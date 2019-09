El odio a Greta después de hablar en la ONU

La niña sueca en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York apuntó al lucro capitalista y a la insostenibilidad del crecimiento económico constante. Greta Thunberg a líderes mundiales: «Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?», preguntó en la ONU al abrir la cumbre sobre el clima. «Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas, y sin embargo soy una de las más suertudas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando», «Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?», lanzó indignada, antes de recibir un sonoro aplauso en la gran sala. Emol Después se encendieron los ataques sobre ella. La niña sueca en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York apuntó al lucro capitalista y a la insostenibilidad del crecimiento económico constante.

Greta Thunberg a líderes mundiales: «Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?», preguntó en la ONU al abrir la cumbre sobre el clima. «Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas, y sin embargo soy una de las más suertudas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando», «Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?», lanzó indignada, antes de recibir un sonoro aplauso en la gran sala. Emol

Después se encendieron los ataques sobre ella.

La joven ambientalista Greta Thunberg respondió al bullying que estuvo recibiendo los últimos días, desde su emotivo discurso en la Cumbre Climática de la ONU. “Me critican por mi aspecto, mi ropa, mi comportamiento y mis diferencias. Se les ocurren todas las mentiras imaginables y teorías conspirativas», los haters lo hacen porque “están desesperados por no hablar de la crisis climática y ecológica”. Página 12

La activista sueca Greta Thunberg ha sido blanco de múltiples ataques por parte de adultos en redes sociales, de burlas, críticas y también fake news. Y desde su mediático discurso ante los líderes mundiales en la ONU, esos comentarios han recrudecido, siendo compartidos incluso por figuras públicas que no aprueban el mensaje de la joven.

En una imagen se puede ver a la activista tomando desayuno en un tren, mientras otros menores con hambre la observan por la ventanilla en la foto original de fondo se ve un bosque. Una imagen de ella junto a Soros en realidad corresponde a una fotografía de ella junto a Al Gore. Un sitio web de extrema derecha francesa manipuló asegurando que es “nieta del multimillonario izquierdista George Soros”. Algunos aseguran que el libro que escribió junto a su familia, Our Home Is Burning (“Nuestra casa se está quemando”), les ha dejado una gran fortuna, con lo que la acusan de usar la causa ambientalista para enriquecerse, Greta como la editorial Kero han explicado que las ganancias son donadas a ocho organizaciones benéficas. Se critica el velero cero emisiones en el que viajó desde Europa a Estados Unidos, ese recorrido fue financiado por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco. Se ha utilizado el síndrome de Asperger llegando a decir que se trata de “una enfermedad” y que por su condición es más viable que sea manipulada por Soros, empresarios, la ONU y hasta Bono. CNN.Chile

«Le falta sexo»: dijo el locutor y abogado brasileño Gustavo Negreiro durante una transmisión en vivo contra la joven activista sueca Greta Thunberg. RT

Políticos han expresado oposición al mensaje de Greta.

El presidente de Estados Unidos: “Parece una chica joven y feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bonito!”. El País

El diputado e hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, publicó una información en Twitter acusando a Greta de recibir dinero de George Soros, el magnate estadounidense tras la Open Society Foundations. CNN. Chile

El presidente francés llamó este martes a los jóvenes a presionar a los países más reacios a actuar en contra del cambio climático en lugar de “tomar posiciones muy radicales”, luego de que la joven activista sueca denunciara en la ONU a varios Estados, entre ellos a Francia, Brasil y Argentina. RFI

El Ministro de Educación de Francia parecía bastante molesto por Greta Thunberg dijo que debería dejar de estimular la depresión por el cambio climático, que no estaba seguro de si Thunberg había sido manipulada por alguien después de su actuación en las Naciones Unidas, pero de lo que estaba seguro era de que quería que ella dejara de ser tan sombría y hacer que todos se sintieran miserables. «Uno no debería crear la generación de personas deprimidas por el tema del cambio climático», y la instó a pasar tiempo buscando soluciones constructivas. RT

A nivel de ciudadanos comunes se hace violencia.

Pegatinas de parachoques ‘F ** k you Greta’ aparecen en las carreteras alemanas. RT

Esas personas no defienden que se destruya el clima global sino la conservación consciente o instintiva de la civilización de empresarios. Sienten que las medidas que se puedan tomar para enfrentar el calentamiento implican un cambio a su situación en la época. Y el liderazgo mundial de Greta les parece una ruptura.

La juventud ha liderado la primera Huelga Mundial por el Clima, que tiene como objetivo exigir a los gobiernos de todo el mundo medidas efectivas ante la emergencia climática. Las movilizaciones, que han sido masivas, se han celebrado en casi 1.500 ciudades de 114 países de todo el mundo. Las manifestaciones celebradas en las capitales vascas también han sido multitudinarias. eitb.eus

Y Greta actúa en un marco donde comienza a formularse el cambio a otra forma de vida en el planeta.

El modelo económico actual ha agotado con creces los límites físicos que el planeta puede soportar, por lo que se ha llevado al mundo a un punto crítico con respecto al sistema climático global, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social, sugiere un estudio independiente realizado para las Naciones Unidas (ONU). El documento, elaborado por un grupo interdisciplinario finlandés compuesto por expertos en materia medioambiental, económica y política, indica que es imposible mantener un modelo de desarrollo que busca un crecimiento económico infinito en un planeta con recursos limitados. Es necesario crear un sistema de producción y consumo que gestione de mejor manera los recursos naturales y reduzca la carga sobre los ecosistemas, de manera que hace falta transformar la forma en que se producen y consumen la energía, el transporte, los alimentos y la vivienda, dice el documento. Los investigadores hacen un llamado a desafiar a la ortodoxia económica y apoyar la transición hacia la sustentabilidad en el contexto político y económico actual. RT

Piketty vuelve con nuevo libro que apunta contra la propiedad privada y llama a «superar el capitalismo». Emol

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, cuestionó hoy aquí la efectividad del sistema económico mundial y conminó a un cambio de modelo. ‘Algo está mal con el sistema económico y algo está muy mal acerca de cómo funciona el capitalismo. Entonces, necesitamos cambiar el paradigma’, sentenció la funcionaria durante su presentación en Nueva York en el evento conocido como Zona de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). PL

Greta hizo una afirmación al núcleo del sistema: “de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero”.

Un puñado de supercorporaciones tiene más poder en nuestras vidas que la mayoría de los países del mundo, según un reciente estudio publicado por un grupo internacional de científicos. Su poder económico es capaz de poner a su servicio la política, la ciencia, e incluso el medio ambiente. En un nuevo estudio, un equipo internacional de investigadores sugiere que un grupo de élite de corporaciones transnacionales ejerce una influencia descomunal sobre el planeta y sus habitantes. Sputnik

El capitalismo verde entró en temor.

Durante la construcción de la nueva civilización habrá odio y violencia, han empezado.

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos y las masas ciudadanas son conservadores.

