ESTADO DE EMERGENCIA Y LA SITUACIÓN HISTORICA DE LA RELACION DEL ESTADO CHILENO CON EL PUEBLO MAPUCHE Y SUS DERECHOS

por Aucan Huilcaman Paillaman

1.- La decisión del presidente Gabriel Boric sobre la Declaración de Estado de Emergencia en el Wallmapuche / Macrozona sur, pone de manifiesto que la situación histórica del Pueblo Mapuche y su relación con el Estado Chileno va más allá de un gobierno de turno, sea de la izquierda o derecha política.

2.- El Estado Chileno utilizo la fuerza y la violencia militar en el contexto de la denominada «Pacificación de la Araucania», en donde se cometió el «Crimen de Genocidio», la «toma, ocupación y confiscacion del territorio y sus recursos», y el «daño cultural». Estas tres situación conforman la «Deuda Histórica del Estado Chileno», con el Pueblo Mapuche.

3.- Los militares y las policias, en ninguna parte del mundo han restablecido la Paz, al contrario, sus actuaciones han representado una amenaza para la Paz y es lo que ha sucedido en el Wallmapuche o Macrozona sur.

4.- En la decisión política del gobierno, se ha consfigurado el acto de terrorismo de parte de los gremios de Camioneros, considerando que, el derecho internacional define que terrorismo, como «aquella situación en donde se arranca o impone decisiones a las autoridades competentes».

5.- Esperamos que el gobierno no abandone el dialogo, considerando que podria representar el inicio de su fracaso, tal como sucedio con el gobierno del presidente Sebastian Piñera.

6.- En el contexto del Estado de Emergencia el Estado Chileno y los gobiernos omiten en abordar la «Deuda Historica». Tambien hay responsabilidad directa de los inescrupoloso «No Mapuche» que se han apropiado de las tierras Mapuche, entre ellos la clase políticas Chilena, ex presidente, ex ministros de Estado. Paralelamente hay responsabilidades de empresas forestales que se beneficiaron durante la dictadura militar del general Ponoche y mientras, no asumen sus responsabilidades, las tensiones y controversias se mantendran.

7-. Le recordamos a toda la sociedad Chilena, a la clase politica que los Mapuche disponemos de un «estatutos juridico especial» que proviene del derecho internacional, como es el derecho a la libre determinación, la restitucion, recuperación e indemnizacion de las tierras, recursos que fueron tomado y confiscado sin nuestros consentimiento y sumado el reconocimiento de los «Parlamentos y Tratados Mapuche» que se encuentran reconocidos en dos normas del derecho internacional, lo que reconoce soberania territorial al Pueblo Mapche sobre su territorio.

Aucan Huilcaman Paillaman

Encargado relaciones Internacionales.

Consejo de Todas las Tierras.

Rimuguen Kuyen, 17 de mayo 2022.

