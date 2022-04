El fin de las grandes expectativas en Gabriel Boric

por Patricio Guzmán S.

Gabriel Boric y su coalición ha defraudado las expectativas de la gente, impidiendo el nuevo retiro de fondos previsionales y enviando como alternativa un retiro acotado y complejo, que claramente contiene el propósito de evitar que la gente saque masivamente dinero de un sistema de pensiones de capitalización individual en el que los cotizantes no confiamos, porque las pensiones resultantes son miserables para las y los trabajadores, pero benefician a los grandes grupos empresariales y financieros.

El retiro promovido por Gabriel Boric desde el gobierno es tramposo, es un mal proyecto no solamente porque las personas podrán retirar en el mejor de los casos la quinta parte de lo que pudimos retirar en las ocasiones anteriores. Será un retiro que solamente permitirá el pago de deudas de deudas básicas, de deudas por pensiones alimenticias, y de deudas hipotecarias, lo que es un nuevo regalo para el sistema financiero.

No se contempla ninguna posibilidad de ayuda para los millones de trabajadores que ya no tienen fondos, lo que es incluso mas mezquino de lo que conseguimos del gobierno de Sebastián Piñera gracias a la gran rebelión popular.

El gobierno de Piñera parece que estima que nosotros, le gente de trabajo, no tenemos capacidad de decidir en que gastar nuestro dinero. En una muestra de arrogancia que también vimos en Cerro Navia cuando Gabriel Boric se presentó a dialogar con los vecinos y expulsó a una señora que lo increpó por defraudarnos en el tema del retiro de fondos de las AFP, con un penoso «Salga de Acá» como empresario patrón de fundo ante una vecina que no se amilanó y le espeto que no se iba porque «yo soy de la comuna y vos no».

El argumento de que el retiro provocaría inflación es parcialmente falso, ciertamente si la gente de pronto cuenta con más dinero y no aumentan las mercaderías que podemos comprar subirán los precios. Pero, ¿acaso este argumento no vale para los retiros de las gigantescas ganancias empresariales?, sin embargo, no hemos escuchado ninguna gritería de políticos y economistas burgueses para que se limite el reparto de ganancias empresariales entre los accionistas. Estamos ante una crisis de inflación internacional que tiene varias causas. Una de ellas es la producción continua de dólares y otras divisas para hacer frente a la permanente amenaza de recesión mundial que está a las puertas. De acuerdo con las fuentes oficiales, la tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en marzo a 8,5 %. Mediante el uso del dólar en todo el mundo Estados Unidos exporta su inflación, la guerra en Ucrania ha profundizado las tendencias inflacionarias que ya existían.

El retiro acotado propuesto por el gobierno para frenar la discusión del quinto proyecto de retiro de fondos previsionales marca un giro mayor. La luna de miel entre Gabriel Boric y el pueblo trabajador se ha acabado, es el fin de las grandes expectativas.

