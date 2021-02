Gobierno y la derecha preparan una nueva masacre contra los mapuche

Celso Calfulllan

Hoy estamos frente una nueva campaña de mentiras y montajes contra los mapuche, aparentemente esto tiene como único propósito preparar una nueva etapa de represión aún más brutal contra los mapuche.

Tratar de vincular a los mapuche con el narcotráfico es algo que vienen haciendo hace rato para desprestigiar al movimiento mapuche, para intentar convencer al resto de la población chilena de la necesidad de elevar los niveles de represión en territorio mapuche.

El gobierno junto a los grupos de ultraderecha como el Apra y el Comando Trizano, hace rato que vienen realizando montajes para tratar de culpar a las comunidades mapuche de atentados terroristas, para luego exigir la intervención de los militares en la Araucanía y todos sabemos lo que ocurriría con la intervención de los militares en la zona, hay muchos antecedentes históricos sobre lo criminales que han sido ese tipo de intervenciones.

Todos los medios de comunicación controlados por los empresarios nos bombardean todos los días con los supuestos “narcoterroristas” para hablar del conflicto en territorio mapuche, tratando de involucrar a los mapuche y el narcotráfico, algo que por supuesto no puede estar mas lejos de la realidad, un ejemplo de esto fue que el gobierno y los tribunales ordenaron allanar una comunidad mapuche con más de 800 integrantes de la PDI, algo que claramente tenia más las características de un show mediático montado precisamente para convencer a la opinión pública, algo que finalmente resulto muy mal dado que murió uno de los efectivos de la PDI, finalmente fue la propia familia del PDI quien denuncio este montaje en el que resultó muerto su familiar.

Muchos de los colonos extranjeros que hoy intentan aparecer como “victimas” de los “terroristas” en la zona mapuche, son precisamente los que han usado la violencia contra el pueblo mapuche por más de un siglo, muchos de ellos se apropiaron de esas tierras asesinando a los legítimos dueños de ese territorio, en lo que el Estado chileno llamo Pacificación de la Araucanía. Una lucha y disputa que siguió prácticamente por todo el siglo XX, no hay que olvidar que en el mal llamado proceso de Pacificación de la Araucanía recién concluyo a mediados de 1930, donde muchos mapuche y familias completas fueron asesinados por estos criminales.

Pero la violencia contra los mapuche no concluyo en 1930, no hay que olvidar la Masacre de Ranquil que llevaron a cabo en el año 1934. Pero cuatro décadas después de esa matanza viene otro proceso mucho más violento todavía, el golpe de estado de 1973, donde nuevamente cientos de comuneros mapuche fueron asesinados por los pacos, los milicos, con la participación de muchos de estos colonos que hoy dicen que son “victimas del terrorismo”, ellos fueron los que ayudaron y participaron de las torturas y asesinatos de los comuneros, luego prestaron sus camiones y camionetas, trasladando los cuerpos de los mapuche, para hacer desaparecer a las víctimas.Está muy claro que los mapuche no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero el gobierno y la derecha insisten en relacionar a los mapuche con el narcotráfico, está claro que los verdaderos narcotraficantes ni siquiera están ubicados en los barrios más pobres y problemáticos de Santiago, los narcotraficantes que hacen ingreso de droga a este país necesitan cifras millonarias y además tener buenos contactos en las entidades que deberían impedir el ingreso de estas al país. Los grandes financistas y que ingresan las drogas a este país, están ubicados en la comunas ABC1 de Santiago, no en las comunidades mapuche.

La única conclusión que se puede sacar de todo esto es que el gobierno, la derecha y la elite de este país una vez más solo están preparando una nueva masacre contra los mapuche, para ahogar en sangre sus justas demandas una vez más.La solución del conflicto en la zona mapuche no pasa por mas represión y asesinatos pasa por la devolución de todas las tierras robadas a nuestro pueblo y por la liberación de todos los presos políticos mapuche que hoy se encuentran injustamente presos en las cárceles del estado chileno.

Celso Calfullan.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...