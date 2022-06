Falsa organización Kawesqar defiende a centros salmoneros en Reserva y Parque Nacional Kawesqar en Patagonia

Radio del Mar

Porvenir, Magallanes. 04 de junio de 2022 (radiodelmar.cl). Luego de la visita del Presidente Gabriel Boric a la región de Magallanes, donde señaló públicamente que “industrias como las de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”, Juan Gonzalez Caro hablando como presidente de un supuesto “Sindicato de Pescadores Artesanales Kawésqar”, se integró a la campaña de la mega industria del salmón para oponerse a su salida de las prístinas y vulnerables áreas protegidas de la Patagonia chilena.

González entrevistado por el diario regional La Prensa Austral anunció que “las comunidades no quieren que las empresas ya instaladas salgan de territorio, ya que muchos prestan servicios a esta industria”.

Aprovechando el proceso de diálogo encabezado por la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, con representantes de los pueblos originarios que buscan co-administrar los parques nacionales de la región, Juan González como representante de esta desconocida organización afirmó que “hay comunidades del negacionismo (sic) que no quieren absolutamente nada con la industria. Estas han sido asesoradas desde una mirada ambientalista un poco sesgada. Aquí creo que hay siete comunidades que participaron de la re-categorización, las que están trabajando como micro emprendedores para la industria (salmonera). Eso no hay que desconocerlo”.

González: Las comunidades Kawesqar son ahora micro emprendedores para la industria del salmón

González informó a la La Prensa Austral que dichas comunidades apuestan a que los centros de cultivo industrial de salmones se queden en la Reserva y parque nacional Kawesqar, “pero que no lleguen otras empresas del rubro (sic). Los emprendedores (kawésqar) están pasando por una buena situación económica y les ha servido ser prestadores de servicio para la industria. Pero no quita que nosotros tengamos los resguardos en cuanto al cuidado del medio ambiente”.

Comunidades Kawesqar denuncian operación salmonera y desconocen la existencia de la organización y su representante

La Comunidades Kawesqar ATA’P, Kawésqar Residentes en Río Primero, Comunidad Kawésqar Inés Caro y la Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nomades del Mar señalaron que “para nuestras comunidades es curioso que esta persona se autodenomine como presidente de un sindicato de pescadores del pueblo Kawésqar».

«Somos pescadores y nunca habíamos escuchado la existencia de tal organización. Si existiese un sindicato, este no es del Pueblo Kawésqar. Puede ser de una agrupación o comunidad, pero no del Pueblo Kawesqar», afirmaron las comunidades.

Agregaron que «esto no es de extrañar, ya que esta persona siempre busca tener alguna representatividad a nombre del Pueblo (kawesqar). Lo hizo anteriormente cuando se autodenominaba consejero del pueblo Kawésqar, aún cuando tal figura ya no existía. Entendemos que este es un esfuerzo de parte de la industria salmonera para poner a su mejor bufón al servicio de la depredación”.

Supuesta organización Kawesqar coloca como ejemplo de desarrollo magallánico a salmonera noruego-norteamericana investigada por el Consejo de Defensa del Estado

González Caro en su intento de ilustrar sobre su visión de desarrollo para la ciudad de Porvenir, citó como ejemplo a la empresa noruega-norteamericana Nova Austral. “Quiero recordar que tiempo atrás, en Porvenir casi no había población flotante. Ahora es una ciudad pujante gracias a una empresa que ha creado empleos de buena calidad, pero reiterar que aquí no pueden haber zonas de sacrificio. Debe haber buena fiscalización por parte de Sernapesca para que se cumplan los estándares que se cumplen en Noruega, Australia (sic), donde el salmón es muy apreciado, ¿Por qué nosotros no podemos llegar a eso cuidando el medioambiente? ”.

Intentando salvar a empresa noruega-norteamericana Nova Austral

Curiosamente las declaraciones de Juan González ocurren en los precisos momentos que las comunidades Atap y Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar ingresaron una acción penal (querella) contra la salmonera Nova Austral, la cual ya fue acogida por el Tribunal de Garantía de Porvenir. Esta instancia derivó los antecedentes a la Fiscalía de Porvenir para complementar la investigación, la cual ya tiene a cinco ex gerentes de esta empresa -Arturo Schofield Muga, Drago Covacich Mckay, Nicos Nicolaides Bussienius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Bes-, formalizados por falsear durante años la información sanitaria y ambiental que la compañía entregaba al Estado de Chile.

La querella de las dos comunidades Kawesqar se suma a la acción presentada el 2020 por el Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) contra Nova Austral por el delito de contaminación marina previsto y sancionado por la Ley General de Pesca y Acuicultura y la propagación indebida de sustancias contaminantes contemplada en el Código Penal. En ambos casos el CDE pide aplicar la máxima sanción que pueda determinar la ley.

Bonus Track Nova Austral-Ley Navarino: Investigar apropiación indebida de 50 000 millones de pesos de los contribuyentes chilenos

La querella de Comunidades Atap y Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, no incluye la investigación de la arista económica, la que permitió a la Fiscalía de Porvenir formalizar en marzo del 2022 a los ex ejecutivos por el delito de fraude de subvenciones. Esta acción dolosa habría permitido a la salmonera Nova Austral cobrar de forma indebida entre febrero de 2017 y junio de 2019, más de 50 mil millones de pesos chilenos de bonificación de la denominada “Ley Navarino”.

Esta ley es una norma legal que subvenciona a las empresas instaladas en Tierra del Fuego siempre que, entre otros requisitos, no dañen con su quehacer el medio ambiente, lo que los ex gerentes de Nova Austral imputados habrían ocultado con información falsa sobre la mortalidad de peces en sus operaciones y acciones para esconder las reales condiciones del lecho marino en uno de sus centros de cultivo.

