INVITACIÓN AL REENCUENTRO SOCIAL POR LA SOBERANÍA POPULAR

SANTIAGO de Chile, sábado 9 de julio – 2022



Compatriota:

1

Conocedores de tu compromiso con las luchas populares, te invitamos a

reunirnos el próximo sábado 9 de julio a las 9,30 hrs. para avanzar en

la construcción colectiva de un escenario de unidad, movilización y

organización que permita a Chile superar el régimen impuesto por la

oligarquía y el imperialismo desde el año 1973.

2

Los desafíos de hoy son la continuidad histórica de las heroicas

resistencias contra siglos de monarquía española y de las sucesivas

rebeliones contra el colonialismo Inglés, en el siglo 19 y el imperialismo

de Estados Unidos, a partir del siglo 20.

3

Hoy, como ayer, estamos decididos a recuperar nuestros bienes

naturales: cobre, litio, oro, molibdeno, mar, fondo marino, bosques,

ventisqueros, agua dulce, fuentes energéticas, fértiles valles, hielos

antárticos, cielos limpios y prodigiosos paisajes.

4

En 1989, los poderes fácticos internos y transnacionales impulsaron un

simulacro de transición a la democracia. Con las grandes protestas

populares de octubre de 2019 quedó claro que “LA ALEGRÍA YA VIENE”

sólo fue una consigna para hacer de nuestro país una neocolonia en

manos de capitales extranjeros que acentuaron su control sobre la

economía y los medios de comunicación, sirviéndose de gobernantes,

parlamentarios y políticos corruptos que han transformado la política en

un negociado.

Las multitudes que colmaron las plazas y alamedas de todo el país,

carecieron, sin embargo, de la unidad y organización necesarias para

lograr el fin de la plutocracia y su reemplazo por un sistema

democrático verdaderamente representativo de la soberanía popular.

5

En ese contexto las élites dominantes se dieron prisa para una

respuesta rápida, capaz de neutralizar el potencial rupturista de la

rebelión ciudadana. Así, mediante la Ley 21.200 -del 24 de diciembre

de 2019- nos impusieron una Convención Constitucional castrada de la

potestad soberana del pueblo con el propósito de CONSOLIDAR LOS

PILARES DE LA DOMINACIÓN EXTRANJERA y mantener incólumes los

privilegios de las cúpulas partidistas en la administración del Gobierno,

Municipios, Gobernaciones Regionales, Consejos Regionales, Cámara de

Diputados y de Senadores.

6

El próximo 5 de julio, la Convención Constitucional será historia. Los

efectos de la crisis internacional, el profundo impacto de la pandemia en

la salud de la población y la bancarrota del régimen vigente serán el

telón de fondo del resurgimiento de las movilizaciones sociales por los

derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría ciudadana.

7

Ya sabemos que, en ese escenario, no podemos confiar nuevamente en

las cúpulas partidistas y parlamentarias que administraron el botín del

Estado durante 32 años.

Todas las propuestas populares que la Convención Constitucional

rechazó por no alcanzar el quorum de 2/3, partiendo por la

nacionalización del cobre y una Asamblea Constituyente

verdaderamente soberana, pasan a ser, desde ahora mismo, nuestras

banderas de lucha. Apelaremos al espíritu emancipador de las

movilizaciones de octubre de 2019 para impedir que el actual Senado y

Cámara de Diputados puedan revertir los avances democratizadores

que contiene el nuevo texto constitucional que se plebiscitará el

próximo 4 de septiembre.

8

Si la mayoría popular no se une y continúa dispersa en pequeñas

agrupaciones –cada una por su lado, aferradas a sectarismos y visiones

autoreferentes-, continuará el saqueo de nuestra economía controlada

en más de 2/3 por capitales extranjeros, mientras la mayoría de las y

los trabajadores sobreviven con sueldos inferiores a $420 mil al mes.

En tales circunstancias, el puñado de oligarcas que representa menos

del 0,01% de la población seguirá imponiendo sus mezquinos intereses,

lo que profundizará la desigualdad, los abusos, las humillaciones y

miserias que abruman a diario a la mayoría de las chilenas y chilenos.

9

En consecuencia, te invitamos para que el próximo 9 de julio de 2022

participes, con todas tus capacidades, saberes y experiencias, en el

gran REENCUENTRO SOCIAL POR LA SOBERANÍA POPULAR.

Asumimos así la responsabilidad histórica de reconstruir, desde ahora

mismo, la unidad de todas y todos los que, por siglos, reivindicamos

nuestro derecho a la autodeterminación.

10

En todos los rincones del territorio, a partir de los cabildos y asambleas

sociales y territoriales –junto a las comunidades de compatriotas en el

exterior-, rescatemos el espíritu unitario y la energía multitudinaria

desplegada por la mayoría popular en octubre de 2019, compartamos

nuestras experiencias y saberes hasta construir un PODER

CONSTITUYENTE ORIGINARIO capaz de recuperar la soberanía nacional

y popular e impulsar los cambios que Chile necesita.

11

Agradeceremos nos confirmes a la brevedad tu presencia y la de tu

organización en este trascendental evento, cuya sede será informada en

fecha próxima.

Contacto de correo: contacto@reencuentrosocialsoberano.cl

¡Transformemos el descontento en Unidad y Organización Popular!

¡ R e c u p e r e m o s C h i l e !

Comisión Organizadora

