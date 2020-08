Expone Enrique Dussel sobre el trasfondo de la ideología evangelista para justificar golpes de Estado

Si bien es un analisis que parte centrado en Bolivia, que acababa de tener un golpe de estado cundo se dio la entrevista, creo que un análisis pertinente y actual, que concierne a todos los países de AL.



El filósofo y teólogo Enrique Dussel sostiene que Estados Unidos propicia una “guerra santa” para provocar derrocamientos en la región. “Se propone que el hombre deje sus costumbres ancestrales y se proponga trabajar y entrar en la sociedad consumista capitalista burguesa”, reflexionó.



No hay herramientas intelectuales suficientes para analizar la guerra santa que está utilizando Estados Unidos para sustentar golpes de Estado en países de Latinoamérica. Así puede resumirse la tesis de Enrique Dussel, académico, filósofo, historiador y teólogo, al analizar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y el panorama político regional.



Entrevistado por la periodista mexicana Carmen Aristegui y replicado por el portal Explícito, Dussel recordó que “Bolivia era el país más pobre junto con Haití, y ha aumentado su porcentaje de riqueza como ningún otro. Nadie podía esperar una reacción ahí. Un primer tema es cómo reacciona un sector de clase que habiendo estado en la pobreza y gracias a los gobiernos progresistas ingresan a una clase media. Tienen otras aspiraciones que no son salir de la pobreza. Hay un cambio en la subjetividad. Se pasa a la subjetividad consumista que cree que ciertos proyectos de derecha pudiesen solucionar sus nuevas aspiraciones”.



El filósofo Enrique Dussel afirma que la ideología evangelista es la punta de lanza de la política norteamericana, que está dispuesta a “recuperar” Latinoamérica mediante métodos suaves pero también golpes de Estado, como el que atraviesa Bolivia. Afirma que durante los golpes de Estado de la década de 1970 se utilizó a la religión católica como ideología dominante y se veía como al socialismo como el enemigo, pero ahora se usa a los grupos evangélicos como punto de partida y a las culturas indígenas como enemigas.



Se instala un nuevo evangelismo de derecha, racista, “blaqueado”, donde hay que producir riqueza y occidentalización neoliberal, de origen estadounidedense, es una nueva ideología.



Analisa también los gobiernos “progresistas” que se instalaron en varios países de América Latina con los que se aumentó la capadidad de consumo de la gente, pero no se alteró el sentido común, pues no se cambiaron las estructuras para el crecimiento del pueblo. Hay que preocuparse de cómo la gente ve la realidad, se avanzó poco en el cambio de la subjetividad, y se crearon ciudadanos consumistas, en el sentido neoliberal.



La nueva teología evangenista prona que hay que abandonar las creencias en la pachamana y otras creencias populares, que serían los orígenes del mal y la pobreza, para dedicarse a ser ricos o con al menos una situación material buena, que sería una bendición de Dios. Un fundamentalismo religioso de nuevo orden, que si bien tiene un origen antiguo, tiene un nuevo tipo de interpretación de la fe. Lo que se opone a la Teología de la Liberación, que se apoya en los pobres, en el pueblo.



La palabra democracia ha perdido su sentido, es demócrata el que está de acuerdo con el gobierno de EEUU. Es un cristianismo occidentalizado que se propaga en el pueblo, contra el pueblo. Se interpretan los principios del cristianismo contra sus mismos fundamentos. Es un evangelismo, sea católico o evangélico que cree que el capitalismo es una bendición de Dios. Lo vemos en Trump, Pinochet, Bolsonaro y otres.



