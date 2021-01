El poder occidental practica la censura a los otros lo que le preocupa es que se aplique en el interior a sus miembros   

Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Trump, Parler la red social que usa el presidente fue vetada por Apple, Amazon y Google. La censura contra un sector político del capitalismo fue tomada por los magnates.

Personajes del sistema han expresado inquietud por esa forma de actuar.

Merkel califica de “problemática” la suspensión de Trump en redes sociales. Así lo comunicó su portavoz Steffen Seibert, quien enfatizó en la importancia de establecer un marco legal definido para saber cuándo intervenir en caso de mensajes que inciten a la violencia en redes sociales. DW

Con la censura unilateral de un presidente estadounidense en funciones, Big Tech ha demostrado ser más poderosa que cualquier gobierno. Helen Buyniski, RT

El poder aprueba la censura pero a lo que le parece lo enemigo que amenaza su dominación, Rusia, China, países soberanos, movimientos socialistas…

Twitter ha censurado un comentario del ayatolá Alí Jameneí acerca de las vacunas contra el coronavirus producidas por Estados Unidos y el Reino Unido. Sputnik

Putin acusa a Occidente de mentir sobre la historia de la II Guerra Mundial. En un extenso artículo señala situaciones que se han tratado de falsear de la historia. DW

En el interior censura también a la escuela, la universidad, la religión, la prensa…

La dirección de la emisora Voice of America castigó a su corresponsal Patsy Widakuswara, quien intentó hacerle preguntas duras al secretario de Estado Mike Pompeo en este medio financiado por el Gobierno de EEUU. Se le ha prohibido a la periodista seguir informando sobre los asuntos de la Casa Blanca. Sputnik

Un enemigo para el sistema es la filtración de información interna. Para frenarla Occidente quita la libertad al periodista Julian Assange que publicó archivos del estado. Estados Unidos quiere encarcelarlo por vida.

Assange fundó WikiLeaks y divulgó 77.000 documentos militares, 400.000 informes sobre la guerra en Irak, imágenes de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados norteamericanos. En 2011 denunció que grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos los sistemas para vigilar y controlar la información de cada persona a través de sus celulares, correos electrónicos y redes sociales. France 24

Su trabajo permitió saber desde dentro del aparato estatal estadounidense técnicas de tortura del ejército en Guantánamo, que el ejército asesinó a centenares de civiles en Afganistán y sobornó a la televisión local para ocultarlo, la muerte de 15000 iraquíes no admitidas oficialmente, la presión al gobierno de España para que no se investigada el asesinato de un camarógrafo, el video de un helicóptero matando a civiles en Irak, el espionaje junto al Reino Unido al secretario general de la ONU Kofi Annan semanas antes de la invasión a Irak. Spanish Revolution

Contra Assange Occidente empleó a los funcionarios del poder judicial.

El año 2010 dos mujeres acusaron a Assange de violación, él lo negó diciendo que fue consensuado, nunca recibió cargos. En noviembre 2010 Interpol emitió una orden judicial para su arresto, se le concedió fianza. En junio de 2012 dos meses después de que el Reino Unido dictaminara que debería ser extraditado a Suecia Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres donde permaneció encerrado 7 años hasta que la policía entró. Fue sentenciado a 50 semanas de prisión por incumplirla fianza, entonces Suecia reabrió las investigaciones en su contra aunque meses después desestimó uno de los casos por falta de evidencias. Estados Unidos pide que se le entregue. Hasta hoy permanece en la cárcel. France 24 (1)

La acción contra Assange es ilegal.

Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura:

El procedimiento viola claramente las normas fundamentales de derechos humanos y el Estado de derecho. Incluso la motivación tras de la solicitud de extradición contradice los estándares legales fundamentales. Julian Assange está siendo perseguido por Estados Unidos por espionaje solo por ejercer periodismo de investigación. Ha dado a conocer información secreta de un Gobierno del que no fue trabajador y hacia el que no tiene ninguna obligación. Él mismo no robó esta información. Se la filtró alguien que tenía acceso a la información. Y la publicó porque era de interés público darla a conocer. Básicamente, Estados Unidos está tratando aquí de criminalizar el periodismo de investigación. Ese es el objetivo de la solicitud de extradición, ¡nada más!

Los británicos están violando sistemáticamente los derechos fundamentales de Julian Assange para que pueda preparar adecuadamente su defensa, tenga acceso a sus abogados, tenga acceso a documentos legales. Assange fue puesto en confinamiento total, donde no tiene acceso ni a su familia ni a visitantes, y donde está psicológicamente afectado, como cualquier persona en aislamiento prolongado. Y todo ello sin ningún fundamento legal. Su estado de salud (mayo de 2019, aproximadamente un mes después de su arresto) era malo. Lo vieron un psiquiatra y un forense que habían trabajado con víctimas de tortura durante 30 años. Ambos llegaron de forma independiente a la conclusión de que Assange muestra todos los signos típicos de las víctimas de tortura psicológica: ansiedad intensa, síndromes de estrés crónico, que ya habían deteriorado de forma apreciable sus capacidades cognitivas y funciones neurológicas. Cuando lo visité, estaba en régimen de aislamiento, pero no incomunicado. Podía hablar con otros presos una o dos veces al día. Pero solo una semana después fue trasladado a la enfermería y poco después fue completamente aislado de todos los demás reclusos. Estas medidas solo se relajaron un poco al comienzo del proceso en febrero, pero luego se endurecieron nuevamente con el brote del COVID-19. La conclusión es que Assange ha estado recluido en régimen de aislamiento durante más de un año.

Le presenté al Gobierno la información que recibí sobre las violaciones del procedimiento en el caso de extradición: un juez no imparcial que insultó a Assange sin motivo en la sala del tribunal. Una jueza cuyo marido había sido denunciado en múltiples ocasiones por Wikileaks. Acceso claramente insuficiente a abogados y expedientes judiciales. Los abogados de Assange no pudieron visitarlo durante seis meses debido al COVID-19 y tuvieron que contentarse con breves llamadas telefónicas. Por otro lado, Estados Unidos cuenta con recursos ilimitados y ejércitos de abogados para preparar el caso en su contra. Se trata de una clara violación del principio de igualdad de trato.

El hecho de que Julian Assange esté en una prisión de máxima seguridad, a pesar de que no es un criminal condenado y solo está detenido con fines preventivos, es totalmente desproporcionado, innecesario y no tiene base legal. Mire cómo se trató a Augusto Pinochet. El exdictador de Chile fue extraditado a Londres por año y medio, pero Pinochet no estuvo en una prisión de máxima seguridad, fue puesto bajo arresto domiciliario en una casa acomodada. La ex primera ministra, Margaret Thatcher, incluso lo visitó allí y le llevó whisky. Pinochet vivió una vida muy privilegiada durante su juicio de extradición.

Para que quede claro (lo que le esperaría a Julian Assange en Estados Unidos): los acusados ​​en materia de seguridad del Estado no tienen un juicio justo en EE. UU. Se le acusaría a puerta cerrada sobre la base de pruebas clasificadas a las que la defensa no tiene acceso y ante un jurado no imparcial y seleccionado entre una población mayoritaria progubernamental de los alrededores de Washington DC. El tribunal sobre espionaje en Alexandria, Virginia, nunca ha absuelto a un acusado. Durante la investigación, pero también en prisión, estas personas se encuentran sometidas a un régimen especial de arresto, sin posibilidad de presentar una denuncia e incomunicado durante años: no se le permite hablar con nadie. Incluso si los dejan salir a caminar durante 45 minutos al día, lo transportarían de un habitáculo de concreto a otro de concreto, donde caminará en círculos y solo. Este tipo de detención equivale claramente a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos, degradantes. No es solo mi opinión, es la opinión de Amnistía Internacional, de todas las organizaciones serias de derechos humanos del mundo. Entrevista de Matthias von Hein, DW (2)

Ningún gobierno o partido de la cúpula occidental ha expresado su preocupación por la censura al periodista Assange.

La preocupación del poder profundo es que haya censura entre sus corrientes internas. Esa le parece “problemática” a Merkel.

La censura es parte de la dominación. La explotación de la naturaleza y los pueblos necesita el control ideológico.

Referencia

1 https://www.france24.com/es/historia/20200227-historia-julian-assange-wikileaks-extradicion-juicio

2 https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509

Por una civilización sostenible solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus masas son conservadores

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Fuente: Mal publicados blogspot.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...