Sus otros créditos como guionista incluyen Dinky, Jeanne Eagels, My Man and I, The Reluctant Saint, Something for a Lonely Man y Six Loves.

Fante fue diagnosticado con diabetes en 1955, lo que finalmente le costó la vista y provocó la amputación de los dedos de los pies y los pies en 1977, y más tarde de las piernas. Murió el 8 de mayo de 1983.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Fante



BANDINI: El cuarteto de novelas protagonizadas por Arturo Bandini —álter ego de John Fante— es una de las cumbres de la literatura norteamericana. Su creación no fue un camino de rosas: el primer título, escrito en 1936, fue rechazado y permaneció inédito hasta que la viuda del autor lo recuperó póstumamente; el segundo y el tercero, publicados en 1938 y 1939, pasaron entonces sin pena ni gloria; el último se lo dictó a su esposa, ya anciano y ciego, y apareció un año antes de su muerte. En medio, el redescubrimiento de Fante gracias a un rendido admirador que le recomendó a su editor que lo rescatase del olvido: Charles Bukowski. El antihéroe Bandini lo reconocemos durante su infancia y adolescencia en el Colorado de la Gran Depresión, hijo de una familia de emigrantes italianos pobres; lo reencontramos en Los Ángeles, con dieciocho años, haciendo trabajos mal pagados y soñando con ser un escritor. Un sueño por el que lucha entre penurias económicas mientras trabaja como guionista en Hollywood y vive experiencias sexuales y amoríos: con una prostituta, con una camarera mexicana, con su casera, que podría ser su madre.



«Si quisiera podría destruir tu vida en 20 palabras.» – John Fante