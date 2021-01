El fracaso de Multifondos 2016 – 2020: La rentabilidad es irrelevante en saldos de capitalización de trabajadores

Marco González Pizarro.

Abogado, Doctor en Ciencias Sociales.

Las AFP normalmente destacan las rentabilidades de los multifondos, sin deflactar esa rentabilidad, conforme al alza del costo de la vida.

Sin embargo, existe una estadística no recurrida por esta “industria” privada de pensiones en la SP (Superintendencia de Pensiones), cual es la de medir la rentabilidad de los multifondos de pensiones, deflactados por la UF. Vale decir, lo que rentan efectivamente, después de aplicada a esa rentabilidad el alza de la UF (o lo que es lo mismo, el alza del costo de la vida según el alza del IPC) en el período.

En el siguiente Cuadro 1, podemos apreciar esta rentabilidad real, de los multifondos, con el valor de esa rentabilidad deflactada por la UF. Corresponde al período de tiempo desde junio de 2016, en que surgió la primera marcha nacional No Más AFP, hasta octubre del año 2020.

CUADRO N°1: Rentabilidad real deflactada por UF Multifondos junio 2016, octubre 2020[1]

Fondo A B C D E Junio/16 – Oct/2020 0,44 0,42 0,43 0,38 0,35

La realidad es que, sobre el reajuste por el IPC, la rentabilidad de los fondos de pensiones, es residual, según se ve reflejado en el cuadro.

La rentabilidad y el empleo de calidad, eran los dos pilares de la reforma privada de pensiones. Dos pilares que nunca llegaron a existir. Los empleos en Chile, ascienden a $573.964, conforme el INE para 2019, en promedio, la que resulta conforme con la base de datos que procesa la OECD para las mediciones país[2]. Y las pensiones en 88 % de la modalidad de Retiro Programado, en torno a 470.000 jubilados, hombres y mujeres, se paga bajo las seis UF que es el equivalente a la línea de pobreza[3]. Esto no lo cambió ninguna rentabilidad en 40 años.

Por ello resulta tan ofensivo que el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, nuevamente aparezca muy suelto de cuerpo señalando que el 10% de cotizaciones con que se fundó, vendió y administró el sistema por 40 años, no sirve. Y que debe incrementarse la cotización recién ahora, 40m años tarde, con un 10% adicional de cotización con cargo al empleador, para llegar a una cotización de 20%[4].

Antes bien, resulta claro que la planificación del sistema de pensiones privadas de los Chicago Boys en 1980, con José Piñera a la cabeza, nunca tuvo asidero científico económico, y mucho menos social. Tampoco la Constitución de Estado de 1980, también basada en ideología y superchería.

Este modelo ha llevado a la miseria a los trabajadores y jubilados chilenos. Quienes lo sostuvieron por 40 años, no tienen legitimidad ni derecho para tratar de borrar esta historia de un plumazo, sin reconocer la derrota, de que el sistema de pensiones privado, en la base de su modelo de cotizaciones y rentabilidad privada, no tuvo ningún destino.

El descaro es total en esta mal llamada industria de pensiones privadas, que está fracasada, y no ofrece solución, como pretendió, a ninguno de los problemas de las pensiones contemporáneas en Occidente.

Al contrario, lejos del empleo de calidad, en Chile, bajo la Constitución y plan de pensiones de Pinochet (el mismo que reniegan con el codo hoy), crearon una sociedad de abusos, contra el que lucha el pueblo chileno desde el 18 de octubre de 2019, por este clamor de justicia e indignación antes no escuchado en las marchas nacionales del Movimiento No Más AFP.

La derecha y los empresarios pretenden ni más ni menos pretenden “rediseñar” el fracasado modelo neoliberal, imponiendo con engaño una fórmula de redacción de una nueva Constitución Política, en acuerdo con sus lacayos de la ex Concertación.

El destino de esta Convención apunta a lo mismo de 30 años de políticas neoliberales, se irá al tacho de la basura. Los trabajadores no tienen otro camino que derribar estas políticas hambre. Trabajan toda la vida con sueldos bajos y las pensiones están bajo la línea de pobreza.

El diseño de la burguesía chilena fracasó, en ningún caso conduce a una sociedad cohesionada, con derechos sociales, del que tanto cacarean ahora los adalides de la ex Concertación, pero que invisibilizaron por 30 años.

El rediseño del país, pasa por una efectiva participación política y social de los trabajadores, no con el fraude que se lleva adelante en la Convención Constitucional. Sólo una Asamblea Constitucional del Pueblo Trabajador, llevará adelante el verdadero cambio que requiere este país, con derechos sociales reales y no discutidos por la farándula de la Convención Constitucional.

