En memoria de Rubén Collío

El Porteño

por Guillermo Correa

En un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del miércoles 16 de febrero falleció Rubén Collío, werken y compañero de vida de Macarena Valdés, activa luchadora por la defensa del itrofil mogen (la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas) que, como denunció el propio Rubén Collío fue asesinada: “a la negra la mataron por defender la tierra”.

Como una forma de rendir un homenaje a la memoria de Rubén Collío, quien llevó adelante desde el año 2016 una tenaz lucha por establecer la verdad y lograr justicia en la muerte de Macarena Valdés, situación que aún continúa sin aclararse y en completa impunidad, comparto a continuación dos crónicas realizadas los años 2018 y 2019. La primera de ellas es la intervención de Rubén en un Conversatorio realizado en la localidad de Neltume en febrero de 2018, y la segunda su participación en una movilización realizada en Valparaíso en agosto del 2019 al cumplirse tres años de la muerte de Macarena Valdés.

NELTUME 2018: RUBÉN COLLÍO ENTREGA ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE DEMUESTRAN QUE MACARENA VALDÉS FUE ASESINADA

Guillermo Correa Camiroaga, Neltume febrero 2018

Con voz serena, pausada y firme, Rubén Collío nos relató el contexto general en torno a la muerte de su compañera Macarena Valdés, ocurrida el 22 de agosto de 2016, entregando antecedentes técnicos que indican de manera inequívoca que hubo intervención de terceros, es decir que Macarena fue asesinada, descartando la tesis del suicidio que los organismos institucionales del Estado de Chile definieron en forma inmediata, tesis que fue rechazada categóricamente por Rubén desde el primer momento.

Pudimos conocer de la decisión tomada como familia que los llevó a conectarse y vivir en medio de la naturaleza, en la sureña localidad de Tranguil, transformándose en decididos defensores del medio ambiente, apoyando la lucha de las comunidades del sector en contra de la Empresa RP Global, de capitales austríacos y chilenos, y entender, como esta opción de vida y de lucha, desató la ira de “quienes resulten responsables del asesinato de Macarena”,como el mismo Rubén nos comentó. Porque, “a la negra la mataron por defender la tierra”, agregó.

Transcribiré extractos del testimonio entregado por Rubén para que conozcamos en forma directa como ha sido todo este triste y nebuloso proceso, que hoy muestras esperanzadores signos de poder avanzar en el conocimiento de la verdad y la justicia

El día sábado 03 de febrero, en un conversatorio realizado en el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, en el marco de las actividades de conmemoración de este año, Rubén Collío fue entregando su testimonio, ante la atenta y conmovida audiencia de más de cien personas presentes en el patio exterior del Museo.

“Mi nombre es Rubén Collío, yo tuve la fortuna de acompañar en esta vida a Macarena. Macarena Valdés fue mi compañera, madre de mis cuatro hijos. Nosotros vivíamos en Santiago, pero desde allí nos vinimos a vivir al sur, un poco para reencontrarnos con nuestro ser mapuche, con nuestra espiritualidad que nos obliga a estar cerca de la naturaleza. Se nos hacía insostenible vivir en el cemento (…) nos dimos cuenta que ya no teníamos nada más que hacer en Santiago y decidimos venir a vivir al sur…así llegamos hasta Tranguil, que es un lugar precioso, hermosísimo. Hay un verde distinto, yo lo he definido como verde nativo. Hay mucha agua, muchas vertientes, muchas cascadas … Fuimos tremendamente felices ahí (…)”

Respecto de cómo se involucran en la lucha por la defensa del medio ambiente, Rubén expresa:

“En un momento llega gente de la Comunidad a solicitarnos apoyo, porque tenían un problema con una Central, tenían problemas con una Empresa que se estaba instalando en el patio de su casa, se estaba instalando dentro de la Comunidad. Nosotros decidimos que había que apoyar a la Comunidad(…) La Empresa, ocho kilómetros hacia arriba tiene la bocatoma y luego dan la vuelta por el lado del río y tienen que bajar ocho kilómetros para llegar a la sala de máquinas, entonces los tipos de la Empresa encontraron que era más corto pasar por dentro de la Comunidad, y llegaron y se empezaron a meter por dentro, por un camino privado que era de la Comunidad(…) Empezamos a investigar, a hacerle un seguimiento técnico a la Empresa, yo tengo como profesión Ingeniero Ambiental, y, por lo tanto, tenía clarito por dónde había que seguir la documentación de la Empresa. Entonces nos dimos cuenta que había varias irregularidades. Primero, que la Empresa no tenía los derechos de agua, que ellos iban a entubar el río por ocho kilómetros y por lo tanto tenían que tener derechos por ocho kilómetros, y eran dueños de dos solamente. Se estaban apropiando de seis kilómetros de río que no les pertenecía (…) Entonces empezamos a mandar cartas a distintos lugares, tuvimos una reunión con la Dirección General de Aguas y empezamos a reclamar que ellos no tenían derecho para estar allí. Mandamos una carta a la Superintendencia del Medio Ambiente, porque también nos dimos cuenta que había algunas irregularidades, había una cosa muy extraña. Está establecido por ley que Panguipulli es una zona de interés turístico, y siendo zona de interés turístico es una zona protegida por el Estado. Quienes defendemos la naturaleza, quienes estamos en contra de la depredación, debemos tener súper claro que esta es una herramienta legal y que la Ley de Protección al Medio Ambiente establece que en cualquier zona protegida por el Estado, toda Empresa que se quiera instalar, tiene que ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, y, por lo tanto, tiene que hacer participación ciudadana y por obligación tiene que hacer Consulta Indígena. Pero estos tipos declararon en su Informe que no había nadie viviendo en 14 kilómetros a la redonda, que no había Comunidades. Es una forma de burlar la ley, porque dijeron que no había zonas urbanas, y eso no es mentira, porque estamos en una zona rural, por lo tanto no tiene nada de falso. Pero es distinto decir estamos lejos de una zona urbana a decir estamos lejos de una Comunidad. Ellos no mintieron, solamente omitieron información a favor de ellos. También omitieron que no tenían los derechos de aguas. El Servicio de Evaluación Ambiental decidió consultarle a la Dirección de Aguas y al Servicio Regional de Turismo Este último responde que sí tienen que entrar al Servicio de Evaluación Ambiental, que tienen que hacer un Estudio de Impacto Ambiental, porque están en una zona protegida por el Estado. Esa carta entró a las 10,30 de la mañana, y a las 10,34 sale del mismo Servicio de Evaluación Ambiental, la autorización para que no se presenten. O sea, los tipos tenían la carta hecha.

En 4 minutos decidieron. El timbre va con la fecha y la hora. En un mismo día, en un período de cuatro minutos, un Servicio Público dice que tienen que presentarse, y el otro Servicio Público toma la decisión de que no se presenten.

Entonces nosotros convocamos a una manifestación, porque legalmente existe el derecho a manifestarse. Nosotros nos manifestamos y a razón de eso la ruta internacional se vio interrumpida. Pero, insisto, nosotros nos manifestamos, no produjimos un corte de ruta. Esto es importante aclararlo. Nosotros nunca hemos cortado la ruta, nos manifestamos por 13 horas. Fue una gran manifestación. Logramos que llegara la Gobernación y la Superintendencia del Medio Ambiente a la montaña y que empezaran a investigar. Eso fue el 1° de agosto del 2016 y se estableció una reunión para el 19 de agosto, en donde se obligó a que estuviera presente el Director del servicio de Evaluación Ambiental , que estuviera la Superintendencia, que estuvieran del Ministerio de Energía, para que nos aclararan delante de la Dirección de Aguas cuáles eran todos los puntos que están entregados para la sustracción y generación hidroeléctrica. Resulta que en una radio de8 kilómetros había 6 puntos que estaban destinados a generación hidroeléctrica. Cuando el día 19 llegaron todos los funcionarios públicos de los distintos estamentos del gobierno a rendir cuenta de por qué habían hecho mal su trabajo, porque eso fue lo que nosotros exigimos que ellos hicieran, que se presentaran en terreno y nos explicaran por qué estaban haciendo mal su pega. Que el Director del servicio de Evaluación Ambiental diera la cara y dijera por qué había aprobado algo en contra de la ley que está hecha por el propio Estado. Eso generó mucha molestia y empezamos a recibir amenazas, especialmente dirigidas a mi persona. El día 21 de agosto fueron dos personas en un vehículo de la Empresa, con logo de la Empresa, hasta la casa del terreno de la dueña del lugar en que yo habito. Es una lamgnen, y fueron a su casa a decirle que nos tenían que echar de su terreno. Que lo mejor que podían hacer era echarnos, porque había gente que nos podía hacer daño.

El día 22 de agosto mi compañera apareció extrañamente colgada dentro de nuestra casa. Yo salí en la mañana a arreglar el computador de un amigo que vive por aquí cerca, volví a la una de la tarde, la negra estaba preparándose para salir, ir al Consultorio a retirar la leche del niño y yo me fui a trabajar. Ella iba a salir y acordamos que iba a irse ella con el más chiquitito y yo me llevaba al mayor, porque ella iba a ir en el bus de las dos y media e iba a volver en el bus que llega a la casa a las cuatro. Me fui a trabajar, estaba haciendo una instalación eléctrica en la casa de una vecina, cerca y cuando volví a las cinco de la tarde la negra estaba muerta. Mi hijo de 11 años la encontró cuando llegó del colegio. La negra tenía todas las cosas, tenía su bolso encima de la mesa, ropa para el niño, el carnet de control(…)

Siempre nos pareció extraño, quienes conocieron a la negra sabían que ella era una mujer que tenía mucha energía, tenía mucha vida. No calzaba un suicidio. Cuando nos dijeron de las amenazas del día anterior, de que si no nos íbamos de ese espacio nos iba a pasar algo muy malo, porque había gente que quería ir a hacernos daño, empezó a calzar el rompecabezas (…) Nosotros presentamos también en octubre una querella criminal por asesinato, en contra de quien resulte responsable. No estamos apuntando a nadie. Jamás se ha indicado a nadie como responsable de esto, como posible culpable, sin embargo, a la semana, la Empresa RP Global presenta un abogado y dice ”oye, si en algún momento me quieren acusar a mí, este es mi abogado”(… )

El 07 de marzo del 2017 intentaron cerrar la investigación. Legalmente, cada vez que uno presenta una querella hay un plazo de 2 años para investigar. Nosotros presentamos la querella en octubre y el 7 de marzo la intentaron cerrar. Para esa vez nosotros hicimos una convocatoria para que la gente que nos pudiera apoyar fuera a los Tribunales y solamente por la fuerza, por el newen mapuche, la causa continuó abierta. Ese día tuvimos que asumir el compromiso se contratar un Perito privado. Este Perito hizo un Metaperitaje, que se presentó el 9 de agosto, y el 9 de agosto nos enteramos que la causa estaba cerrada nuevamente, habiendo un plazo de dos años para investigar. Antes de completar el año se cerró.

El Metaperitaje tenía tal contundencia, era tan potente, que derivaron esto a la Fiscalía Regional, y el Fiscal Regional decidió que se iba a reabrir la investigación.

Se hizo una exhumación el día 25 de septiembre y entonces se estableció, también después de una pelea con la Fiscal, porque no querían aceptar que nuestro Perito participara, siendo que la Ley establece que uno puede poner un Perito particular, y se estableció que iba a ser el Doctor Ravanal, que es quien nos ha apoyado en este Proceso. Eso quedó fijado para después de octubre.

Cuando va el Perito en Santiago al Servicio Médico Legal el día 3 de octubre, resulta que no hay ninguna autorización para que él entre. Entonces yo fui rápidamente a la Fiscalía y, cosa rara, la Fiscal había hecho, el día 26 el Documento, pero no se lo pasó a nadie, lo hizo nada más, y lo metieron en la carpeta investigativa. O sea que la gente del Servicio Médico Legal de Santiago tenía que adivinar que acá en Panguipulli la Fiscal había hecho un Documento que estaba guardado en una Carpeta.

No se pudo hacer la pericia y se fijó nuevamente para el 30 de octubre y, en ese intertanto, en una reunión que tuvimos con el Dr. Ravanal, me dice, “sabes qué, esto huele mal, porque primero ya nos entorpecieron , ya nos intentaron dejar fuera, pero además huele mal porque el Protocolo que acaban de enviar dice que el Dr.Ravanal tiene que tomar las muestras, y entregárselas a la Dra. que puso la Fiscalía”. Esa Dra. tomaba las muestras, las llevaba al Laboratorio, las analizaba y ella misma era quien hacía el Informe. El problema era que esa Dra. es una ex Funcionaria de Carabineros, ahora presta servicios a honorarios, no es Funcionaria formalmente. Es la esposa de un Coronel de Carabineros. Entonces el Dr. Ravanal me dice “mira, esto huele raro, aquí hay que tomar las muestras en duplicado”.

Hicimos esa solicitud, que se tomaran las Muestras en duplicado y se mandaron a un Laboratorio Privado, se analizaron en un Laboratorio Privado, y ahora el día 19 pasado las dieron a conocer y PUDIMOS DEMOSTRAR TÉCNICAMENTE QUE LA NEGRA YA ESTABA MUERTA CUANDO LA COLGARON , MACARENA NO SE QUITÓ LA VIDA Y ESO SIGNIFICA QUE ALGUIEN LA COLGÓ Y, POR LO TANTO, SIGNIFICA QUE SÍ HUBO PARTICIPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.

Entonces a nosotros nos surge la interrogante ¿Por qué la mataron? ¿Quién la mató y por qué la mató?, ¿Por qué lo trataron de hacer parecer un suicidio? ¿Por qué trataron de encubrirlo?¿Por qué hay un Médico del Servicio Médico Legal que firma una Autopsia falsa?¿Por qué la Fiscalía en dos ocasiones trata de cerrar esta investigación y cuando no la pudo cerrar, ponen a una “paca” a tratar de falsificar la nueva Autopsia?¿Por qué tanto esfuerzo, para qué? En eso estamos hoy día, buscando esa verdad. Buscando respuestas, para estas preguntas. Estamos en un proceso con los pasos legales, pero hay pendientes unas querellas en contra del Estado por negligencia, por obstrucción a la justicia, por falsificación de instrumento público.

Hemos solicitado una reunión con el Fiscal Nacional, es probable que sea la próxima semana, de acuerdo a lo que nos han comentado, y tenemos pendiente una reunión con la señora Bachelet, que tiene que responder a nombre del Estado el por qué sus funcionarios no hacen su trabajo, por qué la Fiscalía no hace su pega, por qué la Policía de Investigaciones no hace su pega. Tenemos la claridad de que a la negra la asesinaron para tratar de infundirnos miedo, porque esa era la idea, tratar de bajar nuestra movilización, que son técnicas que no son nuevas (…) Mis hijos no van a crecer con miedo y no se trata de ser soberbio, se trata simplemente de no darles ese espacio para que hagan lo que quieran.”

Solo el suave sonido de las hojas de los árboles mecidas por una suave brisa podía escucharse, como un aplauso silencioso de la naturaleza, junto a cada palabra serena y potente expresada por Rubén Collío, mientras los presentes en este conversatorio, hombres, mujeres y niños, permanecían en respetuoso y emocionado silencio. Neltume , en mapudungün , significa “Ir hacia la libertad”, y eso es precisamente lo que debemos impulsar con fuerza y decisión, apoyando resueltamente a Rubén Collío en la búsqueda de verdad y justicia.

A TRES AÑOS DEL ASESINATO DE MACARENA VALDÉS EN VALPARAÍSO SE REALIZÓ UNA MOVILIZACIÓN EN SU MEMORIA PARA EXIGIR JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 21 de agosto 2019

Organizaciones mapuche de la V Región, con la presencia de Rubén Collío, compañero de Macarena Valdés, convocaron a una movilización al cumplirse tres años del asesinato de esta weichafe (guerrera), luchadora por la vida, defensora de la tierra y el medio ambiente.

Centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, mapuche y no mapuche, se congregaron a las 18 horas en la Plaza Sotomayor para marchar por las calles de Valparaíso exigiendo justicia y castigo a los culpables.

La multitud se desplazó hacia la Plaza del Pueblo Salvador Allende y durante el trayecto, el fuego de las antorchas que portaban algunos manifestantes y una intervención realizada en medio de la calle, se transformaron en un símbolo de vida y energía, un elemento que convierte el recuerdo de las y los guerreros caídos, en newen (fuerza) para continuar la lucha en contra de la depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Precisamente por oponerse a la destrucción de la ñuke mapu (madre tierra) fue asesinada Macarena Valdés.

En febrero del año 2018, en un conversatorio realizado en la localidad de Neltume, Rubén Collío entregó antecedentes de las diligencias y estudios realizados por el perito forense, Dr. Ravanal, ocasión en donde manifestó que: “PUDIMOS DEMOSTRAR TÉCNICAMENTE QUE LA NEGRA YA ESTABA MUERTA CUANDO LA COLGARON, MACARENA NO SE QUITÓ LA VIDA Y ESO SIGNIFICA QUE ALGUIEN LA COLGÓ Y, POR LO TANTO, SIGNIFICA QUE SÍ HUBO PARTICIPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.”

La columna de manifestantes recorrió las calles del Puerto, que a esa hora se encuentran con un gran número de transeúntes que regresan a sus hogares después de la jornada laboral, los cuales observaron atentos y en respetuoso silencio el paso de las y los manifestantes, mientras el sonido de los kultrunes y los gritos recordando a Macarena, clamaban por justicia.

En el escenario de la Plaza del Pueblo Salvador Allende se realizó un pequeño acto, en donde Rubén Collío manifestó:

“Créanme que entiendo su rabia, les entiendo y comparto su rabia, créanme que nadie les va a entender su rabia mejor que yo, nadie les va a entender la rabia mejor que mis hijos. También tengo rabia, créanme que es difícil, terriblemente difícil controlar la rabia. El odio es una energía terriblemente poderosa. Trataron de llenarnos de odio, mi vida estuvo llena de odio. La fuerza sin control se transforma en caos. Necesitamos organización. El amor es más poderoso que el odio, y no crean que es un discurso pacifista, porque no soy pacifista, definitivamente no sirvo para poner la otra mejilla, pero somos muy pocos y hay que ser inteligentes también, porque no nos vamos a andar regalando. El momento del weicham va a venir y necesitamos prepararnos para ese momento. Ese momento no es ahora, no es ahora cuando hay niños presentes, no es ahora cuando hay familias presentes. Cuando se convoque a weicham, ¿entienden lo que es weicham?, weicham es la guerra declarada de frente, así como yo ando, que me reconozcan como enemigo, porque cuando llegaron a mi casa, sabían que era mi casa, porque yo tengo claro que los que mataron a la Negra son unos perros cobardes, pero sigo en la misma casa esperando que un día me vayan a ver a mí. Porque no les tengo miedo. Esperando también que llegue gente como organizarse, porque hace tres años que estamos pidiendo lo mismo: organización. Hay que despertar, hay que organizarse, porque nos están matando y nos quieren seguir matando, y nosotros al menos no estamos dispuestos a permitirlo. Cuando se llama a Weicham no se lleva niños, a gente que no quiera pelear. Pero se convoca abiertamente a weicham. Nos declaramos abiertamente como enemigos y entonces decimos, bueno, ya que somos enemigos y no podemos llegar a un acuerdo, entonces va a haber weicham. Pero hoy día no se convocó a weicham. No estamos celebrando, estamos conmemorando que un día como hoy fueron dos cobardes a amenazar a la casa de la lamnien que nos arrienda el terreno y en pocas horas más se van a cumplir tres años de que otros cobardes entraron a nuestra casa, mataron a la Negra y después la colgaron para que creyéramos que se había suicidado. Durante la mañana estuvimos conversando de eso, fue una conversación súper íntima.

Tengo rabia, he tenido que soportar una montonera de injusticias, pero gracias a la organización y al apoyo de la gente PUDIMOS DEMOSTRAR QUE LA NEGRA ESTABA MUERTA CUANDO LA COLGARON Y QUE ALGUIEN LA PUSO AHÍ. Los peritajes han sido costosos, pero los pudimos realizar gracias a la gente que nos creyó y nos apoyó, gente que tenía conciencia. La Negra tenía carácter fuerte, era una mujer de weicham, la Negra era una weichafe (guerrera), por eso me molestó tanto cuando al principio la tildaban de la mujer del werken (vocero), porque una mujer es mucho más que el compañero que tiene al lado, la Negra era mucho más que “la mujer de”, valía y pesaba por ella misma. Por eso hasta el día de hoy nos duele que la hayan matado. Hoy día, cuando me invade el odio, lo que hago es pensar en la Negra y en las cosas que ella hacía y que ella me decía. Para cada cosa hay un momento. Este no es el momento del weicham. Paciencia, porque ese momento va a llegar y por favor, ¡escúchenme!, cuando es momento llegue, por favor lleguen. Cuando sea el momento del weicham no arranquen, porque les vamos a pedir que estén ahí. Hoy día no es el momento del weicham.

Tengo odio en mi corazón, tengo rabia y me cuesta controlarla, imagínense como me cuesta pedirle que se controlen.

Tres años. En enero de 2018 demostramos que a la Negra la mataron. Un año y medio y todavía no hay nada. Nos ocultaron información. DESDE OCTUBRE DEL AÑO PASADO ESTÁ EL RESULTADO DE LA MUESTRA DE ADN, LA MUESTRA QUE HABÍA RASTROS DE ADN EN LA PARTE DE LA CUERDA CON LA QUE LA TIRARON Y PARA LEVANTARLA. Recién tuvimos esa información anteayer, porque se pidió específicamente ese informe.

Estamos peleando contra un monstruo gigantesco, que es el capital, que tiene dinero suficiente para comprar las conciencias de quienes tienen el poder.

Hay que ser inteligentes, hay que organizarse, hay que conocerse, hay que respetarse y formar lazos de confianza firmes…el momento del weicham va a llegar.

Hoy día estamos de duelo, porque esa es la sensación que yo tengo. Hoy día estoy recordando cómo me sentí hace tres años atrás; estoy recordando como la abracé en la mañana, la comida que preparó, como bañó y cuidó a mis hijos, a sus hijos…Respeto con eso, por favor.”

Luego, las y los manifestantes continuaron la movilización, marchando por Avenida Brasil hacia el sector de Bellavista, lugar en que existe un Mural en homenaje a Macarena Valdés, donde se realizó un acto y una a velatón como finalización de esta actividad de protesta popular. En este lugar una compañera cantó una canción en homenaje a Macarena Valdés, mientras encendían pequeñas velas en la parte inferior del mural.

Allí, Rubén Collío manifestó que el lugar donde viven “es un lugar lleno de agua, de vertientes, de agua pura, lleno de vida, lleno de hermosura, es un lugar lleno de paz y ahí estoy con mis hijos intentando de llenarnos de esa paz…yo no soy un mensajero de la paz y tengo mucho dolor y rabia, pero esa rabia hoy se debe transformar en amor para recordar a la Negra y ese amor nos debe guiar para organizarnos en forma inteligente, para que cuando sea el momento del weicham, estemos preparados y ese amor nos dé la fuerza necesaria para vencer. Hoy es el momento del recuerdo, la exigencia de justicia, de castigar a los culpables, aunque eso no devolverá la vida de Macarena, pero es necesario que lo logremos y para eso debemos continuar la lucha.”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 16 febrero 2022

