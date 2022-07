Hablemos de la tele Sin pudor ni vergüenza

por José Luis Córdova



La campaña del Rechazo orquestada por la derecha y el empresariado nacional contra el proyecto de Constitución propuesto por la Convención arrecia y se pone cada vez más agresiva y realmente escandalosa. Sin pudor ni vergüenza.



Las mentiras, falsificaciones, los engaños suman y siguen. Mónica Perez en TVN se atrevió a asegurar que si se aprueba la iniciativa en el plebiscito del 4 de septiembre «se acabarán las clínicas privadas», Mónica Rincón en CNN todavía no entiende el consentimiento necesario de las etnias originarias para tratar temas que les compete directamente; Matías del Río de TVN no comprende el término plurinacionalismo y así suma y sigue el desconocimiento de periodistas y comunicadores sobre el texto constitucional. Ni hablar de los derechos al agua, al litio, a la vivienda, que nunca estuvieron en un texto de carta magna.



Los medios de comunicación deberían tener la obligación de conocer, difundir y explicar todos los términos del documento entregado a la población, sin embargo se han dedicado más bien a propalar infundios, inexactitudes con un empeño digno de mejor causa.



Que el gobierno lanzara la campaña Chile Vota Informado, con las autoridades recorriendo comunas y regiones dando a conocer la redacción definitiva del trabajo de un año de 154 convencionales electos democráticamente, aparece -curiosamente- como «intervención» electoral pese a que la Contraloría estableció nítidamente las limitaciones a este ejercicio por parte de funcionarios públicos.



En lugar de analizar, comentar en forma pedagógica e imparcial los contenidos de cada capítulo o articulado de la nueva Constitución, los profesionales de la comunicación se dedican a los cuestionamientos -muchas veces infundados- con el propósito de instalar dudas, temores y fomentar la propensión al rechazo de parte de los ciudadanos más desprevenidos.



El inicio de la franja también será pasto de nuevas acusaciones de todo tipo y las actividades oficiales de distribución del texto constitucional ha provocado también situaciones divertidas o enojosas, como cuando una vecina increpó a un periodista porque el Presidente Boric le firmó el ejemplar de la Constitución que le entregaba para su lectura y discusión.



El profesional le consultó si consideraba legítimo que el Presidente le firmara el texto a lo que la vecina le respondió: «Estudiar tanto periodismo para hacer una pregunta tan ridícula» le espetó, provocando risas entre los asistentes al evento. La ministra vocera Camila Vallejo se apresuró a afirmar que era pertinente la pregunta, para salvar la honra del colega.



Lamentables situaciones que con toda seguridad se incrementarán en los próximos días cuando la opción Apruebo comience a tener más sustancia en la medida que la gente se interiorice de la verdad de los conceptos contenidos en la nueva Constitución que ya es mirada con atención por constitucionalistas reputados de los más distintos países.



¿Por qué los canales de televisión del país no han destacado el innegable carácter democrático del debate constitucional en Chile, con una Convención paritaria, con presencia de los pueblos originarios y ciudadanos independientes o representantes de organizaciones sociales como nunca antes en la historia? ¿Por que es más importante volver a recordar el caso Rojas Vade, a la tía Pikachú y el convencional que votó en la ducha? Sin pudor ni vergüenza amplifican las opiniones negativas, las que califican de «mamarracho» al texto aprobado por más de 2/3 de los convencionales y magnifican los insultos de personajes como Teresa Marinovic.



La ciudadanía está convocada a pronunciarse el 4 de septiembre y superar la campaña del terror, porque gane quien gane entre el Apruebo y el Rechazo, el proceso constitucional y de profundas transformaciones de nuestras institucionalidad seguirá adelante.