GUERRA DEL SAHARA | ¿Cómo se puede ocultar una guerra durante casi dos meses en la era de la información?

ENERO, 2021



Por Salem Mohamed





Tratar a los saharauis como la parte débil es un error de análisis que descarta elementos clave del conflicto en curso y subestima las consecuencias que se derivarían de una guerra de desgaste a largo plazo en el continente africano.



Las piezas sobre las que pivota el conflicto del Sáhara son el pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación, y no las ganancias y pérdidas de la élite europeo-marroquí, sin embargo, la diplomacia marroquí lleva a cabo un desplazamiento de estos elementos clave desde el centro de gravedad del problema a otro extremo, a través de concesiones monetarias y participaciones corporativas, que pervierten el proceso de paz, proyectando el referéndum como una amenaza directa a su estabilidad, de la cual depende Europa y sus accesos, así como el mando de EE.UU en África.



Esta política marroquí contraviene a la realidad ya que no han obtenido mayores cuotas de seguridad externa o interna, mucho menos, resolver el conflicto saharaui, al contrario, lo reanudaron. No es solo que el pueblo saharaui luche por su autodeterminación, derecho inalienable; es una lucha entre el derecho internacional y las condiciones políticas actuales regidas por criterios de rentabilidad económica.



La particularidad del conflicto del Sáhara Occidental es que no admite posiciones gubernamentales neutrales, intermedias ni ambivalentes. Estar con el pueblo saharaui es estar con la justicia, ética y moralidad. Posicionarse en contra por lo tanto, desnuda y revela la existencia de estimulantes monetarios o materiales.



La profusión de comunicados por parte de la RASD contrasta radicalmente con la posición de Marruecos.



El régimen marroquí en su esfuerzo por hacer olvidar la causa del pueblo saharaui, tapa una vez más el conflicto en curso contraviniendo a la realidad y a su propio beneficio. Pues no obtiene mayores cuotas de seguridad interna o externa, ni tampoco cesan los ataques del ELPS



Fuente: El Confidencial Saharaui.

