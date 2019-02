Industria salmonera en Argentina tiene el rechazo de gobiernos locales y de organizaciones sociales en la Patagonia

La instalación de salmoneras no están en la agenda del Gobierno, dijeron las autoridades provinciales de la Patagonia Argentina, luego que capitales multinacionales intentarán imponer esta industria en Tierra del Fuego. La discusión ocurre también en Buenos Aires y ponen como ejemplo lo ocurrido en Chiloé, donde la industria salmonera es rechazada por sus malas prácticas sociales, sanitarias y ambientales y por su nula vinculación con la cultura de los territorios costeros. .

Tierra del Fuego, Patagonia. 31 de enero de 2019. (eldiariodelfindelmundo.com)– El Director de Obras y Servicios Sanitarios, de la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, Guillermo Worman, comunicó que” el desarrollo de la salmonicultura en aguas del Canal Beagle, bajo la tan cuestionada modalidad tradicional, no forma parte de las prioridades de la gestión”.

Agregó que “se descarta avanzar con la cría de salmónidos en el Canal. Es decir, en ese marco, el Gobierno saca de agenda la posibilidad de avanzar porque ya queda en claro que el método convencional, de jaulas en mar, genera un marco de desarrollo que va en contraposición con el modelo de desarrollo sostenible que tiene el Gobierno para el Canal Beagle”, precisó Worman, al Diario del Fin del Mundo.

El funcionario precisó además que “No vamos a realizar otro estudio alternativo a este, ni sobre la modalidad de explotación tradicional ni sobre otras nuevas, porque como Gobierno tenemos otras prioridades, que pasan por generar desarrollo sostenible y puestos de trabajo de manera compatible con el cuidado del medio ambiente”.

“En la reunión que tuvimos hoy, quedó en claro que de ninguna manera esa iniciativa está dentro del marco de los proyectos que el Gobierno quiere llevar adelante”, aseveró, zanjando así definitivamente una cuestión que en los últimos tiempos generó controversia con distintos sectores sociales.

Worman precisó que esta definición política, sustentada técnicamente, le fue comunicada ayer por la Gobernadora, durante un encuentro que mantuvieron para “repasar las diversas inversiones que la provincia está realizando en materia de saneamiento y los impactos positivos que están

teniendo en materia ambiental y de salubridad”.

“El saneamiento ambiental de la Bahía, y de otras zonas de la Provincia, es un gran avance que realizó este Gobierno y lo vamos a cuidar como una prioridad”, aseveró.

No hubo demora, sino prudencia

El titular del DPOSS negó que, a entender del Gobierno, haya existido demora en la fijación de postura respecto de la cuestión. Sostuvo que se manejó un criterio de prudencia, ya que “entendíamos que hasta no tener una base científica sobre la viabilidad o no de un proyecto de estas características, no se contaba con elementos ciertos para dar una definición sustentada”. Apuntó que “como Gobierno tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sobre una base cierta y fundada. Ahora, ya con este estudio preliminar terminado, el resultado no alienta al Gobierno a avanzar en la implementación de esta industria”.

Una alternativa más a evaluar

Habida cuenta las negativas experiencias que este tipo de emprendimientos han tenido en otras partes del mundo, por ejemplo en la zona de Chiloé, y el crítico posicionamiento que sobre el particular existe en la comunidad científica, se consultó al funcionario la razón por la que se decidió, de todas maneras, realizar un estudio de carga y de sitios para la potencial instalación de la industria de salmónidos.

Explicó que “este estudio es parte de un estudio integral que encargó la Provincia para contar con información sobre potenciales industrias complementarias a desarrollar en Tierra del Fuego, por ejemplo, generación de energía eólica; agregado de valor a la turba, la lana y la madera, entre otras, porque el objetivo de la gestión es generar desarrollo sostenible y más empleo”. A ello agregó que como además se tenía conocimiento de que “Chile estaba avanzando con este tipo de industria en Navarino, nos pareció apropiado hacer un estudio de esas características para conocer la factibilidad y potencialidad de poder hacerlo nosotros también”. Pero, reiteró que “ya con los resultados preliminares, tenemos absolutamente claro que avanzar en ese modelo de explotación resulta incompatible con el modelo de desarrollo que queremos para el Canal”.

Afirmó que resultaría “un contrasentido invertir, como lo estamos haciendo, en saneamiento ambiental en Ushuaia y en Almanza, ya que estamos por lanzar la licitación para agua y cloaca y tratamiento de aguas residuales, y a la vez promover una industria que vaya en contra ese proceso de saneamiento”.

A esto sumo que “más allá de ser un atractivo natural, el Canal, como quedó demostrado en particular en esta temporada, genera una serie de beneficios para la actividad turística, que se podrán seguir sosteniendo en la medida que guarde condiciones ambientales que los signa tornando atractivo”.

http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2019/01/30/80579-las-salmoneras-no-estan-en-la-agenda-del-gobierno

