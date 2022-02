Felipe Bianchi sobre Amarillos por Chile: «Tropa de egoístas defendiendo sus privilegios»

Piensa Chile

por Jimena Villegas (Chile)

Si esta es una Constitución amarilla, vamos a aprobarla con mucho entusiasmo». Con esta frase, dicha al medio Pauta.cl, el escritor y columnista Cristián Warnken anunció el viernes 18 de febrero el nacimiento de un nuevo movimiento, «Amarillos por Chile». La agrupación es integrada por 83 personas. Entre ellas están la historiadora Sol Serrano, el escritor Mauricio Electorat, los ex ministros Andrés Velasco, Alejandro Foxley y Mariana Aylwin, el empresario José Luis del Río, el ex director de programación de CHV Pablo Morales y un integrante de la vasta familia Walker Prieto, en este caso el ex diputado Patricio.

«Amarillos por Chile» surge ante el riesgo de que la Convención Constitucional «en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida». Ese callejón -según se deduce de un documento de cuatro páginas donde está su manifiesto– sería empujar a muchos de quienes «votaron apruebo y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un No a una Constitución que no nos represente a todos».

¿Por qué amarillos? Por un asunto de historia colectiva nuestra. La denominación -explican- surge «como una denostación hacia quienes estaban por los cambios, pero de manera gradual y responsable». Amarilla es -afirman- esa gente que prefería «el camino de las reformas al de la revolución» y «el del diálogo con quienes piensan distinto a la idea de convertir al adversario político en enemigo a destruir».

Hombre curtido en el debate público a través de sus redes sociales, el periodista y conductor de radio y televisión Felipe Bianchi reaccionó con rapidez al gesto público de Warnken. Usando el recurso de la ironía y la metáfora, capital intelectual logrado por décadas de lectura y neurona, afirmó en su cuenta de Instagram, llamada @bianchileiton:

«Soy viejito pero mantengo activa la memoria y recuerdo con cierta alegría y orgullo que nunca, re nunca, me ha gustado ese color para la ropa -uno que otro pantalón, una chaqueta de lino por ahí- pero desde hoy juro que, conscientemente y con escándalo, no usaré nada amarillo por un buen tiempo y acaso jamás nunca. Es que francamente no hay derecho. No quisiera ser confundido con los confundidos».

¿Confundidos? ¿Están «Amarillos por Chile» confundidos? ¿De verdad? Para profundizar, Votamos Tod@s invitó a Bianchi Leiton y él aceptó. Éstas son sus cinco respuestas a nuestras cinco preguntas para «poner un poco color» sobre el asunto:

1) «Soy viejito pero mantengo activa la memoria». ¿Hasta dónde llega su memoria?

«Hasta lo que he leído y vivido… que no es poco. Y que desde luego me alcanza para entender y disfrutar, sin miedo alguno, este momento de avance y cambio que estamos viviendo como país. Este nuevo pacto social que me emociona, me ilusiona y me encanta. Yo viví en un país con dictadura, con censura, con muerte o exilio para quien pensaba distinto, con una élite egoísta que aprobó eso, que abusó e hizo siempre lo que quiso, con desprecio a la mujer, a los pueblos originarios y a las minorías, sin ley de divorcio, con hijos ‘ilegítimos’, sin siquiera poder discutir sobre el aborto, con una Iglesia todo poderosa que se metía en todo y ocultaba sus crímenes. ´¿Eso están defendiendo los ‘amarillos’? ¿Ese mundo? ¿Ese país? ¿A eso quieren volver? ¡Por favor! No tenía tan claro de qué lado estar desde el Sí y el No, o desde los tiempos de la primera Feuc democrática, cuando sacamos al gremialismo del poder. Soy un defensor a ultranza del proceso constituyente y de la propia gente que lo integra, bastante mejor profesional y culturalmente que muchos del actual Congreso».

«Contra Warnken, nada. Contra el ‘movimiento’, todo. Francamente no hay derecho a disfrazar de ‘análisis’ o ‘amor por la patria’ el obvio y burdo miedo de un puñado de gente que se aterró por la pérdida de poder, privilegios y radar que han sufrido, merecidamente, en los últimos años».

2) Cristián Warnken anuncia que encabezará Amarillos por Chile. Usted aclara en su Instagram que nunca le ha gustado ese color para la ropa. ¿Tiene algo en contra de Warnken?

«Contra Warnken, nada. Contra el ‘movimiento’, todo. Francamente no hay derecho a disfrazar de ‘análisis’ o ‘amor por la patria’ el obvio y burdo miedo de un puñado de gente que se aterró por la pérdida de poder, privilegios y radar que han sufrido, merecidamente, en los últimos años. Viejos y viejas vinagres que, con los años y la comodidad, se convirtieron en todo lo que decían odiar. Tropa de egoístas defendiendo sus privilegios».

3) «Es que francamente no hay derecho». ¿A qué no hay derecho?

«A hacer campaña desde el primer segundo, sin que se conociera una coma de lo decidido, por el Rechazo y el desprestigio de la Constituyente. ¡Y teniendo además las herramientas de los 2/3 y del plesbicito de salida para seguir hinchando y tapando el sol con un dedo! Lo encuentro de la peor estofa. Una trampa argumental e intelectual espantosa, cuando lo único que quieren es que nada cambie. ¿De verdad no entendieron nada? ¿Van de frente a su segundo ‘no la vimos venir’? Ya no sé si es maldad o egoísmo puro y duro. Pero sí tengo clarísimo que es una agenda política disfrazada de análisis».

4) «No quisiera ser confundido con los confundidos». ¿Cuál es su certeza en este tema?

«Que estamos viviendo una etapa muy esperanzadora de nuestra historia. Y que de esto saldrá un país distinto (lo que todos pedimos a la Constituyente), mejor, más acorde a la modernidad y más humano. Un país pensado por un grupo de gente realmente representativo, paritario y con participación de todos nuestros pueblos. El verdadero Chile y no el de los mismos de siempre, que fue exactamente lo que pedimos el 80% de los chilenos y chilenas en el pasado plesbicito. ¿O ya se les olvidó esa parte?».

«Estamos viviendo una etapa muy esperanzadora de nuestra historia. Y que de esto saldrá un país distinto (lo que todos pedimos a la Constituyente), mejor, más acorde a la modernidad y más humano. Un país pensado por un grupo de gente realmente representativo, paritario y con participación de todos nuestros pueblos».

5) ¿Qué color de ropa escoge?

«Ni el rojo ni el amarillo. Nunca me gustaron. La mezcla, probablemente. La saludable mezcla. Así se fundó Chile y así debió ser desde el principio. De todos. Para todos. Pero especialmente para el pueblo, para todos sus pueblos, que son la inmensa mayoría. Incluidos los que lleguen de afuera y que, al menos por mí, son totalmente bienvenidos».

Bianchi Leiton ha hecho su carrera profesional de más de tres décadas, principalmente, sobre un color: el verde prado de los comentarios de fútbol. Por lo mismo será que pidió para este ejercicio de opinión libre una respuesta de alargue. Aquí va:

«A los amarillos yo los respetaría más si, en vez de estar preocupados y aterrorizados por este cambio de enfoque social que va a generar la Constituyente, hubieran puesto el grito en el cielo por lo que ha pasado en nuestro país con el Ejército. Desde el general Carlos Prats en adelante, todos los comandantes en jefe, todos, Izurieta Uno, Cheyre, Izurieta Dos, Fuente-Alba, Oviedo… Todos han terminado condenados por distintos delitos, graves delitos económicos o graves delitos de derechos humanos, obviamente partiendo con Pinochet. Y si uno tras otro cayeron en lo mismo, si uno tras otro no fueron corregidos desde adentro, quiere decir que hay evidentemente una concertación para cometer esos delitos. No sé si hay otro país en el mundo que pueda tener ese récord. Así como nos parecía increíble lo de Perú, con sus presidentes terminando con problemas con la Justicia, yo creo que en esto el récord es de Chile. Y la mayor trampa de esto es darle una connotación política. Esto no es de izquierda, de centro o de derecha. Esto es un verdadero tema país. ¿Cómo puedes construir el futuro con una de sus bases así de podrida? Ésta es una preocupación que debiera ser de todos. De los Amarillos, también».

Para aquellos que deseen unirse al movimiento «Amarillos por Chile», la agrupación dejó un mail de contacto: amarillosporchile@gmail.com.

Δ*Fuente: Votamos Todos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...