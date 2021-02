Foro Virtual Latinoamericano y Caribeño en Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui. 25 febrero, 11 hrs de Chile. Programa y conexión para seguirlo en directo.

Foro Latinoamericano y Caribeño en Amistad y

Solidaridad con el pueblo saharaui



Fecha: 25 de febrero

Hora: 11 am hora de Chile( 10 am Hora de Venezuela)

Formato: Virtual

Transmisión en directo: canales de youtube del ISB_ve ➡️https://youtube.com/c/ISB_ve

y REDALBATV ➡️ https://youtube.com/channel/UCuZ5VSUOilBwfH3VzCDRYDg





Moderador: Carlos Ron, Presidente del Instituto Simón Bolívar.



Programa:



•10:00 am Bienvenida y saludo a invitados (as) especiales. Carlos Ron, Presidente del Instituto Simón Bolívar.



•10:10 am Palabras de vocería por las organizaciones latinoamericanas y caribeñas de solidaridad con el Sahara Occidental

•10:20 am Palabras de Adán Chávez. Vicepresidente de Internacionales del PSUV.



•10: 30 am Palabras de Ayachid Said. Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASP).



•10: 40 am Saludo de Esteban Silva. Foro de Sao Paulo.



•10: 45 Palabras de Catherine Constatinides. Activista sudafricana.



•11:05 am Saludo de Joaquim Chissano. Ex Presidente de Mozambique.



•11:10 Lectura de la Declaración Internacional de Solidaridad con el pueblo saharaui.



•11:15 Palabras de su Excelencia Mohamed Salem Ould Salek, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática.



•11:40 am Palabras de Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la Bolivariana de Venezuela.



•12:00 m Cierre del Foro.







