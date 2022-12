Joan Brady. Autora de«Dios vuelve en una Harley»

Joan Brady

(1º de enero de 1950, New Jersey, EE.UU.)

Escritora estadounidense. Su primera novela, Dios vuelve en una Harley (God on a Harley, 1995), tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos, llegando a vender más de un millón de ejemplares. En la línea de la corriente de pensamiento norteamericano que invita a la aceptación y al reencuentro con nuestra propia naturaleza, Brady propone un nuevo sendero hacia la espiritualidad que transcurre por los vericuetos de la vida cotidiana. Partiendo de una sociedad en la que el culto al cuerpo y a la juventud son casi un dogma de fe, la autora profundiza en las falsas necesidades que la cultura occidental impone, buscando rescatar un concepto antiguo y perdido: la felicidad.

Joan Brady, una de siete hermanos, creció en la costa del estado de Nueva Jersey, donde estudió en un colegio católico de disciplina dura que a ella le hacían tener el sentimiento de culpabilidad además de tener miedo a Dios. En 1963, ganó un concurso por el relato de una historia. Estudió y se licenció en ciencias, concretamente en la profesión de enfermería en el Universidad William Paterson, Wayne, Nueva Jersey, en 1972. Mientras asistía laboró durante dos veranos como una de las primeras mujeres salvavidas del estado.

Cuando trabajó en un hospital ejerciendo su profesión, observó cómo sus pacientes, con profunda creencia en Dios, tenían más fuerzas para seguir adelante a pesar de sus enfermedades, dolores, etc. que aquellos que no creían en nada. A partir de ahí reflexiona sobre su vida y empieza a escribir sobre sus problemas personales y los resuelve mediante esos libros escritos. Esto es una fuente de ideas para todo lo que ella escribiría más adelante.

En 1994, a la edad de cuarenta y tres años, dejó su carrera en enfermería para perseguir su sueño de toda la vida de convertirse en escritora. Trayendo consigo un manuscrito de seis años de antigüedad, a menudo rechazado y solo las posesiones que cabrían en la parte trasera de su Toyota de ocho años, luego emprendió un viaje en solitario por todo el país, estableciéndose–solo por casualidad– en la ciudad completamente desconocida de San Diego. Como nunca había tomado una clase de escritura en su vida, pero creyendo en el potencial de su manuscrito, se inscribió en una clase de una noche en The Learning Annex sobre «Cómo ser publicado». El resto, como dicen, es historia.

En una ocasión se preguntó: si ella fuese Dios y se tuviera que convencer de que Dios existe, qué haría. De ahí surge el libro de Dios vuelve en una Harley, sobre la vida de una mujer que, en su momento más bajo, decide retomar su vida y trabajo, tras haber huido en el pasado de su ciudad por fracasos sentimentales. La obra está centrada en la aparición de una persona que cambiará su vida para siempre, el mismísimo Dios, bajo la apariencia de un motero, y de cómo a través de conversaciones ella va descubriendo su fuerza interior y va desechando las cosas superfluas de su vida.

Esta novela debut, ha sido la más vendida de Brady, fue traducida a diecisiete idiomas en todo el mundo y fue respaldada por conocidos expertos en autoayuda, Wayne Dyer (Tus zonas erróneas, etc.) y John Gray (Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus). Los derechos cinematográficos de esta inspiradora historia fueron vendidos a Mimi Polk Gitlin, coproductora del clásico éxito de taquilla Thelma y Louise.

Desde el éxito de su primera novela, Joan ha desarrollado un seguimiento especialmente grande y leal en la comunidad latina. Desde entonces ha escrito seis novelas adicionales, la mayoría de las cuales se han convertido en «best sellers» en España y América Latina. Hoy en día, es una conferencista reconocida internacionalmente y autora de siete libros exitosos, la mayoría de las cuales se han convertido en «best sellers» en España y América Latina.

También ha contribuido con numerosos artículos a revistas profesionales y con frecuencia se le pide que hable con una amplia variedad de grupos y organizaciones. Desde el éxito de su primera novela, Joan ha desarrollado un seguimiento especialmente grande y leal en la comunidad latina. Ha sido invitada en muchos programas de televisión y radio aquí en los Estados Unidos, así como en Barcelona, España, y en la Ciudad de México, México. Vive y trabaja actualmente en California.

Dios vuelve en una Harley: Con treinta y siete años y una figura que no se ajusta a los cánones de belleza, Christine tiene pocas esperanzas de encontrar al hombre con quien compartir su futuro. Lo que no sabe es que Dios ha vuelto a la tierra para entregarle unas simples reglas de vida, acordes con nuestro tiempo, que harán de ella una mujer distinta y libre. Aunque vista chupa de cuero y cabalgue una Harley Davidson, en sus ojos se halla la sabiduría y en sus palabras sencillas descubrimos lo que siempre habíamos sospechado: el camino hacia la felicidad empieza y acaba en nosotros mismos.

Hasta el cielo: En las circunstancias más inesperadas, Heather vive un encuentro que cambiará su vida para siempre. Aunque ella no lo sepa, a otras mujeres ya les pasó lo mismo. Un hombre le va a descubrir que todos los misterios de su vida, todas las cosas que se ha empeñado en mantener a oscuras en un rincón de su memoria, pueden cambiar para bien si arroja sobre ellas la luz de la ternura. Él se llama Joe, lleva chaquetade cuero y monta una Harley espectacular. Cada vez que le habla brilla en sus ojos una sabiduría divina. Al principio, Heather teme dejarse llevar, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que van ocurriendo cosas en su vida, entiende que cuando aprenda a amarse a sí misma su vida experimentará un cambio radical. Al final, la única verdad importante, sea por revelación divina o por descubrimiento personal, es que la felicidad no es un derecho sino una obligación. Dios vuelve en una Harley nos propuso un camino hacia la felicidad a través de la ternura y el humor. Hasta el cielo, un paso adelante en la carrera de Joan Brady, nos enseña que no existen las reglas universales; cada uno tiene su propio camino.

«No levantes muros: aprende a traspasarlos» – Joan Brady

Me gusta esto: Me gusta Cargando...