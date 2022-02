Hasta los juegos invernales, se están afectando por el calentamiento global

Por Adán Salgado Andrade

El calentamiento global es ya irreversible. Aceleradas depredación y contaminación ambiental, características del capitalismo salvaje, están tras esos problemas que, día a día, se agravan (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2018/01/depredacion-ambiental-planetaria-accion.html).

Y todo está afectando, la economía, la sociedad, la salud, el medio ambiente, la biodiversidad y muchos otros esenciales aspectos de nuestra existencia.

Uno de ellos, es la cuestión de los juegos invernales que, por el calentamiento global, el invierno entra más tarde y termina más temprano. Lo exponen Howard Fendrich y Pat Graham en el artículo de Associated Press titulado “Los jugadores olímpicos, se preocupan de que el invierno desaparece de los juegos invernales” (ver: https://apnews.com/article/winter-olympics-sports-environment-and-nature-beijing-environment-db61d01a980bdbcc86252523547aaada).

Abre el artículo un video, que muestra cómo en el estado de Colorado, Estados Unidos, son pocas las montañas que tienen nieve. Y eso que el invierno ya está muy avanzado. No se ve mucha diferencia de días otoñales. Algunos, pocos, aparecen con prístina nieve, “pero artificial”. “Los jugadores, se enfrentan a esa realidad, además de que deben de volar en aviones que usan combustibles que dañan el medio ambiente y con máquinas que hacen hielo, que consumen mucha energía, lo que sigue contribuyendo al calentamiento global”.

En efecto, para realizar sus actividades, vuelan transcontinentalmente, en aviones muy contaminantes, pues las estelas que deja la quema de combustible de sus reactores, son muy dañinas (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/04/las-muy-daninas-estelas-de-aviones.html).

Las máquinas que hacen nieve artificial, consumen bastante electricidad, el equivalente a un calentador de agua doméstico cada una. Pero se emplean miles de ellas, con tal de que los jugadores tengan los cursos para deslizarse, llenos de nieve, así que, irónicamente, contribuyen todavía más a calentar el planeta (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2019/12/la-nieve-artificial-de-los-alpes-suizos.html).

Los mismos deportistas, lo reconocen. Dice Travis Ganong, de 33 años, originario de California que “El cambio climático está aquí. Estamos viviéndolo, no es algo que vaya a suceder en el futuro distante. Está aquí. Y lo pueden ver en los incendios forestales de California, las inundaciones en Europa, nieve en lugares más altos, inviernos más cortos, veranos más largos, sequías. Todo se está afectando. En todas partes del mundo, hay alguna afectación. Y realmente no hay marcha atrás. Egoístamente, digo que me gustaría que siguieran existiendo estos juegos en el futuro. Pero no parece ser así”.

Muy elocuente lo que comenta el deportista, pues todo lo que enumeró es lo que está sucediendo y que se creía estaría muy distante. Ya lo sentimos, con ciudades calientísimas, más que a la redonda, por el efecto “isla de calor”, que encierra más las altas temperaturas. O en donde no llueve, que se pierden cosechas, peligra la salud humana y ambiental. Y, en efecto, los megaincendios forestales, que tardan meses en ser controlados (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/09/la-era-de-los-mega-incendios-forestales.html).

Y agreguemos la presente pandemia, consecuencia, igualmente, de la depredación y contaminación, entre lo que se incluye la invasión de hábitats selváticos o boscosos, en donde habitan especies animales que, al entrar en contacto con personas, si alojaban a algún germen, puede saltar y asentarse entre nosotros, como sucedió con el covid (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/03/cientificos-chinos-previeron-hace-un.html).

Realmente, pareciera que estuviéramos en tiempos apocalípticos, con plagas, pandemias, sequías, terremotos, huracanes…

Pero hemos sido nosotros, los que hemos incrementado todos esos problemas.

Los reporteros mencionan el extremo ejemplo de que en diciembre del 2021, en Colorado, se dieron temperaturas récord, tomando como base los 1880’s. “Por las calientes temperaturas y que sólo hubo una pulgada (2.54 cm) de nieve, el 30 de diciembre, fuegos alimentados por fuertes vientos, destruyeron decenas de casas en el estado, las que se hallaban entre los bosques que se incendiaron”.

Mencionan también que los ocho últimos años, han sido “los más calurosos registrados en la Tierra, de acuerdo con las agencias estadounidenses NASA y la NOAA. Los glaciares, se encogen. El invierno comienza más tarde y termina más pronto”.

Para competidores como John Kucera, es un problema, “pues puede ser que ya dejemos de practicar nuestro deporte, más pronto que otros juegos. Dependemos del clima y del tiempo, que son los que determinan lo que hacemos”.

Sí, pues si se acaba la nieve, como sucederá tarde o temprano, esos juegos, dejarán de existir, serán un mero recuerdo, que sólo podremos ver en documentales y películas, que tuvieron como escenarios, los nevados Alpes suizos u otras montañas. Si han visto cintas de los 1960’s o 1970’s, que mostraban a esas nevadas montañas, es notable la diferencia, pues estaban totalmente cubiertas de nieve. En cambio, ahora, en muchas, ya dejó de existir. Mucha de esa nieve, era permanente, generada por un glaciar, que ya se extinguió (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/08/cada-vez-menos-hielo-y-mas.html).

Muestran más fotos, en donde los otrora paisajes invernales, con bosques y tierras cubiertos de nieve, ya se ven sólo grises, ni siquiera verdes, pues los árboles están desojados, debido al otoño.

Los deportistas, ya casi no tiene lugares para entrenar “y los creados con nieve artificial, no son muy seguros, pues como es más dura, provoca accidentes”.

Antes, desde noviembre, había nieve, y en ciertos años, “ya ni hay”, dice otro deportista, Taylor Fletcher, sobre las montañas nevadas de Colorado, en donde nació. Otro, Alexis Pinturault, tres veces medallista de Francia, añora los Alpes, cómo se veían hace 20 años, “pero ahora, es casi imposible esquiar allí”. Varios dicen que han tenido que “esquiar” en nieve muy acuosa, “muy peligrosa también”.

Es tan grave el problema, que en los 2050’s, “sólo tres de las doce ciudades europeas en donde se han efectuado Juegos Invernales, serán adecuadas”.

Por ello es que el Comité Olímpico Internacional dice que “obligará a las futuras sedes a ser conscientes ambientalmente. Los juegos en China, se supone, son neutrales climáticamente, con todo lo que se use, que empleará energía renovable y los sitios de hielo cubiertos, sólo se enfriarán con CO 2 , en lugar de los más peligrosos hidrofluorocarbonos, que son más dañinos al medio ambiente”.

Varios de los deportistas concuerdan en que el cambio climático ocasionará problemas más graves que la probable extinción de los juegos invernales. “Yo creo que se afectará más la alimentación”, dice uno de ellos.

Otros, sienten que con su actividad, contribuyen más al calentamiento global, por los vuelos que hacen. Como Mikaela Shiffrin, quien viaja de Vermont a Canadá o a Suiza. “Algunas veces, me pongo a considerar seriamente dejar este deporte, pues sería un avión menos que usaría”. Buena consideración. Ojalá lo haga.

Puede llegar un punto, señalan los reporteros, en que esos juegos sólo se hagan en instalaciones techadas. “Antes, el patinaje sobre hielo y el hockey sobre hielo, se hacían en el exterior, así que, probablemente, eso vaya a suceder con los otros juegos”.

Sin embargo, Ted Ligety, estadounidense que ganó medallas en los Alpes, en el 2006 y en el 2014, dice que “nada reemplaza la belleza exterior, el aire fresco”.

Tiene razón.

Pero, como vamos, el hielo, la nieve y, sobre todo, el frío resultante, serán cosas del pasado.

