Gabriel Salazar: «La alternativa es que el Ejército intervenga»

EL PORTEÑO 30/12/2022

por Jaime Bernales

En el periódico digital «El Regionalista» del Viernes 23 de Diciembre del presente año, leí la entrevista que se le hizo al historiador Gabriel Salazar. De toda la entrevista lo que más me llamó la atención es que Salazar ante la actual situación de descomposición de los partidos políticos y respecto al Acuerdo Constitucional para avanzar en una nueva Constitución, él ve como la única alternativa que «intervenga el Ejército a favor del pueblo como lo hizo el año 1924». También dice: …»los militares en esa oportunidad no masacraron al pueblo»…

En esta entrevista Salazar también dijo que: «Los historiadores están en otra, los sociólogos desconcertados»,… Sobre esto último me quedé pensando, recordando, haciendo memoria y llegué a la conclusión que Salazar está totalmente equivocado, porque Sí hay historiadores y sociólogos que No están en otra Ni están desconcertados. Debe leer las entrevistas, ver los videos, leer los artículos publicados, y así saldrá del profundo error en el cual está sumido. Vaya y estudie al historiador Sergio Grez Toso y al sociólogo Felipe Portales, entre otros, para que se ponga al día en las materias en cuestión.

Y en cuanto a la «intervención del Ejército a favor del pueblo», Salazar parece que olvidó, así como así, más de un siglo de masacres, dictaduras, leyes malditas, torturas, represiones, Doctrina de Seguridad Nacional, Escuela de las Américas, operaciones Unitas, Operación Cóndor, desaparecimiento de personas, niños fusilados y un largo historial de crímenes cometidos por el Ejército. El historiador Salazar olvida todo lo estudiado y publicado por él mismo. Lo olvida muy fácilmente.

Además, es necesario recordarle al profesor Salazar que el Ejército que en 1924 había «intervenido en favor del pueblo» y que en aquella ocasión » no masacro al pueblo», SÍ lo hizo al año siguiente: 1925. Este mismo Ejército el día 5 de Junio de 1925, llevó a cabo una feroz masacre efectuada en diversas oficinas de la pampa salitrera, particularmente en La Coruña. Aquí no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. No se tomaron prisioneros, TODOS fueron asesinados. Se habla de más de 3.000 muertos.

Es realmente delirante lo planteado por el profesor Salazar. De un tiempo a esta parte viene asumiendo actitudes ambiguas, faltas de análisis y juicio crítico, faltas de análisis político clasista. Realmente creo que está en un proceso de decadencia intelectual, de amnesia política. Sí, de amnesia política.

La Historia está allí, presente, para impedir el olvido.

