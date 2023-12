Hechos – Guerra

por Rómulo Pardo

Rusia: Ucrania tiene 383 mil bajas entre muertos y heridos.

Diputada ucraniana: «Habrá decisiones impopulares. No niego que podamos llegar a movilizar a las mujeres».

El ánimo de los soldados ucranianos es «sombrío», según agencia AP de EEUU.

Zelenski: «EE.UU. no nos traicionará y todo se cumplirá».

Zelenski: «No creo que un diputado que se divierte, por así decirlo, no tenga derecho, sí, pero no es diferente de un empresario que dispara fuegos artificiales en su cumpleaños cuando el Ejército está en guerra».

El Papa a grupo de menores: «¿Saben cuántos niños han muerto en Gaza en la última guerra? Más de 3.000».

Comunidad judía de Chile celebró el “Janucá”. Se encendieron las velas del candelabro que representa valores como la paz, diversidad, democracia, igualdad, diálogo y justicia.

Padre de rehén: los 3 israelíes sin ropa ni armas y con bandera blanca marcharon a plena luz del día en medio de la calle pidiendo ayuda a gritos y los mataron, fue una ejecución del ejército.

HRW acusa a Israel de usar el hambre de los civiles como arma en Gaza.

Grandes empresarios alimentaron la inflación en 2022 al pasar a los precios mayores aumentos que los de los costos.

Bloomberg: la riqueza de las 25 familias más ricas del mundo creció en 1,5 billones de dólares durante 2022, aproximadamente un 43%.

Propiedad social o patronal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...