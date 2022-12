Estados Unidos – La mayor huelga de la historia de Starbucks

Los trabajadores de Starbucks de un centenar de sucursales llevaron adelante una huelga nacional de tres días, hasta ahora, la mayor acción de la campaña sindical

Jeff Schuhrke

In These Times, 16-12-2022

https://inthesetimes.com/

Traducción de Correspondencia de Prensa

En la última progresión de su creciente campaña sindical, los trabajadores de Starbucks de todo el país están llevando a cabo una huelga de tres días a partir de hoy [viernes 16-12], lo que la convierte en la acción laboral coordinada a nivel nacional más larga de la historia de la empresa. Se espera que más de 1.000 trabajadores sindicalizados de unas 100 tiendas participen en el paro laboral.

Starbucks Workers United (SBWU), que ganó las elecciones sindicales en alrededor de 270 locales en las que trabajan aproximadamente 7.000 camareros desde diciembre de 2021, le exige al gigante del café que comience a negociar un primer contrato en lugar de continuar con su implacable campaña de persecución sindical. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) convocó a la empresa por más de 900 presuntas infracciones de la legislación laboral federal desde que comenzó la campaña sindical.

«La razón principal por la que adoptamos esta medida son las prácticas laborales injustas aplicadas por la empresa y que la Junta Nacional de Relaciones Laborales [NLRB por su sigla en inglés] está investigando», dijo Collin Pollitt, camarero sindicalizado y organizador del SBWU [https://sbworkersunited.org/] en Oklahoma City, en el estado del mismo nombre. «Las más recientes son la negativa a aceptar propinas con tarjeta de crédito en los locales sindicalizados, los horarios cortados y el cierre de locales sindicalizados».

El SBWU organizó previamente una huelga nacional de un día el 17 de noviembre llamada la «Rebelión del vaso rojo», programada para coincidir con la lucrativa promoción anual del Día del vaso rojo del gigante del café. Pero desde entonces, el sindicato afirma que Starbucks sigue atacando el esfuerzo de organización, incluso con el cierre de la primera cafetería que se sindicó en Seattle.

«Redoblan la ofensiva contra los sindicatos, así que nosotros también redoblamos la nuestra. Exigimos una dotación de personal justa, el fin de los cierres de tiendas y que Starbucks negocie con nosotros de buena fe», dijo Michelle Eisen, barista y organizadora del SBWU en Buffalo, Nueva York.

En consecuencia, el sindicato está bautizando el paro laboral de tres días de este fin de semana como la «Huelga para doblar la apuesta».

«El objetivo de los paros es llamar más la atención sobre el hecho de que Starbucks no está negociando con nosotros. En cada cita para negociar que nos han dado, sólo se presentaron para marcharse después», dijo Austin Locke, miembro del SBWU de la tienda de Astoria-Ditmars en Queens, Nueva York. «En todo momento han dicho que no van a reconocer al sindicato, que no van a negociar con el sindicato».

Starbucks despidió a Locke en julio, pocos días después de que él y sus compañeros votaran a favor de sindicalizar su cafetería. Es uno de los al menos 150 empleados de todo el país que, según el SBWU, fueron despedidos como represalia ilegal contra la organización sindical.

La empresa afirma que Locke fue despedido por no rellenar correctamente un cuestionario de Covid-19, pero el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la ciudad de Nueva York demandó a Starbucks este mes de septiembre argumentando que el despido violaba la nueva ley de «causa justa» de la ciudad que ampara a los trabajadores de los establecimientos de comida rápida. La demanda irá a juicio en los próximos meses, según Locke.

A principios de esta semana, la NLRB emitió un fallo histórico para ampliar las sanciones a las que se enfrentan las empresas si se descubre que han despedido ilegalmente a empleados por organizar un sindicato. Anteriormente, estos empleadores sólo tenían que readmitir y pagar los atrasos al trabajador despedido, pero ahora también deberán cubrir las deudas o los pagos atrasados contraídos por el trabajador como consecuencia de su despido.

«Es una victoria para los trabajadores», dijo Pollitt sobre el fallo de la NLRB. «Saber que hay reparaciones para los despidos improcedentes da confianza en el sistema legal de protección a los trabajadores, reconoce la importancia de las demandas laborales».

Además de ir a la huelga, el sindicato también les pide a los clientes que no compren tarjetas de regalo de Starbucks durante las fiestas. Según los informes, este año fiscal la empresa ganó 212 millones de dólares con el dinero sobrante de las tarjetas regalo, pero no fue transparente sobre la utilización de esos fondos.

El SBWU ha recibido el apoyo de trabajadores del sector servicios de todo el mundo. Durante la jornada de huelga de Rebelión del vaso rojo, se organizaron acciones de solidaridad internacional por parte de trabajadores de Brasil, del Reino Unido, de Chile, de Alemania, de España, de Bélgica y de Serbia.

«Tenemos Starbucks en otros países que también se están sindicalizando», dijo Locke. «Necesitamos una perspectiva internacionalista cuando se trata de estas campañas sindicales porque hay toda una cadena de producción de recolectores de granos de café, agricultores y otros, y no se les paga nada».

El sindicato espera más organización y más acciones cada vez más intensas después de la huelga de tres días de este fin de semana.

«Las cosas se mueven rápidamente. En 365 días, hubo 270 victorias en las elecciones sindicales. Seguimos incorporando nuevas sucursales y agitando en esas cafeterías para organizar un sindicato», dijo Locke. «Starbucks puede ver que la presión está aumentando. Este sindicato va a ser mucho más grande de lo que piensan».

