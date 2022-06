Frente “Vamos juntos por Brasil”: por una nueva estrategia de desarrollo

por Saúl Escobar Toledo

En un documento publicado hace unos días, el Frente que contendrá en las elecciones

generales de Brasil el próximo mes de octubre y que tiene como candidato a la

presidencia a Lula Da Silva, se plantean, de manera muy general, algunas propuestas para

lo que será el programa de gobierno de esta coalición formada por diversos partidos y

organizaciones, incluyendo, desde luego al Partido de los Trabajadores (PT).

El documento contiene 121 puntos y será sometido a debate público por medio de las

plataformas digitales, señalaron los autores. Para ello está disponible en la página

https://www.programajuntospelobrasil.com.br. De esta manera, podemos pensar que se

trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas

brasileñas para apoyar a sus candidatos y, sobre todo, para ofrecer a la sociedad brasileña

un nuevo proyecto “para la reconstrucción y transformación” de ese país.

Lo interesante, para el resto de los latinoamericanos, consiste en saber si este proyecto

aporta cosas nuevas: en relación con las pasadas administraciones de los gobiernos de

Lula y Dilma entre 2003 y 2016, y frente a otros agrupamientos de la izquierda de nuestra

región que han logrado ganar la conducción del Estado.

Desde este punto de vista, podríamos adelantar que en el proyecto hay, en efecto, nuevas

orientaciones, continuidades y, también, ideas que parecen obsoletas o, por lo menos,

poco interesantes.

El documento señala en primer lugar, como era de esperarse, que “el primer y más

urgente compromiso que asumimos es la restauración de las condiciones de vida de la

inmensa mayoría de la población brasileña… combatiendo el hambre, la pobreza, el

desempleo, la precarización del trabajo y del empleo, y la desigualdad y la concentración

de los ingresos y la riqueza”.

Estos objetivos son y han sido banderas de las izquierdas y reflejan las principales críticas a

los gobiernos neoliberales. Son planteamientos indispensables quede deben ser incluidos

en cualquier programa de izquierda.

Las novedades surgen cuando señalan que estos propósitos se lograrán mediante “la

sustentabilidad social, ambiental, y económica para enfrentar el cambio climático…” Ello,

afirman, “requiere cuidar nuestras riquezas naturales y producir y consumir de forma

sustentable…”. Es decir, avanzar en la “transición ecológica y energética propiciando el

surgimiento de una economía verde incluyente”.

Para ello el documento plantea el financiamiento y apoyo a la producción de alimentos de

los pequeños agricultores y a la agricultura orgánica. Asimismo, se comprometen a la

protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos, dicen, “el

deber de asegurar la posesión de sus tierras, y, al mismo tiempo, combatir la depredación

de los recursos naturales y estimular las actividades económicas con menor impacto

ecológico”.

Para ello, agregan, será necesaria una reforma agraria que propicie una economía verde e

incluyente basada en la conservación, restauración y el uso sustentable de la

biodiversidad. Estas medidas servirán para alcanzar la soberanía alimentaria apoyando

sobre todo la agricultura familiar y a las agroindustrias que agreguen valor a la producción

y tengan una alta competitividad mundial.

En esta misma dimensión proponen una reforma urbana que reduzca las desigualdades

territoriales y fomente la transición ecológica de las ciudades por medio de inversiones en

infraestructura del transporte público, vivienda, y equipamiento social. Para ello

consideran, se requerirá “un vigoroso programa de inversiones públicas”.

Por otro lado, plantean la necesidad de una nueva legislación laboral. Aquí, lo más

interesante, es que se trata de extender la protección social para “todas las formas de

ocupación, de empleo y de relaciones de trabajo, con especial atención a los trabajadores

autónomos, a los que trabajan por cuenta propia, trabajadores domésticos, teletrabajo,

home office, y por medio de plataformas y aplicaciones digitales…”

Para ello sugieren la necesidad de un nuevo modelo de pensiones y de renta básica

ciudadana que transite gradualmente hacia un sistema universal con un financiamiento

sustentable.

Otro punto destacable consiste en su propósito de fortalecer y modernizar la estructura

productiva por medio de la reindustrialización basada en el estímulo a los sectores y

proyectos innovadores. Una reindustrialización de nuevo tipo basada en nuevos sectores

asociados a la economía digital y verde. Ello, añaden, requerirá un gran proceso de

transformación tecnológica.

Para financiar estas metas consideran la necesidad de una reforma tributaria solidaria,

justa y sustentable, en la que los pobres paguen menos y los ricos más, reduciendo los

impuestos al consumo y combatiendo la evasión.

Finalmente, hay que señalar que en los puntos que se refieren a la seguridad pública, 31 a

35, lamentablemente no hay nada nuevo. Sin duda es un tema que deberá ser objeto de

un debate más profundo.

Desde mi punto de vista, el documento propone algunas ideas que reflejan un cambio de

estrategia que podemos resumir en varios aspectos:

Primero, la insistencia, en todo el documento, de que el desarrollo deberá basarse en una

economía verde e incluyente.

Segundo, en el señalamiento de que las políticas públicas se enfoquen en la protección de

los trabajadores más desprotegidos, especialmente aquellos que laboran por cuenta

propia, y en las nuevas formas de contratación que utilizan las redes digitales.

Tercero, en la propuesta de una nueva política industrial que no sólo fortalezca el

crecimiento de este sector, sino que también lo haga fomentando, mediante la inversión

pública, una producción basada en el cambio tecnológico y la transición ecológica.

Y cuarto, la mención de una reforma tributaria que combata la corrupción, fomente la

transparencia del gasto, propicien el consumo interno y grave a los sectores más

opulentos.

Si recordamos, las administraciones del PT se basaron en la exportación de bienes de

consumo primarios, lo que llevó a descuidar la sustentabilidad ecológica del desarrollo. A

pesar de algunos avances legales, se consideraba que “la lógica económica no es

compatible con la lógica de la ecología”. Ahora, según el documento, se trata de cambiar

completamente este paradigma y se propone que la sustentabilidad ecológica es la mejor

vía para el desarrollo económico.

Por otra parte, aunque aumentó el consumo interno, se propició un retraso en la

industrialización del país y a una pérdida de su competitividad internacional. Al mismo

tiempo, se dejó de lado cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal progresista.

Asimismo, se avanzó poco en los propósitos de establecer medidas como la pensión no

contributiva y el ingreso básico con cobertura universal. Las políticas redistributivas se

basaron en los aumentos del salario mínimo y las transferencias de ingresos a las familias,

en especial, las que se encontraban en extrema pobreza. No hubo un programa para

proteger, específicamente, a los trabajadores no asalariados más vulnerables.

Indiscutiblemente, los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a millones de brasileños, se

redistribuyó el ingreso y hubo un crecimiento económico importante. Este esquema, sin

embargo, se basó en un modelo primario-exportador muy vulnerable a los cambios de los

mercados internacionales lo cual se manifestó en el gobierno de Dilma a partir de 2012

El “programa de reconstrucción de Brasil” parece haber aprendido las lecciones del

pasado y proponer, en trazos gruesos, un nuevo esquema de desarrollo. Esperemos que

se profundice y, por supuesto, que se haga realidad. Significaría un nuevo comienzo de la

izquierda brasileña: no sólo al lograr, otra vez, un triunfo electoral y la asunción de Lula a

la presidencia de la república; también, ofreciendo una nueva ruta programática de

cambio para América Latina.

saulescobar.blogspot.com

