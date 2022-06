El terrorismo del dinero en Ucrania

Nora Fernández

«Los grandes banqueros del mundo, que practican el terrorismo del dinero, son más poderosos que los reyes y los mariscales de campo, incluso más que el propio Papa de Roma. Nunca se ensucian las manos. No matan a nadie: se limitan a aplaudir el espectáculo. Sus funcionarios, tecnócratas internacionales, gobiernan nuestros países: no son ni presidentes ni ministros, no han sido elegidos, pero deciden el nivel de salarios y gasto público, inversiones y desinversiones, precios, impuestos, tasas de interés, subsidios, cuándo sale el sol y con qué frecuencia llueve. Incluso, no se preocupan por las prisiones o las cámaras de tortura o los campos de concentración o los centros de exterminio, aunque estos albergan las consecuencias inevitables de sus actos. Los tecnócratas reclaman el privilegio de la irresponsabilidad: somos neutrales, dicen». Eduardo Galeano (1)

Desde febrero del 2022, cuando comenzó la operación rusa en Ucrania, los medios occidentales la llaman «invasión». Definida como «guerra,» es, como todas las guerras una violación a los derechos humanos. Sin embargo, podría entenderse como una operación para poner fin a los abusos perpetrados por el ejército ucraniano contra ucranianos del este con raíces rusas en Donbás. Si Occidente hubiera hecho la operación rusa, se habría llamado «misión humanitaria». Pero el término, acuñado por los Estados Unidos, obviamente no puede ser usado por nadie más que por occidente; es exclusivo de nuestros esfuerzos armados para derrocar gobiernos que no nos gustan y reemplazarlos por amigos que favorecen «nuestra forma de democracia». Lo hicimos en Kosovo, en respuesta a lo que se definió como «limpieza étnica» y destruimos Yugoslavia. Usamos excusas en Irak (y en más lugares) donde un dictador que anteriormente ha sido amigo y cliente, como Saddam Hussein, es redefinido como «malvado», capturado, declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y ahorcado el 30 de diciembre del 2006 ante las cámaras. Lo vimos por televisión. Fue el comienzo de operaciones y guerras similares. Pero, que Rusia piense que puede atreverse a darnos vuelta la mesa y hacer su propia operación militar de «prevención de un genocidio y crímenes contra la humanidad» y salirse con la suya. No, no puede ser; es una contradicción impensable, intolerable.

¡Ese Putin!

Confunde cuando otros definen sus intervenciones como humanitarias, o tratan de proteger o preservar vidas de personas de su elección. Es un desafío para nosotros porque nuestra gente necesita poder separar fácilmente buenos de malos, nuestro lado del otro. El bien y el mal no pueden mezclarse; los “otros” son siempre malos que necesitan “arreglo». El contexto histórico puede necesitar borrarse también si se transforma en problemático. Queremos entender lo que sucede, pero hacerlo sin leer más que esas lecturas de 2 a 5 minutos que nos ofrecen los medios y el móvil. Entonces, ¿qué pasa si no hay historia? Figúrese que el mundo nació «tal cual,» en el presente. En este caso nació el 24 de febrero y con los rusos cruzando la línea en Ucrania. Confíe en nuestros medios de comunicación y en nuestros políticos. Sepa que todo se vuelve más fácil a medida que pasa el tiempo, porque ya no recordamos cómo tergiversaron la realidad o nos mintieron por años. Somos niños, necesitamos ser protegidos de la verdad, frecuentemente fea y sucia y generalmente complicada. Preferimos lo simple.

Ignorar el fascismo en Ucrania se ha convertido en obligatorio. Yo sabía sobre el fascismo y traté de informar a mis amigos y obtuve «silencio». Inicialmente creí que ese silencio era aceptación, incluso respeto por mi perspectiva más informada. Más tarde me di cuenta que el silencio era solo el fin de la conversación, una señal para un cambio de tema. Sin embargo, si quieres la verdad sobre el Batallón Azov, Stepan Bandera, los nazis ucranianos que colaboraron con los nazis alemanes durante la 2ª Guerra Mundial e incluso gestionaban campos de concentración para el Tercer Reich puedes encontrarla: no todo el mundo guarda silencio. De hecho, puedes aprender sobre cómo los malos que cometieron crímenes contra la humanidad durante la 2ª Guerra Mundial se convirtieron en «buenos» prontito, lee a Evan Reif (2). Y si eres canadiense, o vives en Canadá, y quieres saber más sobre nuestras conexiones gubernamentales con el Batallón Azov en Ucrania, puedes obtener más información leyendo a Sonja Van den Ende (3).

La historia, ese mal necesario.

El 2014 euro-Maidan, una especie de revolución de color promovida por Occidente, obligó a Viktor Yanukovitch presidente de Ucrania, a abandonar su país. También condujo a la decisión por el autogobierno en Donbás, a series de conversaciones sobre su separación de Ucrania y a los acuerdos de Minsk (1 y 2). El 2014, el propio Yanukovich dijo a la prensa que se vio obligado a abandonar Ucrania por amenazas contra su vida y su familia.

«El poder fue tomado por nacionalistas, jóvenes fascistas que son minoría absoluta en Ucrania». Culpó a las «políticas irresponsables» de Occidente por la crisis en el país y dijo que el «terror y el caos» ahora prevalecen en Ucrania. «Este es el resultado de las políticas irresponsables de Occidente, que estaba apoyando al Maidan». Refiriéndose a la plaza de Kiev…dijo que la anarquía y el caos habían ocurrido luego de un acuerdo que firmó con sus oponentes el viernes pasado, negociado por la Unión Europea y destinado a poner fin a tres meses de crisis. Se había visto «obligado a abandonar» Ucrania después de recibir amenazas a su seguridad, se disculpó «con el pueblo ucraniano» por no haber tenido más fuerza para soportar la situación. (4)

Los ataques a Donbás comenzaron poco después del euro-Maidan y continuaron por 8 años mientras se negociaba Minsk (1 y 2), que incluía a ambas partes ucranianas, a Francia, a Alemania y a Rusia. Para el 2022, los ataques a Donbás habían matado miles y la región estaba cercada por el ejército ucraniano. Después de Yanukovich, Petro Poroshenko fue presidente en Ucrania y la representó durante las negociaciones de Minsk. Los rusos le acusaron de negociar de mala fe. En 2019 un nuevo presidente, Volodymyr Zelensky, llega al poder en Ucrania elegido con la plataforma de restaurar la paz en Donbás y de implementar los acuerdos de Minsk, pero su posición cambia una vez que está en el poder. Es posible que no fuera mucho lo que podía hacer por la paz, para entonces el ejército ucraniano había asimilado la agenda política de la OTAN y la ideología del Batallón Azov, se planteaba que el Donbás no podía autogobernarse o abandonar Ucrania. La independencia de Crimea también era un asunto.

A menudo no se menciona que antes del 2014 la Unión Europea tenía su plan, llamado acuerdo, que esperaba Ucrania firmara. El suelo ucraniano, rico en hummus, es en un buen porcentaje suelo negro, mucho más rico que otros suelos. Ucrania tiene una cuarta parte del suelo negro de nuestro planeta. De sus 42 millones de hectáreas de tierra, más del 70% son cultivables. Ucrania es una potencia agrícola. El suelo negro que también se llama chernozem o molisoles existe solo en unos pocos lugares del mundo: en las estepas de Ucrania y Rusia, las praderas de los Estados Unidos y Canadá y la pampa de Argentina. A pesar de que los monocultivos, el arado y el cambio climático han erosionado los suelos en general, y los suelos negros no han sido excepción, los suelos negros continúan siendo las tierras más productivas del mundo, se las llama «oro negro» y son muy valiosas.

La conexión FMI/BM

Las finanzas internacionales, que incluyen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), han desempeñado un papel importante en la situación actual de Ucrania. A finales del 2013, un conflicto entre ucranianos pro-Unión Europea (UE) y pro-Rusia escaló a niveles violentos (euro-Maidan) y llevó a la salida del entonces presidente de Ucrania Yanukovich (en febrero del 2014) provocando la mayor confrontación Este-Oeste desde la Guerra Fría. El factor precipitante fue el rechazo de Yanukovich del acuerdo propuesto por la UE, que abriría aún más el comercio e integraría a Ucrania con la Unión Europea. El Acuerdo de la UE estaba vinculado a un préstamo de 17 mil millones de dólares del FMI. Yanukovich favoreció en cambio un acuerdo alternativo con Rusia que incluía ayuda por valor de 15 mil millones de dólares más un descuento del 33% en el gas natural ruso. (5)

Después de la salida de Yanukovich, un gobierno pro-UE tomó el poder y firmó el Acuerdo de la UE, incluido el préstamo del FMI. En mayo del 2014 el presidente del Banco Mundial (Jim Yong Kim) anunció un programa de ayuda de 3.500 millones de dólares y elogió a las autoridades ucranianas por aceptar el apoyo del BM, pero no mencionó las condiciones neoliberales impuestas por el Banco a cambio del dinero. Las condicionalidades, como se les llama, han sido un problema en relación con los préstamos del FMI/BM en todas partes. Condicionalidades sobre los países prestatarios del mundo en desarrollo incluyen programas de ajuste estructural. Al igual que en otros países, en Ucrania, las condicionalidades predicen un mayor control extranjero de la economía, pobreza y desigualdad (5).

“Está por verse como el Banco Mundial mejorará la vida de los ucranianos y construirá una economía sustentable en el futuro…La austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional afectará las políticas monetarias y los tipos de cambio, el sector financiero, las políticas fiscales, el sector de la energía, gobierno y el clima de los negocios.” (5)

Las condiciones para los préstamos incluían que el gobierno limitara su propio poder, eliminando las restricciones a la competencia y limitando el papel del control estatal en las actividades económicas. Ucrania, el tercer mayor exportador mundial de maíz (quinto de trigo) estaba ahora en manos de banqueros y agronegocios, pero también estaba perdiendo el control sobre otros recursos naturales (uranio y otros minerales) y enfrentando problemas geopolíticos arraigados en su intención de solicitar la membresía en la OTAN. (5)

Al firmar el Acuerdo de la UE, Ucrania se comprometió a medidas de austeridad para pagar el préstamo del FMI: recortar las pensiones y los salarios públicos, reformar el suministro público de agua y energía aumentando costos para los usuarios, privatizar los bancos y, lo que es más importante, poner fin a la moratoria sobre la venta de tierras, en vigor desde 1996 para proteger la tierra ucraniana de los inversores internacionales. El mayor inversor internacional de Ucrania, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBDR), ha estado trabajando para la privatización a gran escala de la tierra y la expansión de la agricultura industrial (agronegocios) desde el 2014. En agosto del 2019, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 200 millones para «reestructurar el mercado agrícola de Ucrania» y la «subasta de tierras estatales«. El anuncio del préstamo se produjo con la promesa del Zelensky de avanzar rápidamente el levantamiento de la moratoria sobre la venta de tierras. La moratoria fue dictaminada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) como una violación del derecho a la protección de la propiedad en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso aunque fue establecida para proteger el interés público. ECHR no tiene mecanismo de aplicación en ninguna parte, pero en Ucrania su legislación nacional requiere que el Estado aplique las resoluciones de ECHR. (6,7)

Zelensky ordenó a su gobierno redactar un proyecto de ley para la privatización del mercado de tierras agrícolas, el fin de la moratoria y la apertura del mercado para el 1 de octubre del 2020. Las personas encuestadas se opusieron a esto (en un 73%) y a la venta de tierras a extranjeros (en un 81%), por lo que el gobierno retrasó la finalización del proyecto de ley para garantizar más consultas con las partes interesadas, una estrategia de relaciones públicas más que nada. La Ley de Rotación de Tierras aprobó la apertura por etapas de un mercado de tierras, a partir del 1 de julio del 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023, que permite a los ciudadanos ucranianos comprar hasta 100 hectáreas de tierras agrícolas. A partir del 1 de enero del 2024 los ciudadanos ucranianos y las entidades jurídicas podrán comprar hasta 10 mil hectáreas. Antes de permitir que extranjeros compren tierras agrícolas, Ucrania celebrará un referéndum que no sea anterior al 2024. (6, 7)

Los préstamos del FMI y el BM, junto con el fallo de ECHR contra la moratoria, privatizaron con éxito las pensiones, limitaron el poder del gobierno y forzaron las medidas de austeridad en Ucrania, aumentando la pobreza al tiempo que daban acceso a las tierras agrícolas productivas a agronegocios mundiales. Antes de esto, algunas de estas tierras ya estaban en manos de poderosos oligarcas y agronegocios occidentales. Es difícil documentar detalles debido a los paraísos fiscales y a las prácticas de tenencia de la tierra. Aun así, el 2015, el Instituto Oakland estimó que la propiedad extranjera de tierras en Ucrania era de hasta 2,2 millones de hectáreas. Y para el 2018, las 10 principales explotaciones agrícolas nacionales y extranjeras controlaban cerca de 2,8 millones de hectáreas. Cargill, Bayer, DuPont habían realizado importantes inversiones desde el 2014; Bayer (propietaria de Monsanto) había ganado una demanda antimonopolio en Ucrania por lo que no sería desafiada por ese organismo nuevamente. El sector agro-industrial podría consolidarse sin desafíos. (6)

«Bajo el presidente Zelensky, Ucrania parece estar atendiendo al interés occidental en la toma de control de su sector agrícola. El 2019 se lanzó un plan nacional quinquenal para movilizar la inversión privada en el sector agrícola y agroindustrial con un presupuesto de US$ 1.200 millones, financiado en parte por el BM… la forma en que Ucrania se ve obligada a privatizar su tierra y crear un mercado de tierras no tiene precedentes en la historia moderna «. (6)

El endeudamiento con el FMI/BM exige la privatización de la riqueza pública y en lugar de expandir la economía real de Ucrania la endeuda y a futuro la achica. El aumento de pobreza y desigualdad para pagar deudas es resultado esperado de la implementación de las políticas del FMI/BM. Pero los ajustes estructurales y la austeridad no solo aumentan desigualdad y pobreza, sino que favorecen la migración a las ciudades (formando cinturones de pobres a su alrededor) y la migración continental (en busca de mejores condiciones). Ucrania ha sido tentada por la UE con la esperanza de convertirse en un miembro en pie de igualdad y capaz de beneficiarse de las «riquezas de Occidente». Ucrania fue también alentada a solicitar membresía en la OTAN, a sabiendas de que tal paso ignoraba peligrosamente las preocupaciones de seguridad planteadas repetidamente por Rusia.

Fascismo, privatizaciones y ajustes estructurales

Ucrania había logrado mantener la estabilidad interna a pesar de sus diversas raíces culturales y superar su historia de fascismo, pero Occidente resucitó la ideología fascista a través del euro-Maidan. Creó inestabilidad para favorecer, no los intereses ucranianos sino, los intereses de la UE y Estados Unidos y para enriquecer a las corporaciones globales. Su red familiar y social y el desarrollo comunitario son puestos en riesgo; la inseguridad personal aumenta con el incremento de la violencia, ucranianos del oeste enfrentados con los del este, todo gracias a la incapacidad de la UE en considerar los riesgos. La UE no puede pretender ignorancia ni negar responsabilidad. El gobierno ruso expresó preocupaciones de seguridad repetidamente durante 8 años de negociaciones.

En España el fascismo surgió para terminar con la República Española, libremente elegida y persiguiendo una sociedad más equitativa. El fascismo fue responsable de una guerra civil que mató a cientos de miles de personas y ayudó a imponer el régimen de Franco (de 1939 a 1975) incluso antes de que existiera la Italia fascista o la Alemania nazi, y más duradero que cualquiera de ellos. Después de la 1ª Guerra Mundial, una Alemania endeudada también terminó favoreciendo a la ideología nazi -persiguiendo a personas de izquierda, judíos y romaníes, homosexuales y a cualquier persona considerada diferente, lastimando, matándolas o enviándolas a campos de concentración. Se precipitó la 2ª Guerra Mundial y millones de muertos. Pobreza y desigualdad en el marco de una ideología de odio organizado favorecen el fascismo.

En América Latina el fascismo ha sido impuesto a menudo a través de golpes militares, poniendo fin a proyectos con intenciones de alcanzar derechos económicos y sociales básicos y democratización. En este punto, un auto declarado admirador de Hitler es candidato en las elecciones a presidente en Colombia. Incitar odio no es difícil cuando las personas sufren privación de derechos económicos y humanos básicos, entonces el poder, el miedo y la propaganda trabajando juntos logran imponer ideologías de odio. ¿Puede Europa cegarse a su propia historia o permitir que continúe la guerra de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania? La amenaza no se limita a Ucrania, ni siquiera a Europa, puede convertirse en una confrontación nuclear y amenazar al mundo entero. La paz es la única opción, pero al ignorarla continuamos caminando hacia un evento de confrontación más grande y letal.

Detrás de todo: Finanzas, Dinero

En Occidente, el término «oligarcas rusos» se usa libremente, pero no se habla de nuestros propios multimillonarios. Los oligarcas estadounidenses o europeos no se mencionan y, sin embargo, tenemos muchos. Podría ser peligroso nombrar el pecado en la casa del pecador. Frecuentemente, oligarquía se define como «gobierno de unos pocos» se olvida un detalle importante de la definición de Aristóteles: oligarquía es «gobierno deunos pocos ricos«.

El poder logrado a través de la política o el dinero, con límites cada vez más fluidos en torno a ambos, ha hecho la democracia (si ha existido) obsoleta, existiendo sólo de nombre. Las naciones occidentales usan la etiqueta para marcar a «otros,” acusados de no ser “democráticos». Hoy los multimillonarios usan su poder monetario abiertamente y como no quieren limitarse siendo presidentes de ninguna nación, se presentan como «consultores con gran poder». Bill Gates como gurú del medio ambiente y la salud, Soros como gurú de la «sociedad abierta» y Zuckerberg como gurú de las redes sociales -espiándonos, alienándonos, aislándonos.

Pero en medio del aparente dominio total del mundo por los Estados Unidos y sus amigos, por el capitalismo financiero y los super ricos, los rusos cruzan la línea.

«Les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que estafaron miles de millones de dólares a este régimen violento: no más… Venimos por sus ganancias mal engendradas».

Presidente Biden (discurso sobre el Estado de la Unión) (8)

La pregunta: ¿Por qué los rusos cruzaron la línea? Los rusos tienen una narrativa y un plan y tampoco están solos. Atacar a la élite rusa, una estrategia para derrocar a Putin, claramente no está funcionando y parece bastante difícil de implementar. Es que Estados Unidos se ha convertido en un importante paraíso fiscal de destino para la riqueza criminal y oligarca de todo el planeta, no solo de Rusia. Las organizaciones benéficas estadounidenses recibieron miles de millones de oligarcas rusos limpiando su reputación. La riqueza global está inundando los Estados Unidos, en bienes raíces de lujo en Nueva York y otros activos (arte, joyas, criptomonedas). Los negocios son negocios, un vasto aparato de ocultación de riqueza, que incluye abogados, contadores y administradores de patrimonio, a menudo llamado «industria de defensa de la riqueza» o «agentes de la desigualdad», facilita la desaparición de fortunas. También utiliza su poder político para bloquear toda reforma. Un primer paso para arreglar esto sería garantizar la transparencia total en los Estados Unidos, incluida la divulgación de la propiedad real de bienes raíces, fideicomisos, compañías y corporaciones. ¿Acaso esto se puede hacer? (8)

Durante gran parte del siglo 20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE en inglés), un pequeño club de naciones ricas ha estado estableciendo la política fiscal internacional y creando un sistema que se basa en tratados fiscales bilaterales que aseguran que las corporaciones que hacen negocios fuera de su nación de origen no son gravadas dos veces. ¡Dios no lo quiera! Este orden tributario global tiene a las naciones estableciendo sus propias tasas impositivas, dando espacio para que las corporaciones manipulen el sistema para evadir impuestos. Apple se volvió manejador del sistema: moviendo valiosa propiedad intelectual a jurisdicciones de bajos impuestos mientras cobraba tarifas en jurisdicciones de altos impuestos. La estrategia se llama BEPS en inglés -erosión de la base imponible interna y traslado de beneficios. La OCDE estima que estos trucos le cuestan a los gobiernos del mundo hasta un cuarto de billón de dólares anuales en ingresos perdidos.

Amazon, fuente de una de las mayores fortunas personales del mundo, había pagado el 2021 1 millón de libras en impuestos por 4.000 millones de libras en ventas en el Reino Unido. (9)

El multimillonario ruso Roman Abramovich ha utilizado «una red de bancos, bufetes de abogados y asesores en múltiples países», acaba de informar el New York Times, para invertir «miles de millones en fondos de cobertura estadounidenses». En el camino, aprovechó la experiencia y los contactos de los gigantes de las altas finanzas de Estados Unidos que van desde Goldman Sachs y Morgan Stanley hasta BlackRock y el Grupo Carlyle. (9)

«Pero el daño que la “industria de defensa de la riqueza” ha causado al mundo occidental, de hecho, a todo el planeta, va más allá de socavar la presión de sanciones contra los oligarcas rusos. Estos defensores de la gran fortuna privada parecen haber colocado entre $ 5 billones y $ 8 billones en todo el mundo fuera del alcance de los recaudadores de impuestos . Y ninguna nación ha hecho más para propagar este contagio que Estados Unidos. Corporaciones americanas anónimas, según una encuesta del Banco Mundial, han jugado un papel crucial en 85 por ciento de más de 150 casos de gran corrupción que los analistas del Banco Mundial han examinado.” (9)

La criminalidad y la arrogancia del dinero son realmente aterradoras. Los planes que el gran dinero pueda tener para el mundo son objeto de pesadillas para quienes estamos despiertos. Sam Pizzigati espera que esta «guerra en Ucrania» active la defensa contra la oligarquía en todas partes. Pero mientras los políticos y el sistema político por el que se nos permite votar permanezcan en el bolsillo de multimillonarios y corporaciones, cualquier cambio parece muy poco probable. La corrupción y hasta la guerra entre oligarcas puede si ocasionar una crisis que los debilite y favorezca la necesidad de detener la corrupción. Por ahora podemos decir que hemos mirado al monstruo parcialmente a los ojos y ya no podemos ignorar el terrorismo del dinero.

