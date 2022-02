Estados Unidos – Las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo y la superchería de la «espiral salarios-precios»

Robert Reich *

A l’encontre, 9-2-2022

http://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa

El informe sobre el empleo de enero de 2022 publicado por el Departamento de Trabajo de EE.UU. aumenta los temores de que la llamada » tensión » del mercado laboral esté alimentando la inflación y que, en consecuencia, la Fed (Reserva Federal) deba frenarla subiendo los tipos de interés. Este razonamiento es completamente erróneo.

Entre los mayores aumentos de empleo en enero se encuentran los trabajadores que normalmente son temporales, contratados temporalmente y mal pagados en sectores como el entretenimiento y la hostelería, el comercio minorista, el transporte y el almacenamiento. En enero, los empresarios despidieron a menos trabajadores de estas ramas que en la mayoría de los otros años, debido al aumento de la demanda de los clientes combinado con el efecto negativo de Omicron en la oferta de trabajo. Debido al «ajuste estacional» de la Oficina de Estadísticas Laborales, recortar menos trabajadores de lo habitual en esta época del año parece «añadir muchos puestos de trabajo».

Los funcionarios de la Reserva Federal se disponen a subir los tipos de interés en su reunión de marzo, y a seguir subiéndolos, para frenar la economía. Para ellos, una escasez de mano de obra hará que suban los salarios, lo que a su vez hará que suban los precios, y que esta «espiral salarios-precios» se descontrole.

Pero es un error garrafal. El aumento de los tipos de interés va a perjudicar a millones de asalariados que va a ser, involuntariamente, incorporados a la lucha contra la inflación y van a perder sus puestos de trabajo o no van a recibir los aumentos salariales que les corresponden desde hace mucho tiempo. No hay «escasez de mano de obra» que haga subir los salarios. Hay escasez de buenos puestos de trabajo con salarios suficientes para mantener las condiciones de vida de las familias trabajadoras. La subida de los tipos de interés agravará la escasez de buenos empleos.

Tampoco hay una «espiral salarios-precios», si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, manifestó su preocupación por el hecho que los aumentos salariales están impulsando los precios al alza. Al contrario, los salarios reales de los trabajadores cayeron debido a la inflación. Aunque los salarios generales hayan aumentado, no siguieron el ritmo del aumento de los precios, lo que provocó un deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores.

Las espirales salariales solían ser un problema. Recordemos cuando John F. Kennedy «presionó» a los ejecutivos de la industria siderúrgica y al sindicato United Steel Workers para que mantuvieran los salarios y los precios a un nivel aceptable [para asegurar también la tasa de margen de los empresarios]. Pero, actualmente, esta espiral no es un problema, dado que el trabajador tipo de hoy tiene poco o ningún poder de negociación.

Sólo el 6% de los trabajadores del sector privado están sindicalizados. Hace medio siglo, más de un tercio estaba afiliado a un sindicato. Hoy, las empresas pueden aumentar la producción subcontratando lo que sea, en cualquier lugar, porque el capital está globalizado. Hace medio siglo, las empresas que necesitaban más producción tenían que negociar con sus propios trabajadores para conseguirla.

Estos cambios han modificado el equilibrio de poder a favor del capital, aumentando la parte de la torta económica que va a los beneficios y dividendos y reduciendo la parte que va a los salarios. Este cambio en las relaciones de poder puso fin a las «espirales salarios-precios».

La contracción de la economía no va a solucionar ninguna de las dos causas reales de la inflación actual: 1- los persistentes cuellos de botella mundiales en el suministro de bienes; 2- la facilidad con la que las grandes empresas (que están obteniendo beneficios récord) trasladan estos costos a los clientes a través del aumento de los precios. [Véase el artículo de Robert Reich del 13-11-2021: https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-debat-nous-devons-parler-de-la-veritable-raison-de-linflation.html]

Los cuellos de botella de la oferta existen por todas partes. Basta con ver todos los barcos que transportan mercancías por valor de miles de millones de dólares y que están parados delante de los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, por donde pasa el 40% de todas las importaciones marítimas estadounidenses.

Las grandes empresas no tienen ningún interés en absorber el aumento de los costos de estos suministros, a pesar de que sus márgenes de ganancias se encuentran en el nivel más alto de los últimos 70 años. Tienen suficiente poder de mercado para trasladar estos costos a los consumidores, a veces utilizando la inflación para justificar aumentos de precios aún mayores.

«Un poco de inflación siempre es buena en nuestro sector», dijo el director general de Kroger [cadena de supermercados] el pasado mes de junio. «Si hay algo que sabemos hacer muy bien es fijar los precios», dijo el director general de Colgate-Palmolive en octubre.

De hecho, el plan de la Fed para frenar la economía es lo contrario de lo que se necesita ahora o en un futuro previsible. El Covid permanece activo. Y tendremos que hacer frente a sus consecuencias adversas durante años: desde los casos de Covid larogs hasta niños con meses o años de retraso a nivel escolar.

El informe sobre el empleo del viernes 4 de febrero muestra que el volumen de empleo sigue siendo 2,9 millones inferior al de febrero de 2020. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, hay 4,5 millones de puestos de trabajo menos de los que habría habido en ausencia de la pandemia.

Los consumidores ya casi se han quedado sin recursos. No sólo los salarios reales (ajustados a la inflación) siguen cayendo, sino que la ayuda aportada durante la pandemia ya ha terminado. Las prestaciones complementarias de desempleo desaparecieron. Los créditos fiscales por hijos ya caducaron. Las moratorias de alquiler se acabaron. No es de extrañar que el gasto de los consumidores cayera un 0,6% en diciembre de 2021, la primera baja desde el pasado mes de febrero.

Muchas personas son pesimistas sobre el futuro, lo es comprensible. La encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores cayó en enero a su nivel más bajo desde finales de 2011, cuando la economía estaba tratando de recuperarse de la crisis financiera mundial. El índice de confianza del Conference Board (para la actividad económica futura) cayó también en enero.

Si tenemos en cuenta todo esto, lo último que necesita la mayoría de los trabajadores es que la Fed suba los tipos de interés y frene aún más la economía. El problema al que se enfrenta la mayoría de la gente no es la inflación. Es la falta de buenos empleos. (Columna publicada en Guardian, el 6-2-2022: https://www.theguardian.com/)

* Robert Reich fue Secretario de Trabajo entre 1993 y 1997 bajo la administración Bill Clinton. Su punto de vista keynesiano es, sin embargo, interesante y no coincide con el discurso mediático de la espiral «salarios-inflación». Es profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley, y autor de Saving Capitalism: For the Many, Not the Few y The Common Good. Su último libro, The System: Who Rigged It, How WFix It, publicado en 2020. (Redacción A l’encontre)

